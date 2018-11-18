 ″له في العمر بقية″.. نجاة سائق سقطت سيارته من ارتفاع 10 أمتار! | عالم المنوعات | DW | 02.12.2018

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منوعات

"له في العمر بقية".. نجاة سائق سقطت سيارته من ارتفاع 10 أمتار!

ربما يظن البعض أنها لقطة من أحد أفلام الحركة أو الأفلام الهندية المعروفة بالمبالغة ! لكنه حادث وقع بالفعل لشخص نجا من الموت بأعجوبة بعد أن سقطت سيارته بطريقة مرعة من فوق أحد الجسور وعلى ارتفاع 10 أمتار.

Verkehrsunfall PKW (picture-alliance/dpa/R. Priebe)

صورة رمزية

نجا قائد سيارة في ألمانيا من الموت بأعجوبة بعد أن سقطت به سيارته من فوق جسر يبلغ ارتفاعه عشرة أمتار. وذكرت قوات الإطفاء في مدينة بريمرهافن الساحلية شمال غرب ألمانيا أن الحادث الذي وقع اليوم الأحد (الثاني من ديسمبر/ كانون الأول)، أسفر عن وقوع إصابات خطيرة للرجل.

مختارات

تعرضت السائقة صوفيا فلوريش إلى كسر في العمود الفقري بعدما فقدت السيطرة على سيارتها لتقفز في الهواء وتتجاوز الحواجز على جانب المضمار خلال سباق ببطولة أوروبا لسباقات سيارات فورمولا-3، فيما أكدت السائقة أنها في حالة جيدة. (18.11.2018)

 وأوضحت قوات الإطفاء أن السيارة كانت قد اخترقت حاجز جسر الطريق السريع لتسقط فوق طريق زراعي لكنها سقطت لحسن حظه واقفة على إطاراتها.

وتابعت قوات الإطفاء أن من المحتمل أن تكون قد مرت عدة ساعات قبل اكتشاف الحادث. وأضافت أن سائق سيارة كان يمر بالمكان في وقت الحادث، ولفت نظره الأضرار التي لحقت بسياج الجسر وتناثر قطع من سيارة أخرى على الطريق. الأمر الذي دفعه لإبلاغ قوات الإنقاذ التي نجحت  في إخراج السائق المصاب من السيارة ونقله إلى المستشفى.

س.إ / هـ.د(د. ب.أ) 

  • Symbolbild Deutschland PKW-Maut (Getty Images/S. Gallup)

    شبكة الطرق السريعة في ألمانيا .. شريان الحياة والاقتصاد

    يعتبر الطريق السريع (أوتوبان) في برلين (AVUS) من أقدم الطرقات في ألمانيا. بنيت بين عامي 1913 و1921. كان طوله آنذاك يصل إلى 10 كم (6.2 ميلاً). ولأنه قصير جداً مقارنة بالطرق السريعة الأخرى، يستخدم اليوم كنموذج مصغر عن الطرقات الألمانية السريعة للتدريب.

  • Deutschland Verkehr Blitzer (DW/M. Nelioubin)

    شبكة الطرق السريعة في ألمانيا .. شريان الحياة والاقتصاد

    أفتتح أول (أوتوبان) رسمياً عام 1932، يربط بين مدينتي كولونيا وبون في ولاية شمال الراين وستفاليا، غربي ألمانيا. وسمي آنذاك بـ (vehicles-only road). في الوقت الحالي هو امتداد لخط (A555) السريع.

  • Bildergalerie deutsche Autobahnen (picture-alliance/ dpa/dpaweb)

    شبكة الطرق السريعة في ألمانيا .. شريان الحياة والاقتصاد

    يؤكد الكثير من المؤرخين أن الرواية التي تقول بأن أدولف هتلر هو من أمر ببناء خط سريع في ألمانيا، مجرد كذبة. ويؤكدون بأن رئيس بلدية كولونيا كونراد آديناور، قد أوصى ببناء الخط آنذاك وليس هتلر.

  • Australien Flüssiggas Transport (picture-alliance/dpa)

    شبكة الطرق السريعة في ألمانيا .. شريان الحياة والاقتصاد

    تُظهر الإحصائيات الوطنية حول العالم بأن استراليا تمتلك أطول طريق سريع على الإطلاق. ويدعى الطريق الوطني أو (هاي واي 1) حيث يربط مدن القارة الاسترالية ببعضها، ويفوق طوله الـ14 ألف كم (8700 ميلاً).

  • Filmstills Deutschland von oben (Universum Film)

    شبكة الطرق السريعة في ألمانيا .. شريان الحياة والاقتصاد

    تشتهر ألمانيا وتفتخر بشبكة الطرقات السريعة التي يبلغ مجموع طولها 13 ألف كم (8077 ميلاً). وبالرغم من أنها تشكل فقط 6 في المائة من طول الطرقات كافة في ألمانيا، تعتمد عليه ما يقارب ثلث إجمالي حركة المرور.

  • Spurensuche Lichterspuren Autobahn (stocksnap.io/L. Aldarwish)

    شبكة الطرق السريعة في ألمانيا .. شريان الحياة والاقتصاد

    ولعب الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته ألمانيا خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي دورا في تشييد الطرق السريعة، حيث أجريت العديد من التحديثات التي شملت شبكة الطرق بالكامل في ألمانيا الغربية سابقا. هاردي غروبنر/ريم ضوا


 

مختارات

شبكة الطرق السريعة في ألمانيا .. شريان الحياة والاقتصاد

تمتلك ألمانيا شبكة طرق سريعة يبلغ طولها في المجمل 13 ألف كم، وهي تحظى بسمعة عالمية وبدرجة أمان عالية، علما أن أقصى سرعة مسوح بها في بعض هذه الطرق هي 130 كم/ساعة، لكن تجاوز هذا الحد ليس مخالفة إذا لم يتسبب بحادث ما. (01.04.2017)  

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