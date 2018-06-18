 لهذه الأسباب يريد كريستيانو رونالدو ″السيدة العجوز″! | عالم الرياضة | DW | 04.07.2018

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عالم الرياضة

لهذه الأسباب يريد كريستيانو رونالدو "السيدة العجوز"!

يوفينتوس تورين وكريستيانو رونالدو توصلا بالفعل إلى اتفاق مبدئي بينهما، ومفاوضات مباشرة تنطلق بين النادي الإيطالي وريال مدريد. فنجم البرتغال اختار "السيدة العجوز" دون غيرها، وذلك لعدة أسباب ...

WM 2018 - Portugal - Spanien Cristiano Ronaldo (picture-alliance/dpa/AP/M. Fernandez)

حصل رئيس يوفينتوس الإيطالي أدريانا أنييلي من نجم البرتغال كريستيانو رونالدو على موافقة مبدئية للانتقال إلى صفوف النادي الإيطالي مقابل أجر سنوي يصل إلى 30 مليون يورو سنويا وذلك إلى غاية نهاية موسم 2022. وكان رونالدو قد طلب من إدارة "الميرينغي" رفع أجره إلى حدود 40 مليون يورو سنويا، الأمر الذي رفضه ريال مدريد بقوة مصرا على دفع مبلغ 25 مليون يورو "فقط". على ضوء ذلك قرر أفضل لاعب في العالم خمس مرات، مغادرة "البيرنابيو".

ولم يكن هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل "الدون" يترك بيته الذي انتقل إليه في موسم 2003. وإنما يعود السبب الرئيسي إلى شعور اللاعب بعدم قدرته على تحمل الضغط القوي الملقى عليه، إضافة إلى إحساسه بأن إدارة الريال تخلت عنه في الفترات الحرجة.

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فقد نقلت "ماركا" عن كريستيانو رونالدو القول: "لم أعد قادرا على التحمل. أشعر بنفسي دون حماية. عندما أفشل في التهديف لمدة أربعة أسابيع، أقابل بصافرات استهجان في البيرنابيو. كما أن النادي يبدأ في طرح إمكانية الرحيل". وتردد في الأسابيع الأخيرة وبقوة أن البرازيلي نيمار دا سيلفا يعتزم القدوم إلى "ريال مدريد"، وهي إشاعات أذكاها "الملكي" بتصريحات فضفاضة في حين أنه التزم الصمت حول التكهنات بخصوص رحيل كريستيانو رونالدو.

 في المقابل، كانت لكريستيانو رونالدو تجربة مغايرة وهو في ملعب اليوفي في أبريل/ شباط الماضي، حين حلّ ضيفا مع فريقه على النادي الإيطالي ضمن مباريات ربع نهائي دوري الأبطال. وكان كريستيانو رونالدو قد أحرز هدفا رائعا من ضربة مقص، حظيت بإعجاب مشجعي يوفينتوس قبل الريال.

وعقب المباراة، توجه رونالدو بالشكر إلى "جمهور اليوفي الرائع"، موضحا أن ما عاشه أثناء المباراة لم يشهده من قبل في مسيرته الكروية. ويبدو أن هذه التجربة الطيبة كانت الدافع الرئيسي لاختيار رونالدو  لـ "السيدة العجوز".

والتجأ اليوفي إلى شركة فيات للسيارات الراعية، لدعمه في دفع النفقات المترتبة عن انتقال "الدون". عطفا عن ذلك، يعتزم النادي التخلي عن بعض من لاعبيه على غرار غونزالو هيغواين ودانييله روغاني، وهو ما سيجلب للفريق نحو 100 مليون يورو. أما القيمة الإجمالية لصفقة كريستيانو رونالدو فتقدر بحوالي 300 مليون يورو، وفق تقارير إعلامية إيطالية.

و.ب/أ.ح

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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