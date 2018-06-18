لهذه الأسباب يريد كريستيانو رونالدو "السيدة العجوز"!

حصل رئيس يوفينتوس الإيطالي أدريانا أنييلي من نجم البرتغال كريستيانو رونالدو على موافقة مبدئية للانتقال إلى صفوف النادي الإيطالي مقابل أجر سنوي يصل إلى 30 مليون يورو سنويا وذلك إلى غاية نهاية موسم 2022. وكان رونالدو قد طلب من إدارة "الميرينغي" رفع أجره إلى حدود 40 مليون يورو سنويا، الأمر الذي رفضه ريال مدريد بقوة مصرا على دفع مبلغ 25 مليون يورو "فقط". على ضوء ذلك قرر أفضل لاعب في العالم خمس مرات، مغادرة "البيرنابيو".

ولم يكن هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل "الدون" يترك بيته الذي انتقل إليه في موسم 2003. وإنما يعود السبب الرئيسي إلى شعور اللاعب بعدم قدرته على تحمل الضغط القوي الملقى عليه، إضافة إلى إحساسه بأن إدارة الريال تخلت عنه في الفترات الحرجة.

فقد نقلت "ماركا" عن كريستيانو رونالدو القول: "لم أعد قادرا على التحمل. أشعر بنفسي دون حماية. عندما أفشل في التهديف لمدة أربعة أسابيع، أقابل بصافرات استهجان في البيرنابيو. كما أن النادي يبدأ في طرح إمكانية الرحيل". وتردد في الأسابيع الأخيرة وبقوة أن البرازيلي نيمار دا سيلفا يعتزم القدوم إلى "ريال مدريد"، وهي إشاعات أذكاها "الملكي" بتصريحات فضفاضة في حين أنه التزم الصمت حول التكهنات بخصوص رحيل كريستيانو رونالدو.

في المقابل، كانت لكريستيانو رونالدو تجربة مغايرة وهو في ملعب اليوفي في أبريل/ شباط الماضي، حين حلّ ضيفا مع فريقه على النادي الإيطالي ضمن مباريات ربع نهائي دوري الأبطال. وكان كريستيانو رونالدو قد أحرز هدفا رائعا من ضربة مقص، حظيت بإعجاب مشجعي يوفينتوس قبل الريال.

وعقب المباراة، توجه رونالدو بالشكر إلى "جمهور اليوفي الرائع"، موضحا أن ما عاشه أثناء المباراة لم يشهده من قبل في مسيرته الكروية. ويبدو أن هذه التجربة الطيبة كانت الدافع الرئيسي لاختيار رونالدو لـ "السيدة العجوز".

والتجأ اليوفي إلى شركة فيات للسيارات الراعية، لدعمه في دفع النفقات المترتبة عن انتقال "الدون". عطفا عن ذلك، يعتزم النادي التخلي عن بعض من لاعبيه على غرار غونزالو هيغواين ودانييله روغاني، وهو ما سيجلب للفريق نحو 100 مليون يورو. أما القيمة الإجمالية لصفقة كريستيانو رونالدو فتقدر بحوالي 300 مليون يورو، وفق تقارير إعلامية إيطالية.

و.ب/أ.ح