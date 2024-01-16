  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
صحة

شرب الماء في الشتاء.. السر لصحة أفضل

١٦ يناير ٢٠٢٤

يهمل كثيرون شرب الماء في فصل الشتاء على الرغم من أن شرب الماء خلال الأشهر البادرة أكثر أهمية مما هو عليه في الصيف، وقد يتسبب نقصه في التعرض للعديد من المشاكل الصحية.

https://p.dw.com/p/4bAht
Frau trinkt Wasser
نقصان الماء في الجسم يؤدي إلى الشعور بالتعب والكسلصورة من: Antonio Guillem Fernandez/PantherMedia/IMAGO

يتكون جسم الإنسان من  70 في المائة من  الماء . لهذا السبب نحتاج لشرب الماء طوال العام للحفاظ على رطوبة الجسم وصحة جيدة. وفي حين يعتقد البعض أن الحاجة إلى شرب الماء في الصيف أكثر من الشتاء، لكن في الواقع يحتاج الجسم خلال فصل الشتاء للكثير من الماء أكثر من الصيف، إذ يفتقر الهواء إلى الرطوبة وقد يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة. بحسب ما نشره موقع (هيلث شوتس) الأمريكي.

إليك بعض الأسباب الرئيسية التي تدفعك إلى زيادة استهلاكك من المياه للبقاء بصحة جيدة وللاحتفاظ برطوبة الجسم خلال أشهر الشتاء بحسب ما أوضحته كارولين يونغ، أخصائية تغذية ومالكة شركة (Whole Self Nutrition):

- المحافظة على صحة البشرة: توضح يونغ أنه يزداد فقدان الماء في الجسم خلال أشهر الشتاء بسبب الهواء الجاف النائج عن  التدفئة  داخل المنزل والذي يؤثر سلبا على صحة البشرة. إذ يمكن أن يتسبب الهواء الجاف والتباين بين التواجد في غرفة دافئة والخروج في البرد في جفاف الجلد وتشققه. لهذا السبب فإن شرب الماء ضروري جدا للحفاظ على خلايا البشرة ممتلئة ورطبة مما يقلل التقشير والتشقق.

زيادة طاقة الجسم: إن نقصان الماء في الجسم يؤدي إلى الشعور بالتعب والكسل، إذ أن وظائف الجسم تصبح أبطأ وتحتاج إلى مصادر إضافية من الطاقة.

تقوية جهاز المناعة: في فصل الشتاء يزداد انتشار الفيروسات في الهواء ويؤدي نقصان الماء في الجسم إلى إضعاف دفاع الجسم، إذ يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية التي تغلف الرئة وممر الهواء، وبالتالي تتناقص قدرة الجسم على مقاومة العدوى، لهذا السبب فن شرب الماء يعزز من قوة الجهاز المناعي.

محاربة زيادة الوزن: خلال أشهر الشتاء، غالبا ما يتم الخلط بين الجفاف والجوع مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام. يمكن أن يساعدك البقاء رطبًا على تنظيم شهيتك وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتحسين قدرة جسمك على التمييز بين العطش والجوع. كما يساعد الماء في تحسين حركة الجهاز الهضمي.

يساعد شرب الماء على توازن الشوارد: تظهر الأبحاث أن الترطيب المناسب ضروري للحفاظ على توازن الإلكتروليت (المعادن والأملاح الموجودة في الجسم)، حتى خلال فصل الشتاء. في حين يعتقد الكثير من الناس أن الجفاف لا يمكن أن يحدث إلا خلال الأشهر الأكثر دفئا، فإن الجفاف في البرد يمكن أن يؤدي أيضا إلى تعطيل مستويات الإلكتروليت. ولكن يمكن أن يساعد استهلاك الماء بانتظام على ضمان تحقيق توازن صحي للإلكتروليتات لتحقيق الوظيفة المثلى للأعصاب والعضلات. بحسب ما نشره موقع (إيت ذس نات ذات) الأمريكي.

ر.ض

 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

Deutschland | Trinken bei Hitze

الماء البارد أم الدافئ.. أيهما أفضل لصحتنا؟

الماء البارد أم الدافئ.. أيهما أفضل لصحتنا؟

لا خلاف على أهمية الماء لخلايا الجسم ووظائفه الحيوية، لكن الآراء تختلف حول درجة حرارة الماء، فبعض الثقافات تميل للماء الدافئ في حين يحظى الماء البارد بشعبية في دول أخرى، فأيهما أفضل؟
صحة٢٠ مارس ٢٠٢١
صورة رمزية لخلط الليمون والنعناع بمياه غازية

بالفواكه أو الخضروات والأعشاب .. هكذا تضيف نكهات وفيتامينات لماء الشرب

بالفواكه أو الخضروات والأعشاب .. هكذا تضيف نكهات وفيتامينات لماء الشرب

من المهم جدا شرب كمية كافية من الماء يوميا وخصوصا في الطقس الحار أو عند ممارسة الرياضة. إليك بعض الإضافات الخفيفة التي تضيف نكهة لذيذة للماء لجعل شربه تجربة ممتعة أكثر من مجرد حاجة صحية.
صحة٩ أغسطس ٢٠٢٢
Symbolbild I Grippe

هذه التغييرات البسيطة في يومك قد تجنبك نزلات برد الشتاء!

هذه التغييرات البسيطة في يومك قد تجنبك نزلات برد الشتاء!

نزلات البرد الحادة خلال الأشهر الباردة من السنة، هو أكثر ما يزعج بعضنا. لكن ما لا يدركه الكثير منا هو أن هناك الوقاية سهلة وهناك تغييرات بسيطة يمكننا إدراجها خلال حياتنا اليومية لها نتائج فعالة ضد نزلات البرد.
صحة٩ ديسمبر ٢٠٢٢