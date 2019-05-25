لهذه الأسباب فشلت صفقة انتقال بواتينغ لباريس سان جيرمان

يبدو أن مغادرة الدولي الألماني السابق جيروم بواتينغ لفريق بايرن ميونيخ باتت أقرب من أي وقت مضى. فالعلاقة بين المدافع الصلب ومدربه نيكو كوفاتش ليست على ما يرام منذ بداية الموسم وحتى نهايته تقريبا. كوفاتش لم يعتمد كثيرا هذا الموسم على بواتينغ، خاصة في المباريات المهمة.

رغبة ابن 30 عاما في الرحيل عن القعلة البافارية ليست وليدة اليوم، بل إن الدولي الألماني السابق كان على وشك الانتقال إلى فريق باريس سان جيرمان صيف العام الماضي، بعد لقائه مع المدرب الألماني الذي يشرف على باريس سان جيرمان توماس توخل. لكن كوفاتش لم يترك بواتينغ ليرحل رغم موافقة إدارة النادي على عرض باريس سان جيرمان.

هذا الأمر أكده رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه في حوار مع صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية، بالقول "في 28 من أغسطس 2018 توصلنا بعرض من باريس سان جرمان وأردنا الموافقة عليه، لكن المدرب عارض ذلك". وبرر كوفاتش موقفه هذا بأنه بحاجة إلى ثلاثة مدافعين في الفريق. ويضيف رومينيغه "شعرنا عندها بأن قرار كوفاتش لم يعجب بواتينغ" .

كما أن عدم اعتماد كوفاتش على بواتينغ دائما كأساسي أثار حفيظة هذا الأخير، مثل ما جرى في ثمن نهائي كأس ألمانيا الذي جمع بين بايرن ميونيخ وهيرتا برلين، حيث كان بواتينغ يرغب في اللعب أساسيا أمام فريق المدينة التي ولد فيها، إلا أن كوفاتش كان له رأي آخر، بإيداعه على مقاعد البدلاء. وعندما أراد المدرب إشراكه كبديل تعمد بواتينغ، على ما يبدو، التأخر في ارتداء حذاءه كتعبير عن عدم الرضا. وهو ما جعل المدرب يغير رأيه ويتراجع عن فكرة إشراكه.

الآن وبعد انتهاء الموسم، فإن كل المؤشرات تدل على اقتراب بواتينغ من مغادرة الفريق البافاري بعدما قضى معه تسعة مواسم، وهو ما ألمح إليه رئيس النادي أولي هونيس بشكل واضح خلال الاحتفال بالثنائية (لقب الدوري والكأس) في ميونيخ، وفق ما نشر موقع فوكوس الألماني. أما رومينيغه فحديثه عن مستقبل بواتينغ كان أكثر دبلوماسية، عندما قال "أعتقد أنه علينا إيجاد حل عادل ومحترم للطرفين. وهو أمر اعتبره ممكنا من حيث المبدأ".