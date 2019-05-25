 لهذه الأسباب فشلت صفقة انتقال بواتينغ لباريس سان جيرمان | عالم الرياضة | DW | 12.06.2019

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عالم الرياضة

لهذه الأسباب فشلت صفقة انتقال بواتينغ لباريس سان جيرمان

يبدو أن مدافع بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ يبحث عن تحدٍّ جديد، خاصة في ظل العلاقة المتوترة بينه وبين المدرب نيكو كوفاتش. الأخير كان وراء إفشال انتقال بواتينغ لباريس سان جيرمان الصيف الماضي. كيف ذلك؟

1. Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München | Boateng (Imago/H. Langer)

يبدو أن مغادرة الدولي الألماني السابق جيروم بواتينغ لفريق بايرن ميونيخ باتت أقرب من أي وقت مضى. فالعلاقة بين المدافع الصلب ومدربه نيكو كوفاتش ليست على ما يرام منذ بداية الموسم وحتى نهايته تقريبا. كوفاتش لم يعتمد كثيرا هذا الموسم على بواتينغ، خاصة في المباريات المهمة.

 رغبة ابن 30 عاما في الرحيل عن القعلة البافارية ليست وليدة اليوم، بل إن الدولي الألماني السابق كان على وشك الانتقال إلى فريق باريس سان جيرمان صيف العام الماضي، بعد لقائه مع المدرب الألماني الذي يشرف على باريس سان جيرمان توماس توخل. لكن كوفاتش لم يترك بواتينغ ليرحل رغم موافقة إدارة النادي على عرض باريس سان جيرمان.

مختارات

بعدما كان جيروم بواتينغ على مدار سنوات طويلة رمزا للمدافع الصلد، الذي لا غنى عنه في بايرن ميونيخ، أصبح الآن مصدرا للخلاف بين إدارة النادي من ناحية وزملائه في الفريق والمدرب الجديد من ناحية أخرى. (10.08.2018)

خاض 76 مباراة دولية، كما أنه لعب ثلاث بطولات عالمية لصالح المنتخب الألماني لكرة القدم، واليوم يستغنى عنه المدرب يواخيم لوف، فهل هي بداية التغيير في صفوف الماشافت. (09.11.2018)

 هذا الأمر أكده رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه في حوار مع  صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية، بالقول "في 28 من أغسطس 2018 توصلنا بعرض من باريس سان جرمان وأردنا الموافقة عليه، لكن المدرب عارض ذلك". وبرر كوفاتش موقفه هذا بأنه بحاجة إلى ثلاثة مدافعين في الفريق. ويضيف رومينيغه "شعرنا عندها بأن قرار كوفاتش لم يعجب بواتينغ" .

كما أن عدم اعتماد كوفاتش على بواتينغ دائما كأساسي أثار حفيظة هذا الأخير، مثل ما جرى في ثمن نهائي كأس ألمانيا الذي جمع بين بايرن ميونيخ وهيرتا برلين، حيث كان بواتينغ يرغب في اللعب أساسيا أمام فريق المدينة التي ولد فيها، إلا أن كوفاتش كان له رأي آخر، بإيداعه على مقاعد البدلاء. وعندما أراد المدرب إشراكه كبديل تعمد بواتينغ، على ما يبدو، التأخر في ارتداء حذاءه كتعبير عن عدم الرضا. وهو ما جعل المدرب يغير رأيه ويتراجع عن فكرة إشراكه.

الآن وبعد انتهاء الموسم، فإن كل المؤشرات تدل على اقتراب بواتينغ من مغادرة الفريق البافاري بعدما قضى معه تسعة مواسم، وهو ما ألمح إليه رئيس النادي أولي هونيس بشكل واضح خلال الاحتفال بالثنائية (لقب الدوري والكأس) في ميونيخ، وفق ما نشر موقع فوكوس الألماني. أما رومينيغه فحديثه عن مستقبل بواتينغ كان أكثر دبلوماسية، عندما قال "أعتقد أنه علينا إيجاد حل عادل ومحترم للطرفين. وهو أمر اعتبره ممكنا من حيث المبدأ".

  • Bundesliga 1979 - FC Bayern München v SV Darmstadt 98: Uli Hoeness, Willi O. Hoffmann (picture-alliance/S. Simon)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    أصغر مدير في تاريخ "البوندسليغا"

    اعتزل أولي هونيس عالم الساحرة المستديرة بعمر لم يتجاوز السابعة وعشرين سنة، وذلك بسبب إصابة قوية في الركبة. وفاز أولي هونيس كلاعب بكأس العالم سنة 1974 مع منتخب ألمانيا الغربية. وأصبح هونيس أصغر مدير للنادي في تاريخ البوندسليغا، حيث عينه رئيس بايرن ميونيخ آنذاك ويلي هوفمان في ذلك المنصب المهم في الفريق.

  • München - Fußballer Hoeneß und Breitner 1973 in Badehose (picture-alliance/dpa/I. Bajzat)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    موهبة إدارية منذ الصغر

    حتى أثناء فترة لعبه فوق المستطيل الأخضر، أثبت أولي هونيس موهبته الإدارية، فقد ساهم سنة 1978 في حصول بايرن ميونيخ على اتفاقية رعاية مع شركة في مسقط رأسه مدينة أولم، التي تقع في ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية.

  • Italien Mailand - Karl Heinz - Rummenigge (picture-alliance/dpa/Ansa)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    أول صفقة كبيرة

    عندما تولى أولي هونيس منصب مدير نادي بايرن ميونيخ، كان يتحتم على النادي دفع ديون بلغت قيمتها سبعة ملايين مارك ألماني (العملة آنذاك). وقال هونيس عن تلك المرحلة "الشيء الأهم كان هو جعل بايرن ميونيخ بلا ديون". وانتعشت خزائن النادي البافاري بمبلغ 11 مليون مارك بعدما نجح أولي هونيس في بيع النجم كارل هاينز رومينيغه، ما ساعد مدير بايرن ميونيخ في تسديد ديون الفريق كاملة.

  • Hoeneß und Lemke (picture-alliance/dpa/Schilling)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    العدو اللدود ليميك

    كان ويلي ليميك (يمين الصورة) عدو أولي هونيس اللدود، فقد أطلق ليمك، الذي كان يشغل منصب مدير فريق فيردر بريمن في منتصف فترة الثمانينيات عدة تصريحات قوية ضد هونيس على غرار "الغطرسة التي لا يمكن تجاوزها"، في حين رد عليه هونيس بـ "المُحرض".

  • ZDF Sportstudio Daum Hoeneß (picture-alliance/Alfred Harder)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    شجار مع داوم

    من الأمور الحافلة أيضاً في مسيرة أولي هونيس هو شجاره مع مدرب فريق كولونيا كريستوف داوم، ففي برنامج رياضي كان يُذاع على القناة الألمانية الثانية، قال أولي هونيس وهو ينظر إلى ديكور الاستوديو "أنت تُبالغ في تقدير نفسك، يجب أن تنظر إلى فوق وترى أنّ هذه كرة وليست هالة". بينما رد عليه داوم قائلاً "حتى أصل إلى مقياس المبالغة (الذي تتحدث عنه)، يجب أن يكون عمري مائة سنة".

  • Heynckes und Hoeneß 1990 (picture-alliance/dpa/Rauchensteiner)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    علاقة خاصة مع هاينكس

    اعترف أولي هونيس أن "الانفصال المبكر عن يوب هاينكس سنة 1991 كان من أسوأ أخطائي". بيد أن هونيس استفاد من الخطأ، وتعاقد مع يوب هاينكس لتولي تدريب بايرن ميونيخ، حيث قاد المدرب الألماني الفريق البافاري إلى الفوز بعدة ألقاب. وتجمع أولي هونيس علاقة صداقة وثيقة مع يوب هاينكس.

  • Bildergalerie Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    الثلاثية التاريخية

    ستبقى سنة 2013 خالدة في ذهن أولي هونيس ومشجعي بايرن ميونيخ على حد سواء، إذ قاد المدرب يوب هاينكس الفريق البافاري إلى الفوز بثلاثية تاريخية: لقب الدوري الألماني لكرة القدم، كأس ألمانيا ومسابقة دوري أبطال أوروبا، التي فاز بها الفريق على حساب غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.

  • Bildergalerie Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    يساعد في أوقات الحاجة

    يُقدم أولي هونيس يد المساعدة قدر استطاعته إلى من يحتاجها، فقد استفادت بعض الفرق الكروية من كرمه على غرار فريق سانت باولي ومنافسه التقليدي بوروسيا دورتموند.

  • FC Bayern Muenchen-Hertha BSC: Uli Hoeneß verteilt Würstchen an Fans (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    متقلب المزاج

    علاقة أولي هونيس مع الجماهير متناقضة نوعاً ما، ففي بعض الأحيان يُقدم نفسه كواحد من القريبين من الجماهير (انظر الصورة)، ويُوزع عليهم النقانق. في حين يصيبه الغضب في أوقات آخرى ويُعبر عن ذلك علنية.

  • Uli Hoeneß weint bei FC Bayern München Jahreshauptversammlung (Reuters)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    دموع أثناء أزمة التهرب الضريبي

    في الاجتماع السنوي العام سنة 2013 لم يشعر أولي هونيس بالخجل من ذرف دموعه أمام الملأ، ففي تلك الفترة كانت التحقيقات جارية مع هونيس بسبب قضية التهرب الضريبي التي تورط فيها، ما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة بايرن ميونيخ.

  • Prozess Uli Hoeneß Steuerhinterziehung 13.03.2014 (Reuters)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    ثلاث سنوات ونصف في السجن

    سنة 2014 أُدين أولي هونيس بتهمة التهرب الضريبي (28.5 مليون يورو)، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف. وقرر هونيس عدم استئناف قرار المحكمة ودخل السجن، وأمضى فيه نصف العقوبة وخرج سنه 2016. وفي نفس السنة أيضاً، أصبح هونيس مرة أخرى رئيساً لبايرن ميونيخ.

  • Deutschland Fußball Bayern München - SC Freiburg (picture-alliance/dpa/Revierfoto)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    آراء متباينة

    منذ سنوات، يُشكل أولي هونيس مع الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه رئاسة مزدوجة. ولا يُعبر الشخصان دائماً عن رأي مُوحد، فمثلاً يُعبر هونيس عن دعمه الواضح لمدرب الفريق نيكو كوفاتش، بينما يُوجه رومينيغه انتقادات علنية إلى المدرب الكرواتي الشاب.

  • FC Bayern München Susanne und Uli Hoeneß (picture-alliance/nordphoto/Straubmeier)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    وقت أكثر لسوزان

    استطاع أولي هونيس تحويل بايرن ميونيخ إلى علامة تجارية عالمية. هكذا لخص المدرب الألماني يوب هاينكس فترة إشراف هونيس على النادي البافاري. وأعلن هونيس في وقت سابق أنه سيرحل على النادي خلال سنتين أو ثلاثة سنوات على أقصى تقدير، حيث سيكون بمقدرته قضاء كثير من الوقت مع زوجته سوزان، التي يرتبط بها منذ سنة 1973.

  • Bildergalerie Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    مُحب للغولف

    تُعد ممارسة الغولف من الهوايات المُفضلة لرئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس، الذي يقول عن هذه الهواية "أعتقد أن لاعبي كرة القدم بمقدورهم أن يكونوا لاعبي غولف من الطراز الجيد"، وأضاف: "أولاً، جميعهم رياضيون للغاية. وثانيا لديهم شعور معين بلمس الكرة، ما يعني أن لديهم ميزة ضرب الكرة دون الحاجة للقيام بتمارين كثيرة". إعداد: شتيفن نيستلر/ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

منذ 40 عاما يعمل أولي هونيس في خدمة بايرن ميونيخ. رئيس النادي البافاري برع في إدارة الفريق وقاده إلى اعتلاء منصات التتويج والهيمنة على الكرة الألمانية طويلاً. ملف صور يعرفك أكثر من شخصية هونيس متعددة الأوجه. (11.05.2019)  

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