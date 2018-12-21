لهذه الأسباب.. فرنسا لديها هذا العدد من أفضل المهاجمين بالعالم

رغم أن من بين أفضل المهاجمين في الدوري الألماني هذا الموسم عدد من النجوم الفرنسيين الشباب مثل سيباستين هالر لاعب فرانكفورت، ومواطنه أليسان بليا نجم مونشنغلادباخ ومواطنهما فيليب ماتيا هداف ماينز؛ إلا أن هؤلاء ليس لهم تواجد في الدائرة الثابتة للمنتخب الفرنسي، في ظل وجود مهاجمين عالميين بحجم كيليان مبابي (20 عاما) وأنطوان غريزمان (27 عاما) واليكساندر لاكازيت (27 عاما) وأوليفر جيرو (32 عاما)، والقائمة تطول، ففرنسا لديها خصوصا الآن عدد كبير من أفضل مهاجمي الكرة في العالم. ويقول الألماني غرنوت رور (65 عاما): "إن تكوين المهاجمين في فرنسا تقليد عريق"، حسب ما نقل موقع "شبورت بيلد الألماني.
غرنوت رور ولد في مانهايم الألمانية، وكان نجما لبورود في السبعينيات والثمانينيات وفاز معه بالدوري الفرنسي أكثر من مرة وقام بالتدريب في الفريق لمدة عشر سنوات: "أغلب الفرق التي تلعب في دوري الدرجة الأولى عينوا مدربين متخصصين في تكوين المهاجمين"، يقول رور. ويقوم المدرب مرتين في الأسبوع بالاعتناء بكل المهاجمين المحترفين وكذلك في قطاع الناشئين فيتدربون بشكل موجه على التسديد، على حائط مثلا، وضعت عليه دائرة تصويب (قرص نشان)، يوضح رور، الذي يعيش في فرنسا ويعرف الكرة هناك جيدا.
المدرب الألماني غرنوت رور يدرب حاليا منتخب نيجيريا
وهناك سبب آخر أيضا من وجهة نظر غرنوت رور، المدرب الحالي لمنتخب نيجيريا، هو اللاعبون من أصول إفريقية، فهؤلاء اللاعبون "هم في الغالب أقوى بدنيا وأسرع". علاوة على أنهم يحصلون على فرصتهم في فرنسا للعب بالدرجة الأولى مبكرا عما هو الحال في ألمانيا. "تترك الحرية للمهاجمين لكن يجب عليهم استغلالها، وغير مسموح بأن تكون المباراة عبارة عن استعراض لشخص واحد مع الكثير من المراوغة، وإنما يجب عليهم دائما مساعدة الفريق"، حسبما ذكر لموقع "شبورت بيلد".
ص.ش/ع.ج.م
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ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان
قبل بدء بطولة كأس العالم في السويد عام 1958 حصل كل لاعب في المنتخب الألماني على عشرة ماركات. وبعد هزيمتهم في مباراة نصف النهائي أمام السويد، أرسل المدرب سيب هيربيرغر لاعبيه للتسوق. وقد جمعت المباراة على المركز الثالث منتخب ألمانيا مع فرنسا.
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ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان
في تلك المباراة منيت ألمانيا بأعلى خسارة 6:3، وفيها أيضا حقق اللاعب الفرنسي Justo Fontaine 13 هدفا، وهو رقم قياسي ما زال قائماً حتى يومنا هذا. آنذاك تغيّب من المنتخب الألماني فريتس فالتر وهورست إيكل وأوفه زيلر.
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ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان
بعد 24 عاما اختلف الأمر وذلك في نصف نهائي بطولة العالم في إسبانيا عام 1982. ليتبارسكي سجل الهدف الأول في الدقيقة 17 وبعد تسع دقائق سجل ميشيل بلاتيني هدف التعادل.
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ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان
وفي هذه المباراة حصل خطأ كبير من حارس مرمى ألمانيا طوني شوماخر، والذي خرج من المرمى في الدقيقة 57 واصطدم بكوعه باللاعب الفرنسي Patrick Battiston. الحكم والجمهور لم يشاهدوا ما حدث لكون أعينهم كانت تتابع الكرة.
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ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان
.. الكرة تصطدم بقائم المرمى واللاعب Patrick Battiston يبقى مغمياً عليه على الأرض، ليغادر الملعب لاحقا بكسور في الرقبة وقد فقد اثنين من أضراسه.
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ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان
.. وتستمر الدراما بعد تمديد المباراة. الفرنسيون يتقدمون بهدف من Marius Tresor ثم يرفع اللاعب Alain Giresse الفارق إلى 3:1، لكن كارل هاينس رومينيغه وكلاوس فيشر يحرزان التعادل، ليتم حسم المباراة بركلات الترجيح.
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ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان
الفصل الرابع والأخير من هذه المباراة (مونديال 182): ألمانيا متأخرة بهدفين إلى ثلاثة أهداف في ركلات الترجيح لأن أولي شتيليكه لم يسجل هدفه، إلا أن حارس المرمى الألماني شوماخر ينجح في صد ركلتين من Didier Six و Maxime Bossis. ثم يسجل هورست هروبيش ركلته، لتتأهل ألمانيا إلى النهائي وتخسر بعد ذلك أمام إيطاليا.
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ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان
لقاء آخر يجمع بين ألمانيا وفرنسا بنصف النهائي في بطولة كأس العالم عام 1986 في المكسيك. آنذاك فاز الفرنسيون على البرازيل ليواجهوا منتخب ألمانيا بقيادة المدرب فرانس بيكينباور، لتقول الماكينات كلمتها الأخيرة وتفوز بهدفين لصفر.
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ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان
سيطر اللاعبون الفرنسيون على المباراة في الدقائق الثمانين الأولى، لكن رودي فولر حطم آمالهم قبيل نهاية المباراة. وفيها أثبت الألمان أنهم فريق بطولات وأن أداءهم يتصاعد مع تقدم البطولة. لكن الأرجنتين فازت بالكأس.
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ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان
المواجهة الرسمية الأخيرة بين منتخبي ألمانيا وفرنسا كانت قبل سنتين في كأس العالم بالبرازيل 2014. وهذه المرة في مباراة ربع النهائي حين أحرز المدافع ماتس هوملز هدفاً مبكراً في الدقيقة 12، الأمر الذي منح المنتخب الألماني المزيد من الثقة بالنفس.
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ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان
قبيل انتهاء المباراة لاحت فرص كثيرة للمنتخب الفرنسي، وكان أفضلها في الوقت بدل الضائع للاعب كريم بنزيما الذي حرم من المشاركة في بطولة فرنسا، لكن حارس المرمى مانويل نوير تصدى للكرة وأنقذ فوز ألمانيا بهدف لصفر.
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ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان
والآن سيلعب المنتخبان في نصف نهائي يورو 2016 على أرض فرنسا، في أول لقاء بين الفريقين في بطولة أمم أوروبا.
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ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان
ماريو غوميز مصاب ولن يشارك، كذلك الأمر بالنسبة لسامي خضيرة. وباستيان شفاينشتايغر مصاب أيضا لكن مشاركته لم تحسم بعد. ماتس هوملز ممنوع من المشاركة بعد نيله بطاقتين صفراء. والتحدي المطروح أمام المدرب يواخيم لوف البحث عن أفضل البدائل لسد الفراغ الناجم عن غياب أعمدة الفريق.
الكاتب: ساره فيرتس/ عبد الرحمن عثمان