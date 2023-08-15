 لهذه الأسباب تطلب أوكرانيا من ألمانيا دعمها بصواريخ تاوروس الموجهة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.08.2023

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سياسة واقتصاد

لهذه الأسباب تطلب أوكرانيا من ألمانيا دعمها بصواريخ تاوروس الموجهة

تدرس الحكومة الألمانية، التي توجد خلافات بين الأحزاب المكونة لها حول الأمر، إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" الموجهة. فما الذي يتميز به هذا النوع من صواريخ كروز؟

صاروخ تاوروس أمام طائرة تورنادو، تابعة للجيش الألماني

ألمانيا تفحص كل قرار يتعلق بتسليح أوكرانيا على حدة وتفعل نفس الشيء بالنسبة لتزويدها بصاروخ تاوروس

يعتبر "Taurus KEPD-350" أحد أحدث أنظمة الأسلحة لدى الجيش الألماني. الصاروخ الموجه الذي يبلغ طوله خمسة أمتار ووزنه حوالي 1,4 طن، يتم إسقاطه من الطائرات المقاتلة، وبعدها يسير لوحده بواسطة محرك نفاث إلى أن يجد على الأرض هدفه المحدد مسبقا.

مختارات

لماذا يعتبر تاوروس "سلاحا للقتال عن بعد"؟

يطير الصاروخ بسرعة تصل إلى 1170 كلم في الساعة، أي أقل بقليل من سرعة الصوت، على ارتفاع حوالي 35 مترا فقط، وبالتالي يصعب اكتشافه من قبل رادارات العدو. ويصل مداه حتى 500 كلم.  وهذا يسمح للطيارين بالتسديد نحو أهداف بعيدة. ولا يتوجب عليهم بالتالي أن يدخلوا المجال الجوي للعدو لإسقاط صواريخ تاوروس.

ما هي الأهداف التي يستهدفها صاروخ تاوروس؟

يتحدث سلاح الجو عن "أهداف عالية القيمة"، مثل المخابئ أو مراكز القيادة التي تتلقى منها قوات العدو التوجيهات في العمليات. صاروخ "تاوروس" قادر على اختراق العديد من الجدران الخرسانية المسلحة السميكة. وللقيام بذلك، يرتفع الصاروخ بشكل حاد قبل الهدف مباشرة، ثم يضرب الهدف من أعلى في هبوط عمودي مع طاقة حركية عالية.

صاروخ تاوروس الموجه

يرتفع صاروخ تاوروس بشكل حاد قبل الهدف مباشرة، ثم يضرب الهدف من الأعلى في هبوط عمودي مع طاقة حركية عالية.

وقبل أن ينفجر الرأس الحربي الفعلي، تنفجر شحنة أولى لتحدث ثقبا في جدار المكان المحصن. ومن هذا الثقب يخترق "جهاز اختراق معدني" يزن 400 كيلوغرام، ويستخدم أجهزة استشعار لقياس مقدار المقاومة التي يجب أن يتغلب عليها. ويستطيع "تاوروس" اختراق عدة طوابق من المخبأ قبل أن ينفجر الرأس الحربي.

كيف يعثر "تاوروس" على هدفه؟

يستخدم "تاوروس" أربعة أنظمة ملاحة مستقلة عن بعضها، للبقاء على المسار الصحيح. ونظام الملاحة المدعوم من الأقمار الصناعية "جي بي إس" محمي ضد محاولات التشويش عليه. وباستخدام ما يُعرف بالملاحة المرجعية للتضاريس، يقوم "تاوروس" بمسح الأرض ومقارنة ذلك بالبيانات المخزنة مسبقا.

باستخدام مستشعرات الصور، يمكن لتاوروس استخدام الجسور أو الأنهار أو مفترق الطرق لمعرفة الاتجاه. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لتاوروس تحديد موقعه من خلال قياس حركته باستمرار.

كيف سيستخدم الجيش الأوكراني صواريخ "تاوروس"؟

باستخدام صواريخ "تاوروس"، يمكن لأوكرانيا مهاجمة المواقع الروسية الخلفية بعيدا عن خط الجبهة. وهذا سيسمح للجيش الأوكراني بتدمير طرق الإمداد ومراكز القيادة للمهاجمين الروس. كما يمكن لأوكرانيا استخدام هذه الصواريخ  للوصول إلى أهداف في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا. وسيكون ذلك أمرا حاسما لاستعادة أراضيها.

مع صواريخ "ستورم شادو" البريطانية، وصواريخ "سكالب" الفرنسية، يكون الجيش الأوكراني قد حصل بالفعل على وعود لامتلاك أنظمة صواريخ مماثلة - ولكنها بمدى أقصر.

ما سبب تردد الحكومة الألمانية؟

من خلال "تاوروس" يمكن لأوكرانيا أن تهاجم أيضا أهدافا على الأراضي الروسية. وهذا ما تريد الحكومة الألمانية تجنبه، لأنها تخشى تصعيدا إضافيا للحرب. لذلك قد تقوم برلين، تقنيا، بتحديد المدى الذي تصل إليه صواريخ "تاوروس" قبل تسليمها. وحذرت موسكو باستمرا من تسليم أنظمة أسلحة، مثل "تاوروس" أو "ATACMS" الأمريكي، إلى أوكرانيا، لكن روسيا نفسها تستخدم صواريخ بعيدة المدى لمهاجمة المدن الأوكرانية.

صوارخ تاوروس على طائرة ألمانية

يستطيع الجيش الألماني تذخير طائراته من طراز تورنادو وتلك من طراز يوروفايتر بصواريخ تاوروس

وفي رده على ما يتردد من حديث حول احتمالية تسليم صواريخ كروز من طراز "تاوروس"  لأوكرانيا، جاء رد فعل المستشار الألماني أولاف شولتس متحفظا. وقال، خلال المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (ZDF)، الأحد (13 آب/أغسطس 2023): إنه مثلما كان يحدث في الماضي سوف تفحص الحكومة الألمانية كل قرار على حدة بعناية فائقة".

وأشار إلى أن انطباعه هو أن المواطنات والمواطنين يرون بأغلبية عظمى أن ذلك أمر صائب للغاية، وأكد قائلاً: "يجب دراسة القرارات بعناية دائماً... وسوف أواصل القيام بذلك، وقول ذلك بشكل واضح تماماً أيضاً".

وأضاف المستشار الألماني أن بلاده هي ثاني دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر دعماً لأوكرانيا، وقال: "نقوم بفعل ذلك بصفة خاصة من خلال الدبابات والمدفعية. وقمنا بذلك من خلال كثير من الدفاع الجوي". وأشار شولتس إلى الشكر الذي وجهه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لألمانيا على إرسال منصتين إضافيتين لإطلاق صواريخ باتريوت.

وتواصل  أوكرانيا ضغطها على الحكومة الألمانية  من أجل توريد صواريخ من طراز "تاوروس" لكييف من أجل الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر الأحد، إن أوكرانيا بحاجة لهذه الصواريخ، "كي تنقذ حياة عدد أكبر من الجنود والمدنيين الأوكرانيين وللإسراع من تحرير مناطقها".

ما هو أقرب موعد يمكن لألمانيا أن تورد فيه صواريخ "تاوروس"؟

من بين ما يقرب من 600 صاروخ "تاوروس" لدى الجيش الألماني، يفترض أن يكون ما بين 150-300 جاهزا للاستخدام، فيما يجب أولا صيانة البقية. سعر الواحد منها يبلغ حوالي مليون يورو. ولكن قبل ذلك، لابد من تكييف صواريخ "تاوروس"، التي طورتها شركة الأسلحةMBDA ، لتناسب طائرات سلاح الجو الأوكراني. وذلك لأن صواريخ "تاوروس" الموجودة لدى الجيش الألماني معدة للاستخدام مع طائرات تورنادو ويوروفايتر.

بيتر هيلله/ف.ي

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو