لهذه الأسباب تتورم الساقين والقدمين في الصيف

يعاني الكثيرون، وخاصة النساء، من تورم الساقين في فصل الصيف. وبحسب موقع هيلث لاين توجد الكثير من العوامل التي تساهم في حدوث التورم، لكن الخبر الجيد أنه من الممكن التخفيف من تورم الساقين عن طريق اتباع بعض النصائح.

أسباب تورم الساقين

بحسب موقع فيتبوك الألماني، يحدث تورم الساقين بشكل خاص في فصل الصيف بسبب احتباس المياه بداخل الأنسجة. ويصف موقع مديكال نيوز توداي (Medical News Today) ما يحدث بأن الجسم يحاول التعامل مع الحرارة الشديدة عن طريق توسيع الأوردة لخفض درجة حرارة الجسم، وهو ما يتسبب في نفاذ سوائل إلى الأنسجة المحيطة وتجمعها في القدمين والكعبين.

ويقول تيم غولوكه، وهو طبيب أمراض جلدية، لموقع فيتبوك إن هذا التورم يسمى ب"الوذمة اللمفية" أو "الإنسداد الليمفي"، ويحدث بسبب عدم قدرة الأوعية اللمفاوية على تصريف السوائل، وهو ما يتسبب في تورم الأطراف وبشكل خاص القدمين والساقين.

نصائح لتخفيف تورم الساقين

ينصح موقع مديكال نيوز توداي بشرب الكثير من الماء في أيام الصيف الحارة، وارتداء أحذية مريحة ذات تهوية مناسبة للقدمين. كما ينصح موقع فيتبوك برفع القدمين عند الجلوس، حيث تسمح هذه الوضعية بتصريف السوائل المتجمعة. ويوصي تيم غولوكه من يضطرون للوقوف أو الجلوس لساعات طويلة أثناء العمل بارتداء جوارب ضاغطة خفيفة لتفادي حدوث التورم.

ويضيف الموقع أن استخدام هلامات مصنوعة من نبتة "كستناء الحصان" تفيد أيضاً في علاج تورم الساقين والقدمين. أما موقع هيلث لاين فينصح بالتقليل من الطعام المملح. كما ينصح موقع هيئة الخدمات الصحية البريطانية ببعض التمارين الخفيفة للساقين لتحفيز تدفق الدم، وبغسل القدمين وتجفيفها جيداً ثم استخدام مرطب للبشرة.

أسباب أكثر خطورة للتورم

يقول تيم غولوكه إن تورم الساقين في فصل الصيف عادة لا يدعو للقلق، وهو يصيب في العادة الأشخاص المصابين بالسمنة والذين لا يمارسون نشاط بدني كاف. كما يصاب كبار السن والحوامل بتورم الساقين والقدمين أكثر من غيرهم بحسب موقع ليف سترونغ. وتضيف هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن بعض أدوية ضغط الدم أو مضادات إكتئاب أو وسائل منع الحمل قد تساهم في تورم الأطراف.

أما في حالة استمرار تورم الساقين أو القدمين لوقت طويل أو أصبح مشكلة مزمنة فينصح غولوكه باستشارة الطبيب، فمن الممكن أن يكون التورم مؤشراً على وجود مشاكل بالقلب، بحسب قوله لموقع فيتبوك. كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن التورم المستمر قد يكون أيضاً علامة على مشاكل بالكلى أو الكبد.

وينصح موقع ليف سترونغ في حالة زيادة تورم الأطراف مع ظهور صعوبة في التنفس أو آلام بالصدر بزيارة الطبيب بشكل فوري.

س.ح/ع.ح/ع.ج.م