 لهذه الأسباب تتورم الساقين والقدمين في الصيف | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 04.08.2020

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صحة

لهذه الأسباب تتورم الساقين والقدمين في الصيف

يتسبب تورم الساقين والقدمين بإزعاج لمن يعاني منه، خاصة إذا استمر لفترة طويلة. فما أسباب حدوث هذا التورم في فصل الصيف، ومتى يكون علامة على الخطر؟

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فيديو: الحرارة المرتفعة ترهق أجسادنا

يعاني الكثيرون، وخاصة النساء، من تورم الساقين في فصل الصيف. وبحسب موقع هيلث لاين توجد الكثير من العوامل التي تساهم في حدوث التورم، لكن الخبر الجيد أنه من الممكن التخفيف من تورم الساقين عن طريق اتباع بعض النصائح.

أسباب تورم الساقين

مختارات

تعاني الكثير من النساء الحوامل من ظاهرة تجمع المياه في الجسم، وخاصة في الساقين والتي تسبب بعض التورمات. وتُنصح المصابات بالاحتباس غالبا بعدم شرب الماء، فهل ينفع ذلك حقا لمعالجة تجمع المياه؟

تقضي مصففة الشعر أو مندوب المبيعات، معظم ساعات العمل في الوقوف، الأمر الذي يؤدي للإصابة بتورم الساقين والقدمين بشكل مستمر، فما هي أسباب حدوث هذا التورم وكيف يمكن علاجه بطرق طبيعية؟

بحسب موقع فيتبوك الألماني، يحدث تورم الساقين بشكل خاص في فصل الصيف بسبب احتباس المياه بداخل الأنسجة. ويصف موقع مديكال نيوز توداي (Medical News Today) ما يحدث بأن الجسم يحاول التعامل مع الحرارة الشديدة عن طريق توسيع الأوردة لخفض درجة حرارة الجسم، وهو ما يتسبب في نفاذ سوائل إلى الأنسجة المحيطة وتجمعها في القدمين والكعبين.

 ويقول تيم غولوكه، وهو طبيب أمراض جلدية، لموقع فيتبوك إن هذا التورم يسمى ب"الوذمة اللمفية" أو "الإنسداد الليمفي"، ويحدث بسبب عدم قدرة الأوعية اللمفاوية على تصريف السوائل، وهو ما يتسبب في تورم الأطراف وبشكل خاص القدمين والساقين.

نصائح لتخفيف تورم الساقين

ينصح موقع مديكال نيوز توداي بشرب الكثير من الماء في أيام الصيف الحارة، وارتداء أحذية مريحة ذات تهوية مناسبة للقدمين. كما ينصح موقع فيتبوك برفع القدمين عند الجلوس، حيث تسمح هذه الوضعية بتصريف السوائل المتجمعة. ويوصي تيم غولوكه من يضطرون للوقوف أو الجلوس لساعات طويلة أثناء العمل بارتداء جوارب ضاغطة خفيفة لتفادي حدوث التورم.

 ويضيف الموقع أن استخدام هلامات مصنوعة من نبتة "كستناء الحصان" تفيد أيضاً في علاج تورم الساقين والقدمين. أما موقع هيلث لاين فينصح بالتقليل من الطعام المملح. كما ينصح موقع هيئة الخدمات الصحية البريطانية ببعض التمارين الخفيفة للساقين لتحفيز تدفق الدم، وبغسل القدمين وتجفيفها جيداً ثم استخدام مرطب للبشرة.

أسباب أكثر خطورة للتورم

يقول تيم غولوكه إن تورم الساقين في فصل الصيف عادة لا يدعو للقلق، وهو يصيب في العادة الأشخاص المصابين بالسمنة والذين لا يمارسون نشاط بدني كاف. كما يصاب كبار السن والحوامل بتورم الساقين والقدمين أكثر من غيرهم بحسب موقع ليف سترونغ. وتضيف هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن بعض أدوية ضغط الدم أو مضادات إكتئاب أو وسائل منع الحمل قد تساهم في تورم الأطراف.

 أما في حالة استمرار تورم الساقين أو القدمين لوقت طويل أو أصبح مشكلة مزمنة فينصح غولوكه باستشارة الطبيب، فمن الممكن أن يكون التورم مؤشراً على وجود مشاكل بالقلب، بحسب قوله لموقع فيتبوك. كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن التورم المستمر قد يكون أيضاً علامة على مشاكل بالكلى أو الكبد.

وينصح موقع ليف سترونغ في حالة زيادة تورم الأطراف مع ظهور صعوبة في التنفس أو آلام بالصدر بزيارة الطبيب بشكل فوري.

س.ح/ع.ح/ع.ج.م

 

  • Körpergeruch Junge Frau ekelt sich vor Achselgeruch (Imago/Steinach)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    رائحة مزعجة

    يصح هذا الأمر جزئياً فقط، ففي الواقع فإن الدراسات العلمية تقول إن عرق الإنسان لا رائحه له. أما الرائحة النفاذة غير المقبولة فتأتي بعد مرور بعض الوقت على التعرق، عندما تبدأ البكتيريا في تكسير الأحماض الدهنية طويلة السلسلة إلى الحمض الزبدي (حمض البوتيريك) أو حمض الفورميك. وأفضل مزيل للعرق هو تبليل الإبط بالماء وتركه يجف! إضافة إلى غسل الملابس بانتظام بطبيعة الحال.

  • Basketballer beim Schwitzen (picture-alliance/Lajos-Eric Balogh)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    الرياضيون يتعرقون بشكل أقل

    العكس هو الصحيح، إذ يتعرق الرياضيون أكثر من غيرهم. وكلما كانت أجسامهم مدربة رياضياً بشكل أفضل، كانت أكثر فاعلية، وعليه تعمل غدده العرقية على نحو أكبر من سواها. وتعمل الغدد العرقية بمثابة جهاز تكييف لجسم الإنسان، إذ يبرد العرق أجسامنا بعد بذل مجهود عضلي.

  • auf der Waage stehen (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    التعرق يقلل الوزن

    للأسف فإن هذه المعلومة غير صحيحة. فعلى الرغم من فقداننا لبعض الوزن بالتعرق أو التنفس لكننا سرعان ما نستعيده مع أول قدح ماء. أما الدهون والمواد الأخرى المهمة في تقليل الوزن فلا يفقدها الإنسان بالتعرق. تقليل الوزن يتم من خلال زيادة النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية.

  • Symbolbild Lesen Entspannung Relaxen (Fotolia/Eisenhans)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    أكثر الغدد العرَقَية موجودة في باطن القدم

    معلومة قد تبدو غريبة، لكنها صحيحة، فمعظم معظم الغدد العرقية التي يتراوح عددها بين مليونين وأربعة ملايين، موجودة في باطن قدميّنا. وفي كل سنتيمتر مربع واحد منها يوجد حوالي 370 غدة. أما في راحة اليد فعددها 360 في السنتيمتر المربع. وفي الإبطين لا يوجد سوى 120-160 غدة في كل سنتميتر مربع. ويعود ذلك إلى أن رطوبة جلد القدمين تزيد ثباتهما على الأرض، حين كان الإنسان يسير دون أحذية أو جوارب.

  • Verschwitze, junge Frau beim Sport - (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    المشروبات الباردة تقلل التعرق

    من المنعش حقاً أن تشرب شيئاً بارداً في يوم حار ورطب. لكنه لا يقلل العرق أو يوقفه، بل على الكعس من ذلك فإن الجسم يستقبل الإشارة التالية: الجو بارد! فيعمل على زيادة درجة حرارته، ما يزيد من تدفق العرق. لذلك يُنصح بالمشروبات الفاترة أو المعتدلة الحرارة. لكن المهم هنا هو شرب ما يكفي من الماء في الأيام الحارة.


 

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فيديو: الحرارة المرتفعة ترهق أجسادنا  

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