لهذا حظرت ألمانيا رؤية الجنين بتقنية "ثلاثية الأبعاد"!

رؤية الجنين وهو في رحم أمه بتقنية ثلاثية الأبعاد، وما يعرف بـ "التصوير التلفزيوني" أمر يحبذه بعض الآباء والأمهات. هذه التقنية هي أول اتصال مرئي مع الجنين يعطي الفرصة للأب والأم للتمتع بمشاهدة الجنين في أحشاء والدته وهو يلعب بأصابع قدميه أو يمص إبهامه أو وهو يبتسم.
في الحالة العادية لا ضرورة طبية لذلك، ما يجعل التأمين الصحي في ألمانيا لا يتحمل التكاليف المالية المترتبة على ذلك، ويتوجب على الوالدين دفع المصاريف من جيبهم الخاص، حسب الموقع الإلكتروني لمجلة "برغيت" Brigitte الألمانية التي تعنى بشؤون النساء.
قررت السلطات الصحية الألمانية أنه -اعتباراً من العام المقبل 202- يجب إلى حد كبير الحد من استخدام تلك التقنية. وعللت السلطات قرارها بأنه يأتي لحماية الطفل من أي تأثيرات محتملة: في مرحلة تكون العظم يمتص العظم طاقة صوتية كبيرة، ما قد يحمل معه تأثيرات على صحته في المستقبل.
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حالات استثنائية
في حال تبين في الفحص السريري وفحص الأشعة فوق الصوتية العادية، ثنائية الأبعاد، أن هناك أمر ما ليس على ما يرام لدى الجنين كوجود اضطراب خلقي في نمو الجنين أو حمل ذي مخاطر أو أي أمر غير طبيعي يسترعي انتباه الطبيب، سيكون عندها التأمين الصحي ملزماً بتحمل تكاليف الفحص بالأمواج فوق الصوتية ذات الأبعاد الثلاثة. ما عدا ذلك على الآباء والأمهات التحلي بالصبر للتمتع برؤية مولدهم بعد الوضع وحمله بين أيديهم.
خ.س
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محرمات الحمل السبعة في صور
الخطر الأول: الكحول
قد يؤدي تناول الكحول أثناء الحمل إلى تشوهات خلقية واضطرابات سلوكية وإلى إعاقة عقلية لدى الطفل.
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محرمات الحمل السبعة في صور
الخطر الثاني: التدخين
للسجائر والتدخين السلبي أيضا تأثير خطير على نمو الجنين. إذ يضيق النيكوتين أوعيته الدموية وينخفض بذلك تزويد الجنين بالأوكسجين والمواد المغذية. أطفال المدخنات أقل وزناً وأكثر عرضة للإصابة بمرض الربو فيما بعد.
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محرمات الحمل السبعة في صور
الخطر الثالث: العدوى المنقولة عن الأغذية
مسببات التوكسوبلاسما (داء القطط) من الممكن أن تضر بحياة الجنين، لذا ينبغي على الحوامل الابتعاد عن تناول اللحوم النيئة واللحوم المدخنَة، والأسماك النيئة ومنتجات الحليب الخام. ويجب غسل الخضار جيدا قبل تناولها. ويتم القضاء على الجراثيم بتسخين المواد الغذائية لتصل حرارتها الداخلية إلى 70 درجة مئوية لمدة دقيقتين.
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محرمات الحمل السبعة في صور
الخطر الرابع: الأدوية
ينبغي على الحامل استشارة الطبيب قبل تناول الأدوية حتى تلك التي تبدو غير ضارة ويمكن شراؤها بدون وصفة طبية.
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محرمات الحمل السبعة في صور
الخطر الخامس: التوتر النفسي
وفقا للدراسات فإن التوتر في فترة الحمل يؤدي إلى خطر الولادة المبكرة. إذ من الممكن أن تسبب هرمونات التوتر تقلصات ولادة مبكرة. وبالتوتر تكون المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، والتي بدورها تؤدي إلى الولادة المبكرة.
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محرمات الحمل السبعة في صور
الخطر السادس: الكافيين
ينصح الخبراء الحوامل ألا تتجاوز نسبة ما يتناولنه من مادة الكافيين 300 مليغرام يوميا، أي ما يعادل كوبين من القهوة فقط.
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محرمات الحمل السبعة في صور
الخطر السابع: المسببات المرضية
يمكن للالتهابات كالحصبة الألمانية أو جدري الماء أن تضر بصحة الجنين. واللقاح خير وسيلة للوقاية من الإصابة. إلا أن اللقاح قد يكون خطيرا أثناء الحمل. لذا من الأفضل الحصول مسبقا على اللقاح. وينبغي على الطبيب تقديم المشورة فيما إذا كانت الحاجة إلى اللقاح ضرورة لابد منها.
الكاتب: DW/ دالين صلاحية