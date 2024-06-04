لهذا تنصح وكالة الأمن القومي الأمريكي بإعادة تشغيل هاتفك!

برامج اختراق الهواتف أصبحت خطيرة، وقد تكون قادرة على التصنت عليك أو اختراق معلوماتك، من أجل حماية أفضل قدمت وكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة نصائح للجمهور من أجل حماية أنفسهم بشكل أفضل.

في وثيقة بعنوان "أفضل الممارسات"، قدمت وكالة الأمن القومي الأمريكي (NSA) والتي تُعتبر اسما معروفاً لكل من يهتم بقضايا الخصوصية والسياسات الرقمية نصائح للجمهور تضمنت تعليمات من أجل تعزيز حماية الهواتف الذكية من التجسس.

إعادة تشغيل الهاتف

وبحسب صحيفة ستاندرز والتي نشرت عن الموضوع فإن أبرز نصيحة جاءت بضرورة إعادة تشغيل الهاتف بالكامل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. هذه الخطوة تضمن إنهاء جميع العمليات الجارية وتفريغ ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مما يعزز من حماية الهاتف من الاستغلال الأمني الذي لا يتطلب أي تدخل من المستخدم.

وكالة الأمن القومي أوضحت أن هذه النصيحة تستهدف بشكل خاص الهجمات التي تستغل الثغرات الأمنية دون حاجة لتفاعل المستخدم، مثل النقر على روابط أو فتح ملفات. إعادة تشغيل الهاتف يمكن أن توقف مثل هذه الهجمات المؤقتة. ومع ذلك، إذا كانت الثغرة الأمنية تستغل لتثبيت برامج تجسس بشكل دائم، فلن يكون لإعادة التشغيل تأثير كبير.

كما شملت النصائح تقليل عدد التطبيقات المثبتة على الهاتف، تنزيلالتطبيقات فقط من المتاجر الرسمية، وتثبيت التحديثات بشكل دوري، وعدم فتح المرفقات أو الروابط من رسائل البريد الإلكتروني غير الموثوق بها.

نصائح من أجل تصعيب عملية التجسس

كما قدمت الوكالة بعضا من النصائح الضرورية في حال كان هنالك شكوك أمنية وهي:

استخدام أغطية للكاميرا والميكروفونات. تنصح الوكالة بتغطية الكاميرات والميكروفونات على الهواتف لمنع التجسس البصري والصوتي. تجنب المحادثات الحساسة: يُفضل عدم مناقشة المواضيع الحساسة عبر الهاتف أو بالقرب منه، وعدم اصطحاب الهاتف إلى الأماكن المهمة. إيقاف الاتصالات غير الضرورية يمكن تقليل جمع البيانات عن طريق إيقاف شبكات الواي فاي، البلوتوث، والخدمات الخلوية عند عدم الحاجة إليها. كما يُنصح بإيقاف خدمات تحديد الموقع (GPS) لتقليل تتبع الموقع. استخدام رمز PIN قوي: توصي الوكالة باستخدام رمز PIN لا يقل عن ستة أرقام لحماية البيانات على

تأتي هذه التوصيات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الخصوصيةوالأمان الرقمي، وتقدم نهجًا عمليًا يمكن أن يساعد المستخدمين في حماية أجهزتهم من التجسس والاختراقات.

أعد النص للعربية (علاء جمعة)