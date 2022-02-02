 لهذا تدرس ألمانيا إنهاء مهمتها العسكرية في مالي! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 03.02.2022

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سياسة واقتصاد

لهذا تدرس ألمانيا إنهاء مهمتها العسكرية في مالي!

يدرس الجيش الألماني إنهاء مهمته العسكرية في مالي بعد قرابة تسع سنوات من الانتشار. القرار أثار انتقادات حيال الهدف من إنهاء المهمة في وقت تبحث فيه الحكومة في مالي عن حلفاء جدد وربما روسيا واحدة منهم.

جنود ألمان في مالي من ضمن بعثة الأمم المتحدة.

جنود ألمان في مالي

قالت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية إن "مهمتنا (في مالي) ليس هي الغاية في حد ذاتها". وفيما يتعلق بالتغيرات التي طرأت على الحكومة في مالي، أشارت وزيرة الخارجية إلى أنه يتعين طرح تساؤل حيال هل الظروف الحالية لا تزال مواتية لإنجاح البعثة الألمانية. ويعد حديث أنالينا بيربوك الأول الذي يصدر من مسؤول حكومي بشأن مستقبل أكبر مهمة عسكرية ألمانية خارج البلاد.

مختارات

يشار إلى أن  الجيش الألماني  يواجه مشكلة في مالي حاليا خاصة فيما يتعلق بالطائرات المسيرة المستأجرة من إسرائيل وطائرات النقل العمودية من طراز (إن. أتش. 90) إذ يتعين الحصول على تصريح من سلطات مالي للسماح يإقلاع كل طائرة. وفي ذات، قال المتحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني "عمليات الاستطلاع الجوية التي نقوم بها باتت محدودة في الوقت الحالي".

ويسلط هذا الأمر الضوء على الكثير من القضايا المثيرة للجدل بين النظام المالي وحلفائه الأوروبيين، إذ طالبت الحكومة في مالي من القوات الخاصة التابعة للدنمارك الأسبوع الماضي مغادرة البلاد فيما تم طرد السفير الفرنسي. وتزايد وتيرة التوترات بين مالي والشركاء الأوروبيين الذين ينشرون قوات عسكرية في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وتدفع هذه الأمور نحو حالة من الغموض حيال ما إذا كان البرلمان الألماني (البوندستاغ) سيقرر تمديد المهمة العسكرية في مالي والتي تعد الأكبر عقب انتهاء المهمة بحلول نهاية مايو/ أيار، إذ سينتهي تفويض عمليتين لنشر قوات ألمانية إحداهما تحت راية مهمة تدريب تابعة للاتحاد الأوروبي والأخرى تحت راية قوات حفظ السلام الأممية.

ويعود الانتشار العسكري الألماني في مالي إلى يناير / كانون الأول عام 2013 عندما أرسلت حكومة مالي في حينه مناشدة إلى فرنسا والأمم المتحدة لمساعدتها في صد هجوم الجماعات المتطرفة.

تثير السياسية من حزب الخضر بروغر الكثير من الشكوك حيال جدوى تمديد مهمة ألمانيا العسكرية في مالي

تثير السياسية من حزب الخضر بروغر الكثير من الشكوك حيال جدوى تمديد مهمة ألمانيا العسكرية في مالي

وعلى وقع هذه المناشدة، أرسلت فرنسا قوات عسكرية إلى مالي وانضمت إليها العديد من الدول بينها ألمانيا، حيث استطاعت الحكومة بمساعدة القوات الدولية دحر المسلحين الإسلاميين والمتمردين إلى شمال البلاد.

لكن بعد تسع سنوات من عمر هذه البعثة، يبدو أن صبر ألمانيا قد نفذ حيال حكومة الكولونيل أسيمي غويتا الذي تولى زمام الأمور في البلاد عقب انقلاب مايو/ أيار الماضي خاصة مع ما بات واضحا من أنه لا يخطط للمضي قدما في إجراء الانتخابات في فبراير/ شباط إذ يعتزم عقد الانتخابات في غضون خمس سنوات.

وفي مقابلة مع DW، قالت  المتحدثة باسم شؤون الدفاع  بحزب الخضر الألماني، أجنيسكا بروغر، إن "استعادة النظام الدستوري يعد شرطا مسبقا أساسيا لانخراط المجتمع الدولي في مالي". وأضافت "بات واضحا أن الجميع أصبح منزعجا وقلقا إزاء القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية لتقييد حرية وتحرك القوات الدولية بما في ذلك سحب تصاريح تحليق الطائرات".

يشار إلى أنه في منتصف يناير/ كانون الثاني قررت السلطات في مالي منع طائرة عسكرية ألمانية من الوصول إلى مجالها الجوي لأول مرة ما دفع الطائرة التي كانت تقل 75 جنديا إلى تغيير مسارها. ويبدو أن هذه القرارات تأتي في إطار محاولات السلطات الانتقالية في مالي للنأي بنفسها أكثر وأكثر عن شركائها الأوروبيين وعلى الأخص فرنسا القوة المستعمرة سابقا. وفي هذا السياق، قالت بروجر "كل هذه أسباب داعية للقلق ولا يمكن أن نقول أنه يتعين تقديم شيك على البياض لتمديد المهمة".

Infografik Internationale Truppen in Mali AR

وقد أثارت قضية مهمة ألمانيا العسكرية في مالي الجدل داخل البوندستاغ فعلى سبيل يعتقد حزب اليسار الاشتراكي وحزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي اليميني المتطرف أنه يجب سحب القوات الألمانية.

الحرب على الإرهاب

كانت مهمة الجيش الألماني في مالي في البداية تتمحور حول مساعدة الحكومة في محاربة المتطرفين والجماعات المتمردة، بيد أنه بعد مرور تسع سنوات، رأت أصوات قليلة أن هذه المهمة قد حققت الكثير. ويبدو أن صدى ذلك بات جليا على أرض الواقع إذ لا تزال الجماعات الجهادية  والعصابات الإجرامية  تنشط في المناطق الحدودية المتاخمة لكلا من بوركينا فاسو ومالي والنيجر فيما شهدت السنوات الخمس الماضية ارتفاعا في الهجمات الإرهابية.

وياتي ذلك رغم تقديم دعم جوي يتمثل في طائرات مسيرة ومقاتلات فضلا عن تدريب الجنود الماليين وإنفاق الدول الأوروبية الملايين لمساعدة مالي.

شبح أفغانستان

وفي ظل كل هذه المعطيات، طُرحت تساؤلات حيال هل يطل شبح أفغانستان على مالي ما ينذر بمخاطر كبيرة ربما تتجاوز دول المنطقة. وفي رده على هذا الطرح، قال فيليب مونش – الخبير في مركز التاريخ العسكري والعلوم الاجتماعية للقوات المسلحة الألمانية في بوتسدام -  إن هناك قواسم تشابه مقلقة.

وفي مقابلة مع DW، أضاف "بات من الواضح أن قدرات مالي ومواردها لا تكفي ببساطة للحفاظ على كيان عسكري على النمط الغربي وتعزيز مهارات عناصر هذا الكيان على المدى الطويل. ولذا يمكن القول إن هذه مشكلة متشابهة مع الوضع الذي شاهدناه في أفغانستان". وأكد على أن الدرس المستفاد من تجربة مالي وأفغانستان أنه ليس جيدا ومفيدا "محاولة فرض نموذج عسكري على النمط الغربي".

طائرة مسيرة من طرازهيرون في مالي

طائرة مسيرة من طراز"هيرون" في مالي

المصالح الألمانية في مالي

وفي هذا السياق، شدد التكتل المعارض المؤلف من الاتحاد الاجتماعي المسيحي وشقيقه البافاري الحزب الديمقراطي المسيحي على ضرورة مساعدة مالي في تعزيز استقرارها، محذرا من تداعيات إنهاء المهمة العسكرية في مالي.

وفي ذلك، أضاف فلوريان هان – المتحدث في شؤون الدفاع في التحالف المعارض بالقول: "ليس من مصلحتنا الأمنية دعم بلدان ديمقراطية فحسب إنما يتعين أن يكون هدفنا الأساسي محاربة الإرهاب ومنع الهجرة الجماعية غير المنظمة إلى أوروبا". وحذر من تداعيات انسحاب القوات الأوروبية من مالي إذ قد يصب ذلك في مصالح روسيا التي سوف تستغل الأمر لإيجاد موطئ قدم لها في مالي. وأضاف أن أي شخص يريد أن يعرف كيف أصبح التواجد العسكري الروسي ملموسا في أفريقيا ليس عليه سوى متابعة أنشطة مجموعة فاغنر".

طالب بعض المحتجين في العاصمة المالية باماكو بدور أكبر للجيش الروسي في البلاد

طالب بعض المحتجين في العاصمة المالية باماكو بدور أكبر للجيش الروسي في البلاد

وكانت مجموعة "فاغنر" قد ذكرت في وقت سابق أنها عمدت على تعزيز تواجدها في مالي، وهو الأمر الذي بات يثير قلق الولايات المتحدة أيضاً. ففي بيان لها، قالت الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي أن كلفة تعاقد حكومة باماكو مع المجموعة الروسية ستبلغ 10 ملايين دولار شهريا.

وحتى الآن، لم يظهر على السطح دليل على إبرام اتفاق رسمي بين  الحكومة في مالي ومجموعة فاغنر الروسية.

ورغم ذلك، تتزايد التقارير التي تكشف عن تواجد مرتزقة في مالي فيما تعترف الحكومة بوجود مدربين عسكريين روسي لكنها تنفي بشكل قاطع انتشار عناصر فاغنر .

منطقة الساحل ... الثروات نقمة وليست نعمة

وفيما يتعلق بمجموعة فاغنر، فقد طالتها اتهامات بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان فيما يفضي وجودها القوي في منطقة الساحل إلى تعزيز التواجد والنفوذ الروسي في أفريقيا واستخدام الأمر كورقة ضغط خلال المفاوضات مع الدول الغربية حيال نزع فتيل الأزمة في أوكرانيا.

كذلك، تضع روسيا استغلال الموارد الطبيعية في منطقة الساحل نصب أعينها خاصة الألمنيوم والذهب والماس فيما يعتقد كثيرون في مالي أن هذا كان الدافع وراء نشر قوات أوروبية في البلاد.

وحتى صدور القرار الفصل من قبل البوندستاغ فيما يتعلق بتمديد مهمة الجيش الألماني في مالي، سوف تمضي المهمة في أداء عملها لكن ستكون مقيدة بسبب قرارات السلطات الجديدة في مالي.

بيتر هيل / م ع

  • Senegal Massalikul Jinaan-Moschee (AFP/SEYLLOU)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    مسجد مسالك الجنان في السنغال

    بتكلفة تزيد عن 33 مليون دولار (30 مليون يورو)، تم بناء مسجد "مسالك الجنان" في سبتمبر 2019. ويعتبر هذا المسجد الأكبر في غرب إفريقيا والقادرة على استيعاب 15 ألف مصلٍ بداخله، و15 ألف آخرين في ساحة المسجد الخارجية. الاسم مشتق من عنوان قصيدة للشيخ أحمد بامبا، مؤسس جماعة الإخوان في القرن التاسع عشر، والذي كان يحظى بمرتبة دينية عالية.

  • The Great Mosque of Kairouan, Tunisia, against a blue sky (Imago/Panthermedia)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    جامع القيروان الأكبر‎ في تونس

    يعتبر هذا المسجد الرائع، أحد أقدم أماكن العبادة في العالم الإسلامي، وربما الأقدم في أفريقيا. أسسه القائد العربي عقبة بن نافع ويمزج المسجد في هندسته بين عمارة ما قبل الإسلام والهندسة الرومانية والبيزنطية. يقع في مدينة القيروان، أحد موقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

  • Ghana Larabanga Moschee (Imago/UIG)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    مسجد لارابانكا في غانا

    يقع مسجد لارابانكا في قرية لارابانكا شمالي غانا. ويُعرف باسم "مكة غرب إفريقيا". وهو أقدم مساجد البلاد، وواحد من أقدم المساجد في غرب إفريقيا. تم تأسسه عام 1421. كما أدرج كواحد من أكثر 100 موقع معرض للخطر في العالم. وقد خضع مسجد لارابانكا للترميم عدة مرات، ما كان بمثابة إعادة إحياء لعملية البناء باستخدام الجص الطيني.

  • The Mosque of Touba in Senegal (Imago Images)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    مسجد توبا الكبير في السنغال

    تم بناء المسجد الكبير في توبا في عام 1887 من قبل أحمد بامبا، الشيخ الصوفي. إلا أن المسجد اكتمل رسميًا عام 1963، بعد وفاة بامبا في عام 1927، حيث دفن داخل المسجد الذي تديره حاليا أسرته. مسجد توبا الكبير يعتبر واحدا من أجمل مساجد العالم.

  • People sit in front of the Great Mosque of Djenne, Mali (Getty Images/AFP/M. Cattani)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    الجامع الكبير في جينيه (مالي)

    يعد المسجد الكبير في مدينة جينيه أكبر صرح مصنوع من الطوب اللبني في العالم. تم بناؤه في عام 1907 باستخدام أسلوب معماري فريد من نوعه كان معتمدا في أراضي الساحل في غرب إفريقيا، بالقرن الرابع عشر. في كل عام، يشارك سكان المدينة بترميم الأضرار الناجمة عن العوامل الطبيعية مثل تآكل الجدران وعوامل التعرية. ويحول السكان أعمال الترميم إلى مهرجان يستمتعون فيه بالموسيقى والطعام.

  • The Abuja National Mosque in Nigeria | Nigerianische Nationalmoschee (Imago Images/F. Stark)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    مسجد أبوجا الوطني في نيجيريا

    تم بناء هذا المسجد الجميل في عام 1984 ويعتبر المسجد المركزي في نيجيريا. لا يقتصر المسجد على زواره المسلمين فقط، بل إنه مفتوح أيضًا لغير المسلمين، باستثناء أوقات الصلوات. كما أنه يقابل المركز الوطني المسيحي، وذلك في دلالة رمزية على التآخي الديني.

  • Uganda National Mosque in Kampala (Imago/UIG)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    جامع أوغندا الوطني

    يعد المسجد الوطني الأوغندي في العاصمة كامبالا مثالاً على الهندسة المعمارية الحديثة للمسجد، حيث تم بناؤه في عام 2006 من قبل الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، حيث سمي باسمه لفترة. وبعد موته تمت إعادة تسميته. وهو أيضًا مقر المجلس الأعلى الإسلامي في أوغندا.

  • The Hassan II Mosque in Casablanca, overlooking the sea (picture alliance/Arco Images)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    مسجد الحسن الثاني في المغرب

    يقع مسجد الحسن الثاني في ساحل مدينة الدار البيضاء، بالمغرب. تم الانتهاء من أعمال البناء في عام 1993، وكان حتى وقت قريب أكبر مسجد في القارة الأفريقية وثالث أكبر مسجد في العالم. تم بناء المسجد احتفالا بالذكرى الستين لميلاد الملك الحسن الثاني السابق. ويتميز بموقعه المذهل المطل على المحيط استنادا إلى آية من القران الكريم "وكان عرشه على الماء".

  • The Great Mosque of Algiers (Getty Images/R. Kramdi)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    مسجد الجزائر الأعظم

    يتواجد في العاصمة الجزائر، تم الانتهاء من أعمال البناء هذا العام (2019)، وذلك بعد سبع سنوات بتكلفة تزيد عن مليار دولار (915 مليار يورو). وهو حصيلة جهد عالمي: تم تمويله من قبل الحكومة الجزائرية، أما تصميمه المعماري فكان من قبل مهندسين ألمان، وتولت شركة هندسة البناء الحكومية الصينية عملية الإنشاء. يبلغ طول المأذنة 265 مترًا (869 قدمًا) ما يجعلها أطول بناء في إفريقيا. الكاتب (إنكه موليز/ أ د خ)


 

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