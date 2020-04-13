لهذا الغرض تنازل رونالدو ورفاقه عن مكافآت لقب يورو 2020

أعلن الاتحاد البرتغالي الاثنين (13 أبريل/نيسان) عن تنازل النجم كريستيانو رونالدو وزملائه في المنتخب البرتغالي، إلى جانب أعضاء الجهاز الفني عن نصف قيمة المكافآت التي حصلوا عليها لبلوغهم نهائيات كأس أوروبا 2020، وذلك لدعم كرة القدم البرتغالية عبر مساعدة قطاع الهواة الذي تأثر بقوة بتفشي فيروس كورونا المستجد.
وألغيت مسابقات كرة القدم للهواة بسبب فيروس "كوفيد-19" ما أدى الى تداعيات مالية قاسية على أنديتها. وقال الاتحاد في بيان أن هذا التبرع من شأنه أن "يعزز" صندوق الدعم الذي أنشأه لمساعدة الاتحادات الإقليمية وأندية الهواة بمبلغ قدره 4،7 مليون يورو.
رونالدو المتألق في مباراة المنتخب البرتغالي ضد نظيره الأوكراني اكتوبر الماضي(أرشيف)
وسبق أن أعلن الاتحاد البرتغالي الأربعاء الفائت عن إنهاء الموسم الحالي لمسابقات الهواة من دون تحديد أي فائز في الوقت الذي لم يعلن فيه عن أيِّ موعد بشأن استئناف الدوريات المحترفة.
وقال بيدرو برونشا رئيس رابطة الدوري التي تشرف على المسابقات المحترفة في البلاد في أواخر مارس/أذار الفائت "من المهم جدا أن تصل البطولات الى نهاية لأن ذلك سيسمح بإيجاد استقرار من شأنه المساعدة في الاستعداد للموسم المقبل ونحن على علم بمن يمكنه خوض المسابقات الدولية (الأوروبية) وهوية البطل ومن هبط".
ولن يتمكن منتخب البرتغال بطل أوروبا عام 2016 من الدفاع عن لقبه هذا العام بعدما أرجأ الاتحاد الأوروبي للعبة نهائيات الكأس القارية الى الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا الرهيب في القارة العجوز.
و.ب/م.س (د ب أ، أ ف ب)
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ملاعب كأس الأمم الأوروبية "يورو2020"
لندن- استاد ومبلي
يسع ملعب ومبلي ل 90 الف متفرج وهو اكبر الملاعب التي ستستضيف نهائيات كأس الأمم الأوربية.
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ملاعب كأس الأمم الأوروبية "يورو2020"
ميونيخ- اليانز أرينا
يفخر نادي بايرن-ميونيخ بملعب أليانز أرينا الذي يتسع ل 67.812 متفرج. ميونيخ ستستضيف ميونيخ ثلاث مباريات من الدور الأول مع مباراة من الدور ربع النهائي.
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ملاعب كأس الأمم الأوروبية "يورو2020"
روما - الاستاد الأولمبي
يسع الاستاد الأولمبي في روما لـ72.700 مشاهد، غير أنه بحاجة ماسة للإصلاح والترميم. وقد استضاف هذا الملعب العديد من الدورات الرياضية الدولية، مثلا كأس العالم لكرة القدم عام 1990 وكأس العالم لألعاب القوى عام 1987. .
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ملاعب كأس الأمم الأوروبية "يورو2020"
باكو- استاد توفيق باهراموف
يسع هذا الاستاد المحلي في عاصمة اذريبيدجان لـ31.200 متفرج.
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ملاعب كأس الأمم الأوروبية "يورو2020"
سانت بيترسبورج- غازبروم أرينا
ينتظر أن تنتهي أعمال بناء هذا الملعب عام 2017 استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية عام 2018 في روسيا. ويكلف بناء هذا الاستاد 930 مليون يورو.
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ملاعب كأس الأمم الأوروبية "يورو2020"
كوبنهاجن- باركن
يعد استاد باركن الدنماركي ملعبا صغيرا غير أنه يستقبل 38.076 متفرج.
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ملاعب كأس الأمم الأوروبية "يورو2020"
دبلن- استاد افيفا
هذا الاستاد يسع ل 51.711 متفرج وإلى جانب استضافته لمبارات كرة القدم فهو يستضيف أيضا مباريات الرجبي والحفلات الموسيقية. تصميم الملعب يشبه حدوة الحصان.
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ملاعب كأس الأمم الأوروبية "يورو2020"
أمستردام- أرينا أمستردام
"ارينا امستردام" يصنف على انه احدث الملاعب العصرية. وقد شارك الملعب في استضافة مباريات كأس الأمم الأوربية عام 2000. ويتسع ل 52.960 متفرج.
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ملاعب كأس الأمم الأوروبية "يورو2020"
بوخاريست- الاستاد المحلي
عام 2008 تم بناء الاستاد المحلي الجديد في نفس مكان الاستاد القديم ويتسع ل 55.600 متفرج وتصل طاقتة الاستيعابية القصوى إلى 63000 متفرج.
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ملاعب كأس الأمم الأوروبية "يورو2020"
بيلباو- سان ماميس
منذ عام 2013 يستضيف استاد سان ماميس مباريات فريق اتليتيك بيلباو.
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ملاعب كأس الأمم الأوروبية "يورو2020"
بودابست- إستاد فرينك بوشكاش
يحمل هذا الاستاد اسم اللاعب المجري "بوشكاش" وهنا يلعب المنتخب الوطني أغلب مبارياته وهو يسع لـ56000 مشاهد
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ملاعب كأس الأمم الأوروبية "يورو2020"
جلاسكو-هامبدن بارك
حتى عام 1950 اعتبر هذا الاستاد في جلاسكو "أكبر استاد في العالم" حيث يتسع لـ52.500 متفرج وانتزع منه هذا اللقب في ذات العام استاد ماكارينا في ريو دي جانيرو .
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ملاعب كأس الأمم الأوروبية "يورو2020"
بروكسل- الاستاد المحلي الجديد
يتسع هذا الملعب لـ 50000 مشاهد، وهو أكبر ملعب في بلجيكا. وستستضيف بروكسل ثلاث مباريات للمجموعات ومباراة ثمن النهائي. الكاتب: اندرياس زيموس/ هـ.إ.