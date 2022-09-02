لهذا السبب يفرض "يويفا" غرامات مالية على أندية أوروبية كبيرة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة (الثاني من سبتمبر/ أيلول 2022)، فرض غرامات مالية على أندية عدة بينها باريس سان جرمان الفرنسيوإنتر ويوفنتوس الإيطاليين، لخرقها قواعد اللعب المالي النظيف. وكانت الغرامة الأكبر من نصيب سان جرمان المملوك قطرياً، بمبلغ قدره عشرة ملايين يورو (عشرة ملايين دولار)، كما عوقب روما وميلان الإيطاليين وبشكتاش التركي ومرسيليا وموناكو الفرنسيين.
وفُرضت هذه الغرامات بعدما وجد تحليل للسنوات المالية من 2018 إلى 2022 من قبل هيئة الرقابة المالية التابعة لـ"يويفا" أن تلك الأندية فشلت في الامتثال لـ"شرط المعادلة" في الإيرادات والاتفاقات ويجب على روما دفع خمسة ملايين يورو وإنتر أربعة ملايين يورو، في حين تم تغريم يوفنتوس بـ3,5 مليون يورو. وذهبت أقلّ الغرامات إلى مرسيليا وموناكو، ويتعين عليهما دفع 300 ألف يورو لكل منهما.
ورغم ذلك، قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه طُلب من الأندية دفع 15 في المئة فقط من إجمالي "المساهمات المالية" المتفق عليها. ولذلك، قد ترتفع غرامة سان جرمان إلى 65 مليون يورو إذا فشل في الامتثال للتسوية التي تم التوصل إليها مع "يويفا" للسنوات الثلاث المقبلة، في حين أن غرامة روما قد تصل إلى 35 مليون يورو.
وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه "بموجب اتفاقية التسوية ومدتها ثلاث سنوات، توافق الأندية على الامتثال لقاعدة أرباح كرة القدم خلال موسم 2025-2026". وأضاف أن الأندية "تتعهد بالوصول إلى أهداف سنوية وسطية، وتطبيق تدابير مالية ورياضية مشروطة إذا لم تتحقق هذه الأهداف". وأمام كل من روما وإنتر أربع سنوات لتحقيق الأهداف التي حددها "يويفا".
ع.ش/ع.ج (أ ف ب)
-
في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
منتخب أنجلترا بطل أوروبا 2022
تُوج منتخب إنجلترا ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات، عقب تغلبه 2 / 1 على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية لبطولة (يورو 2022)، التي أقيمت على ملعب ويمبلي العريق في لندن، أمام حشد جماهيري كبير يقدر بأزيد من 87 ألف متفرج. وأشادت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا بتتويج منتخب بلادها التاريخي الذي وصفته بأنه "مصدر إلهام للفتيات والنساء" في جميع أنحاء البلاد.
-
في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
خيبة أمل المنتخب الألماني
رغم مسيرته الرائعة في بطولة أمم أوروبا 2022 إلا أن المنتخب الألماني عجز في الختام عن إضافة لقب تاسع إلى خزائنه إثر خسارته نهائي ويمبلي أمام المنتخب الإنجليزي الذي حرم نظيره الألماني من تعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بالبطولة، حيث ظل رصيده متوقفا عند 8 ألقاب، علما بأن هذا هو النهائي الأول الذي تخسره الألمانيات في أمم أوروبا للسيدات.
-
في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
نجمة أوروبا للسيدات 2022
سجلت قائدة المنتخب الألماني، ألكسندرا بوب، لوحدها نصف أهداف المنتخب الألماني للسيدات في البطولة الحالية وقادت المنتخت إلى النهائي، بينما سجلت باقي زميلاتها سبعة أهداف. تخوض الألمانية البالغة من العمر31 عاما، أول بطولة أوروبية لها بعد غياب عن آخر نسختين بسبب الإصابة. منذ أن كانت طفلة صغيرة، أبدت حماسها لكرة القدم وكانت تنافس الذكور في مدرسة النخبة في الاتحاد الألماني لكرة القدم بمدينة غيلزنكيرشن.
-
في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
أخطر لاعبات إنجلترا
حقق منتخب إنجلترا، البلد المضيف البطولة لأول مرة في تاريخه. قوام المنتخب الإنجليزي، لاعبات يلعبن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم النسائية فضلا عن لاعبات يلعبن في الأندية الأوروبية الكبرى. ومن بين أخطر اللاعبات لوسي برونز التي تلعب في مركز الظهير، وتحصد اللاعبة لقب البطولة في بداية موسم تنتقل فيه إلى نادي برشلونة.
-
في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
حماس سيدات فرنسا
أعربت لاعبات المنتخب الفرنسي عن حماسة ورغبة كبيرة في بلوغ المباراة النهائية بالبطولة القارية للمرة الأولى في الوقت الذي يبحث فيه منتخب ألمانيا عن لقبه التاسع. ويضم الفريق لاعبات مؤثرات مثل قائدة المنتخب الفرنسي، والمدافعة، ويندي رينارد التي حصلت على لقب دوري أبطال أوروبا مع ناديها ليون، بفضل ما تملكه من خبرات داخل المستطيل الأخضر.
-
في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
حضور جماهيري "تاريخي"
شهدت مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وريال مدريد، حضوراً جماهيرياً قياسياً بلغ 91 ألفاً و553 مشجعاً وشكلت هذه المباراة، علامة فارقة في تاريخ الكرة النسائي. أظهرت إحصائيات المشاهدة في شبكة "إيه آر دي" التلفزيونية الألمانية زيادة الإقبال الجماهيري على مشاهدة مباريات "يورو 2022" للسيدات. وأوضحت أن 2.06 مليون مشاهد تابعوا المباراة بين المنتخبين البرتغالي والسويسري.
-
في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
تألق عربي غير مسبوق
رغم خسارة النهائي ولقب البطولة، خرجت سيدات المغرب متألقات من هذه البطولة التاريخية. إذ وصل المنتخب المغربي للسيدات إلى هذه المرحلة لأول مرة في تاريخه، ليصبح أول منتخب عربي للسيدات يتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة بنسختها المقبلة عام 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، بمجرد وصوله الى نصف النهائي. بعدما أقصى منتخب نيجريا حامل اللقب وأبرز المرشحين للاحتفاظ به.
-
في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
ثالث بطلة للقارة السمراء
توج منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم بلقب كأس الأمم الإفريقية للسيدات لأول مرة في تاريخه، حارماً المضيف المغربي من أن يصبح أول بطل قاري عند العرب على صعيد السيدات وذلك بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد. وبهذا اللقب باتت جنوب إفريقيا ثالثة بطلة للقارة السمراء منذ انطلاق البطولة عام 1991، الى جانب نيجيريا وغينيا الاستوائية التي فازت باللقب مرتين عامي 2008 و2012.
-
في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
فريق نسائي خليجي
تتطلّع عدد من دول الخليج، منها السعودية إلى بناء منتخب نسائي قادر على المنافسة في البطولات الخارجية، وهو أمر لم يكن ممكنًا تصوّره قبل فترة قصيرة حين كانت تفرض على النساء قواعد اجتماعية صارمة. وأعلنت الرياض العام الماضي عن انطلاق الدوري المحلي بمشاركة 16 فريقًا وتحت إشراف "إدارة الكرة النسائية" التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد بضع سنوات فقط من رفع الحظر على ممارسة النساء للعبة.
-
في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
الإيرانيات يقتحمن الملاعب
سيبقى مونديال روسيا 2018 حدثا راسخا في أذهان الجماهير الإيرانية خاصة النسائية، لأنه منذ 37 عاما تم السماح للنساء والرجال بالاستمتاع معا بمشاهدة مباراة في كرة القدم من داخل الملاعب وفي الساحات العمومية. فقد تجمع حوالي 20 ألف مشجع بملعب آزادي بطهران لمشاهدة مباراة إيران وإسبانيا وبدأوا بالأهازيج والاحتفال حاملين الأعلام الإيرانية والتقطوا صورا جماعية ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.