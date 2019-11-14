لهذا السبب يستعين لاعبو نابولي بحراس شخصيين

الأمور ليست على مايرام بالنسبة لنادي نابولي الإيطالي، فالفريق الذي يدربه كارلو أنشيولتي لم يحقق الفوز مؤخرا في 5 مباريات، وكان آخرها تعادله المخيب لعشاق جماهيره مع جنوه بدون أهداف السبت الماضي، لدرجة أن الجماهير في الملعب لم تكن تشجع اللاعبين وإنما صامتة أو تطلق صافرات الاستهجان ضدهم أو ترفع يافطات تشكو منهم.

ويحتل الفريق المركز السابع في الدوري الإيطالي "سري ايه" متأخرا بـ13 نقطة عن صاحب الصدارة يوفنتوس تورين.

رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس كان قد أصدر أوامره الأسبوع الماضي بأن الفريق عليه إقامة معسكر تدريبي خارج المدينة. وبعد التعادل مع زالسبورغ 1-1 في دوري الأبطال لم يعد اللاعبون إلى المعسكر.

وكانت جماهير متعصبة "أولتراس" لنابولي قد قامت بحضور تدريب مفتوح للفريق وسببوا حالة من الذعر، وبحسب ما نقلت صحيفة بيلد الألمانية عن صحف إيطالية فإنه خشية من هجمات مشجعي الفريق يستخدم الآن المدافع السنغالي العملاق خاليدو كوليبالي حراسا شخصيين (بودي غاردز) لكي يحمي نفسه وأسرته.

أما جيني إنسينيه، زوجة ظهير اليسار لورينسو إنسينيه، فقد هربت من نابولي. بينما تعرض اللاعب البرازيلي آلان، وزميله البولندي بيوتر زيلينسكي لتخريب ممتلكات خاصة بهما، حسبما نقلت بيلد.

ص.ش/ح.ز