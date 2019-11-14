 لهذا السبب يستعين لاعبو نابولي بحراس شخصيين | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 14.11.2019

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رياضة

لهذا السبب يستعين لاعبو نابولي بحراس شخصيين

يقدم نابولي أداء لا يعجب جماهيره سواء في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا. وأمر رئيس النادي بإقامة معسكر تدريبي للفريق خارج مدينة نابولي، بينما استعان بعض اللاعبين بحراس شخصيين وهربت زوجة لاعب خوفا من بطش الجماهير.

Italien Fußball & Rassismus | Kalidou Koulibaly, SSC Neapel (picture-alliance/AP Photo/L. Bruno)

خاليدو كوليبالي قلب دفاع نابولي يخشى على نفسه من جماهير فريقه المتعصبة ولذلك استدعى "بودي غاردز" له ولأسرته

الأمور ليست على مايرام بالنسبة لنادي نابولي الإيطالي، فالفريق الذي يدربه كارلو أنشيولتي لم يحقق الفوز مؤخرا في 5 مباريات، وكان آخرها تعادله المخيب لعشاق جماهيره مع جنوه بدون أهداف السبت الماضي، لدرجة أن الجماهير في الملعب لم تكن تشجع اللاعبين وإنما صامتة أو تطلق صافرات الاستهجان ضدهم أو ترفع يافطات تشكو منهم.

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كرر بايرن موينيخ نتيجة مباراة الذهاب مع أرسنال ولقنه درسا في كرة القدم. وكرر ريال مدريد أيضا نتيجة مباراة الذهاب مع نابولي وأحبط مغامرة الفريق الإيطالي ليتأهل بايرن والملكي بجدارة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا. (07.03.2017)

ويحتل الفريق المركز السابع في الدوري الإيطالي "سري ايه" متأخرا بـ13 نقطة عن صاحب الصدارة يوفنتوس تورين.

رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس كان قد أصدر أوامره الأسبوع الماضي بأن الفريق عليه إقامة معسكر تدريبي خارج المدينة. وبعد التعادل مع زالسبورغ 1-1 في دوري الأبطال لم يعد اللاعبون إلى المعسكر.

وكانت جماهير متعصبة "أولتراس" لنابولي قد قامت بحضور تدريب مفتوح للفريق وسببوا حالة من الذعر، وبحسب ما نقلت صحيفة بيلد الألمانية عن صحف إيطالية فإنه خشية من هجمات مشجعي الفريق يستخدم الآن المدافع السنغالي العملاق خاليدو كوليبالي حراسا شخصيين (بودي غاردز) لكي يحمي نفسه وأسرته.

أما جيني إنسينيه، زوجة ظهير اليسار لورينسو إنسينيه، فقد هربت من نابولي. بينما تعرض اللاعب البرازيلي آلان، وزميله البولندي بيوتر زيلينسكي لتخريب ممتلكات خاصة بهما، حسبما نقلت بيلد.

ص.ش/ح.ز

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    الكاتب: إعداد: سميح عامري


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يعرف عن الهوليغنز إثارتهم لأعمال الشغب وميلهم للعنف أينما حلوا. مدينة مرسيليا الفرنسية الهادئة ليست أولى ضحاياهم. ألبوم الصور التالي يسلط الضوء على ظاهرة الهوليغنز وأبرز الأحداث التي تسببوا فيها. (13.06.2016)  

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