 لهذا السبب يريد رافائيل فاران الرحيل عن ريال مدريد! | عالم الرياضة | DW | 01.04.2019

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عالم الرياضة

لهذا السبب يريد رافائيل فاران الرحيل عن ريال مدريد!

لم يعد خافيا على أحد أن الفرنسي رافائيل فاران لم يعد سعيدا مع "الملكي الأبيض". الأسباب متعددة، أحدها متعلق ببطولة كأس العالم بروسيا والتي فاز بلقبها "ديوك" فرنسا.

Fußball UEFA Champions League Borussia Dortmund vs Real Madrid 1:2 (Copyright: Reuter/K. Pfaffenbach )

إذا تعلق الأمر بقائد سفينة "الملكي الأبيض"، زين الدين زيدان، فإن الفرنسي رافائيل فاران "يقوم منذ ثماني سنوات بعمل جبّار" ، وقد أكد باستمرار أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما "يترك دائما انطباعا جيدا" لديه حسب تأكيدات المدرب الفرنسي.

ومع ذلك لم تنقطع الشائعات حول قلب دفاع ريال مدريد بخصوص اقتراب موعد رحيله من "البيرنابيو". صحيفة "آس" الإسبانية تعلن في تقرير جديد أن لاعب المنتخب الفرنسي الذي يمكنه اللعب أيضا في مركز الوسط الدفاعي، يرغب في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي، لكونه يفتقد إلى "التقدير" في ريال مدريد. 

والسبب حسب الصحيفة الإسبانية يكمن في أن اللاعب غاضب من إدارة "الميرنغي" التي لم تقم بتهنأته رسميا وعلى المنابر الإعلامية بفوزه مع ديوك فرنسا بلقب كأس العالم في مونديال روسيا 2018. وذلك على غرار ما قام به نادي برشلونة مع لاعبيه في الفريق صاموئيل أومتيتي وعثمان ديمبيله. أو ما قام به أيضا أتلتيكو مدريد مع لوكاس هيرنانديس وأنطوان غريزمان.

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يضاف إلى ذلك وهي النقطة الأهم على ما يبدو، أن رافان يريد أجرا أعلى لكنه اصطدم برفض قوي من قبل إدارة النادي الإسباني. ويحدث هذا في الوقت الذي يريد مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان ضمّ المدافع الفرنسي. مع العلم أن "الشياطين الحمر" سبق لهم أن قاموا بتحركات فعلية في هذا الاتجاه في موسم 2016.

يذكر أن فاران يلعب بقميص القميص الملكي منذ موسم 2011. وقد فاز مع الريال بـ16 لقبا، (أربعة منها في بطولة دوري الأبطال). وعقده ممتد إلى غاية موسم 2022. وحسب موقع "شبورت بيلد" الألماني فإن ريال وضع حدّا أدناه مائة مليون يورو مقابل القبول بأي صفقة بخصوص فاران. في ذات الأثناء تحوم شائعات حول ترتيبات تقوم بها إدارة مدريد في التعاقد مع لاعب نابولي الإيطالي كاليدو كولوبالي كبديل محتمل لرافائيل فاران. 

و.ب

  • Corentin Tolisso (Imago/PanoramiC)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كورينتن توليسو

    يحتاج لاعب كرة القدم الموهوب إلى بعض الحظ أيضاً، إذ يأمل لاعب بايرن ميونيخ، كورينتن توليسو، أن يكون قادراً على إظهار موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، وذلك بعد غيابه المتواصل عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قوية نهاية الموسم الماضي. وانتقل توليسو إلى النادي البافاري قادماَ من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 41,5 مليون يورو، وكان أغلى لاعب ينتقل إلى "البوندسليغا" آنذاك.

  • Deutschland DFB Pokal Finale FC Bayern München - Borussia Dortmund

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    هنريك ميختريان

    بعد أخذ ورد ترك هنريك ميختريان فريقه بوروسيا دورتموند سنة 2016 وانتقل إلى الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر يونايتد. وضخ "الشياطين الحمر" مبلغ 42 مليون يورو في خزينة بوروسيا دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الأرميني الموهوب.

  • Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:2 (picture alliance/dpa/Revierfoto)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    غرانيت تشاكا

    في الموسم الكوري 2017/2016 انتقل كابتن المنتخب السويسري غرانيت تشاكا من بوروسيا مونشنغلاباخ إلى فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وانتعشت خزائن الفريق الألماني من بيع تشاكا بـ 45 مليون يورو، فيما يواصل المدافع الصلب تقديم مستويات قوية مع "المدفعجية" والمنتخب السويسري على حد سواء.

  • Fussball Coppa Italien - Juventus vs FC Turin 1:0 Tor (picture alliance/ZUMAPRESS/M. Bottanelli)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    دوغلاس كوستا

    عام 2015 تعاقد بايرن ميونيخ مع نجم شاختار دونيتسك الأوكراني، دوغلاس كوستا، بمبلغ 30 مليون يورو. ولم ينتظر النادي البافاري كثيراً من أجل بيع النجم البرازيلي، الذي انتقل عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو ويلعب الآن بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري".

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    ليروي سانيه

    قبل ثلاث سنوات نجح مانشستر سيتي في الفوز بخدمات نجم شالكه ليروي سانيه. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو بسبب الحوافز والمكافآت الخاصة بمستوى الدولي الألماني خلال فترة عقده مع "الأزرق السماوي". ويُعد صاحب القدم اليسرى الساحرة حالياً أغلى لاعب ألماني في التاريخ. فضلاً عن احتلاله المرتبة 48 كأغلى الصفقات الكروية في العالم.

  • Pierre-Emerick Aubameyang als Black Panther (picture-alliance/Xinhua News Agency/M. Impey)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير أوباميانغ

    بعد تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند وتسجيله لعدة أهداف حاسمة، رحل الهداف الغابوني بيير أوباميانغ إلى أرسنال سنة 2018 في صفقة مالية بلغت 63,75 مليون يورو. ويواصل المهاجم السريع نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع "المدفعجية".

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بوليسيتش

    ربما يكون كريستيان بوليسيتش اللاعب الأمريكي الأكثر موهبة في جيله حاليا. إذ قدم النجم الأمريكي الشاب إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، بيد أنه سيرحل نهاية هذا الموسم إلى تشيلسي بعدما وقع رسميا على عقد انتقاله إلى "البلوز" في صفقة كروية وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا

    صيف السنة الماضية 2018، حط نابي كيتا الرحال في ليفربول قادما من فريق لايبزيغ الألماني. وكلفت صفقة الدولي الغيني خزينة "الريدز" 48 مليون جنيه استرليني. ويتضمن عقد كيتا مع ليفربول عدة شروط ما قد يرفع من قيمة الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو. ويعد نابي كيتا لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفين دي بروين

    صيف سنة 2015، تعاقد مانشستر سيتي مع صانع ألعاب فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بمبلغ 74 مليون يورو. ورغم انتعاش خزينة النادي الألماني من بيع الدولي البلجيكي الموهوب، إلا أن رحيله إلى "الأزرق السماوي" أثر على فولفسبورغ، الذي تراجع مستواه كثيراً.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز

    أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ، فقد دفع النادي البافاري 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالتخلي عن المدافع الفرنسي الشاب. زيادة على ذلك، أصبح هيرنانديز حالياً من أغلى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي

    أما الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الألماني لكرة القدم، فإنه يعود إلى نجم بوروسيا دورتموند السابق عثمان ديمبيلي، الذي رحل عن الفريق الألماني صيف سنة 2017 إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ستضاف إلى الصفقة لتصل إلى 42 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إجمالاً إلى حوالي 147 مليون يورو. إعداد: فيبر يوشا/ ر.م


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