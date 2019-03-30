لهذا السبب يريد رافائيل فاران الرحيل عن ريال مدريد!

إذا تعلق الأمر بقائد سفينة "الملكي الأبيض"، زين الدين زيدان، فإن الفرنسي رافائيل فاران "يقوم منذ ثماني سنوات بعمل جبّار" ، وقد أكد باستمرار أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما "يترك دائما انطباعا جيدا" لديه حسب تأكيدات المدرب الفرنسي.

ومع ذلك لم تنقطع الشائعات حول قلب دفاع ريال مدريد بخصوص اقتراب موعد رحيله من "البيرنابيو". صحيفة "آس" الإسبانية تعلن في تقرير جديد أن لاعب المنتخب الفرنسي الذي يمكنه اللعب أيضا في مركز الوسط الدفاعي، يرغب في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي، لكونه يفتقد إلى "التقدير" في ريال مدريد.

والسبب حسب الصحيفة الإسبانية يكمن في أن اللاعب غاضب من إدارة "الميرنغي" التي لم تقم بتهنأته رسميا وعلى المنابر الإعلامية بفوزه مع ديوك فرنسا بلقب كأس العالم في مونديال روسيا 2018. وذلك على غرار ما قام به نادي برشلونة مع لاعبيه في الفريق صاموئيل أومتيتي وعثمان ديمبيله. أو ما قام به أيضا أتلتيكو مدريد مع لوكاس هيرنانديس وأنطوان غريزمان.

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يضاف إلى ذلك وهي النقطة الأهم على ما يبدو، أن رافان يريد أجرا أعلى لكنه اصطدم برفض قوي من قبل إدارة النادي الإسباني. ويحدث هذا في الوقت الذي يريد مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان ضمّ المدافع الفرنسي. مع العلم أن "الشياطين الحمر" سبق لهم أن قاموا بتحركات فعلية في هذا الاتجاه في موسم 2016.

يذكر أن فاران يلعب بقميص القميص الملكي منذ موسم 2011. وقد فاز مع الريال بـ16 لقبا، (أربعة منها في بطولة دوري الأبطال). وعقده ممتد إلى غاية موسم 2022. وحسب موقع "شبورت بيلد" الألماني فإن ريال وضع حدّا أدناه مائة مليون يورو مقابل القبول بأي صفقة بخصوص فاران. في ذات الأثناء تحوم شائعات حول ترتيبات تقوم بها إدارة مدريد في التعاقد مع لاعب نابولي الإيطالي كاليدو كولوبالي كبديل محتمل لرافائيل فاران.

و.ب