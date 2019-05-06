 لهذا السبب يتمنى ريال مدريد فوز ليفربول في نهائي الأبطال | عالم الرياضة | DW | 10.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

لهذا السبب يتمنى ريال مدريد فوز ليفربول في نهائي الأبطال

ريال مدريد خسر من مدة الرهان في الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا وودع البطولة القارية مبكرا. لكن بات اليوم وارد جدا أن يكون من أكثر المشجعين لليفربول في نهائي المسابقة وذلك لأهداف خاصة به.

Fußball Premier League Tottenham Hotspur - FC Brighton & Hove Albion Christian Eriksen (picture-alliance/Offside/C. Wilson)

البلجيكي إيدن هازارد لاعب تشيلسي والفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، من الأسماء التي تردد حاليا وبقوة على صفحات المواقع الرياضية المختصة، كأول المرشحين للانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بقيادة المدرب زين الدين زيدان نهاية الموسم.

لكن هناك أيضا اسم ثالث ويتعلق الأمر بكريستيان إيريكسن، لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير، رغم أن المدرب ماوريسيو بوكيتينو شدد مؤخرا على رغبته في الاحتفاظ بالدنماركي قائلا: "لا أريد الخوض في المعلومات أو الإشاعات (حوله)...إنه لاعب نريد الاحتفاظ به. أتمنى أن يبقى في توتنهام". ونهائي دوري الأبطال الذي تأهل إليه توتنهام على حساب أياكس أمستردام الهولندي، وسيواجه فيه فريق ليفربول الإنجليزي.

ووفق صحيفة "آس" الإسبانية فإن "الميرينغي" يخشى من فوز توتنهام على ليفربول في نهائي "الأبطال"، لأن من شأن ذلك أن يعيق مخططه في ضمّ كريستيان إيريكسن. ففي حال فاز توتنهام فاللقب سيكسبه دفعة معنوية لإقناع اللاعب في البقاء و تمديد عقده المنتهي في يونيو/ حزيران من عام 2020.

هذا من جهة، لكن في حال قرر إيركسن الرحيل، فسوف يستغل النادي الإنجليزي اللقب لمطالبة ريال مدريد  بمبلغ لا يقل على 100 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب الدنماركي، تقول الصحيفة. بل وحتى إيريكسن نفسه كلاعب متوج حديثا بلقب الأبطال مع فريه، يمكنه المطالبة براتب سنوي أعلى مما كان سيطلبه.

وهذا يعني أنه وفي كل الأحوال  ومن الطرفين سيكون "الملكي الأبيض" غير مستفيد. وبالتالي من مصلحة "الميرينغي" فوز ليفربول بقيادة يورغن كلوب بالنهائي الذي سيقام في الأول من يونيو/ حزيران على ملعب العاصمة الإسبانية مدريد.

و.ب

  • Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    "نثق بكلوب"

    سرعان ما استحوذ المدرب الألماني يورغن كلوب على قلوب مشجعي ليفربول عندما قال في يومه الأول بالنادي: "علينا تحويل المشككين في النادي إلى مؤمنين بقوته وقدراته"، حتى أن البضاعة الأكثر رواجاً في متجر النادي باتت قميص كُتب عليه: "نثق بكلوب". ورغم شهرة كلوب الرياضية إلا أنه بدأ بعيداً عن ميادين الكرة.

  • Jürgen Klopp als Jugendspieler (picture-alliance/dpa)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صورة مع زيلر

    ولد يورغن كلوب عام 1967 في مدينة شتوتغارت الألمانية، ولعب في صفوف شباب نادي توس إيرغينتسينغن حيث شارك في إحدى البطولات الرياضية في هامبورغ، كما تظهره هذه الصورة (الثاني على اليسار في الأعلى) مع أسطورة هامبورغ أوفه زيلر. حينها لم يعلم أحد أن حلم الكثيرين من عشاق الكرة سيصبح الحصول على صورة سيلفي مع كلوب.

  • Jürgen Klopp (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    أسلوب بسيط ومحبوب

    لم يكن المهاجم كلوب ساحر المستديرة، فسرعان ما غُير مركزه من مهاجم إلى مدافع في صفوف نادي "أف أس في ماينز 05" في الدرجة الثانية، وبات معروفاً بأسلوبه البسيط والمباشر، وهو ما أحبه مشجعو النادي فيه. وكان اللاعب الوحيد في صفوف ماينز الذي ملك ناديه الخاص من المعجبين باسم "الكلوبيون".

  • Deutschland Mainz 05-Trainer Jürgen Klopp 2001 (picture-alliance/dpa/T. Mrotzkowski)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    18 عاماً في صفوف ماينز

    عام 2001 ترك كلوب اللعب ليباشره من مقعد المدربين. وبعد محاولتين فاشلين، نجح ماينز تحت قيادة كلوب عام 2004 في تحقيق انطلاقته التاريخية إلى دوري الدرجة الأولى من البوندسليغا. وبعد عودته إلى دوري الدرجة الثانية عام 2007 وفقدان فرصة الصعود في العام اللاحق ترك كلوب ماينز، بعد 18 عاماً في صفوفه كلاعب ومدرب.

  • Jürgen Klopp 2008 – Brillenträger des Jahres (KGS )

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صاحب أفضل نظارة عام 2008

    وفي وسائل الإعلام الألمانية فإن طبيعة كلوب المنفتحة وخفيفة الظل أثارت إعجاب جمهور الكرة، حتى أنه بات ما يشبه "الموضة". وحتى نظاراته التي يضعها بات يُنظر إليها بشكل إيجابي في الرأي العام الألماني.، وهو ما دفع "جمعين صانعي النظرات" إلى تتويجه عام 2008 بلقب "أفضل صاحب نظارة في العام".

  • Jürgen Klopp Borussia Dortmund (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صانع النجوم

    منتصف 2008 أصبح كلوب مدرباً لبروسيا دورتموند. وكانت للمشاكل النادي المالية الحادة التي بدأت قبل ثلاثة أعوام من ذلك، أثرها الكبير في تراجع مستوى النادي كروياً. لكن كلوب وعد بإعادة الفريق إلى جادة الانتصارات. وكان شعاره: عدم شراء النجوم بل صنعهم. وهكذا وضع ماتس هوميلز ونيفن سوبوتيتش في قلب الدفاع رغم أنهما لم يتجاوزا الـ19 من العمر.

  • Jürgen Klopp holding the Bundesliga title (Picture-alliance/dpa/T. Silz)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    ثلاثة ألقاب في عامين

    ونجحت وصفة يورغن كلوب هذه في إعادة بروسيا دورتموند إلى بريقه وتألقه، ففاز عام 2011 بدرع الدوري الألماني، وكان طعم هذا الانتصار مختلفاً حين احتفل كلوب مع الجماهير في ساحة بورسيشبلاتس. وفي 2012 فاز أسود ويستفاليا بقيادة كلوب بالثنائية.

  • Jürgen Klopp und Schiedsrichter Stefan Trautmann (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وللسقطات وقتها

    على الرغم من كل الجاذبية والذكاء الذي يتمتع به كلوب، إلا أن حماسته توقعه في كثير من الأحيان في المشاكل، فمثلاً هنا عام 2010 حين تنازع مع الحكم الرابع شتيفان تراوتمان. بعد أن رأى كلوب هذه الصورة قال: "نفسي أنا شعرت بالخوف من هذا. لم يكن هذا من التصرفات اللائقة".

  • Jürgen Klopp holding Marcel Schmelzer (picture alliance/augenklick)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    خسارة مريرة في ويمبلي

    في 2013 كان كلوب على وشك الحصول على لقبه الدولي الأول في المباراة النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا التي جمعته بالمنافس اللدود بايرن ميونيخ على ملعب ويمبلي بلندن. لكن بروسيا دورتموند خسر بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن سجل الهولندي أريين روبن هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

  • Jürgen Klopp (Reuters/Ina Fassbender)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وداعاً دورتموند!

    منتصف 2014 حل دورتموند وصيفاً لبطل الدوري للمرة الثانية على التوالي، ثم بدأ التدهور. بعد 18 مباراة من الموسم اللاحق حل دورتموند في المركز الأخير من الترتيب. وبدا كلوب مرهقاً، لكنه تمكن من قيادة النادي للعب في الدوري الأوروبي ونهائي كأس ألمانيا 2015 أمام فولفسبورغ، الذي خسره دورتموند 1.3. حينها أعلن كلوب رحيله عن دورتموند.

  • Jürgen Klopp (Getty Images/A. Livesey)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    بدء الحقبة الإنجليزية

    بعد راحة من هموم الفوز والخسارة امتدت لعام وخمسة أشهر، قُدم كلوب في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 مدرباً جديداً لليفربول الإنجليزي. وتمكن في وقت قياسي من تطوير أداء الفريق وقاده لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ريال مدريد (1-3). كما ينافس بشكل متقارب جداً على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم مع مانشستر سيتي.

  • Fussball Champions League Halbfinale l FC Liverpool vs FC Barcelona | Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/C. Brunskill)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    معجزة "انفيلد"

    أما وفي دوري الأبطال ففصل جديد من أسطورة ملعب "انفيلد" سطّره ليلة الثلاثاء (السابع من مايو/ أيار)، كلوب وفريقه. فقد نجحوا في تحقيق المعجزة المتمثلة بقلب تخلفهم صفر-3 ذهابا أمام برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الى انتصار مدوٍ برباعية نظيفة إيابا ليبلغوا المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم للمرة الثانية تواليا.


مختارات

صحيفة: برشلونة يضع اللمسات الأخيرة لصفقة غريزمان  

ميسي يطلب ترميم دفاعات برشلونة بلاعب ألماني

كشفت تقارير إعلامية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي طلب من إدارة النادي ترميم دفاعات الفريق من خلال التعاقد مع الظهير الألماني يوشوا كيميش، خصوصاً بعد المستويات التي قدمها هذا الموسم في صفوف البافاري. (08.05.2019)  

عملاق أوروبي يفكر في نجم ريال مدريد

يبدو أن الموسم الصعب الذي مر منه حارس عرين ريال مدريد كيلور نافاس، سيدفع أحد الفرق الأوروبية العملاقة إلى التحرك من أجل الظفر بخدمات الحارس الكوستاريكي بداية من الموسم القادم. فهل يرحل نافاس عن "الميرنغي"؟. (09.05.2019)  

يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

مرتين، خسر كلوب في نهائي "الأبطال". وكان الخروج أيضا وشيكا في نصف النهائي بعد هزيمة موجعة أمام ميسي وزملائه بثلاثية مهينة. لكن كلوب لا يستسلم، ليلقن ليفربول برشلونة درسا للتاريخ، ويتأهل "الريدز" لنهائي مدريد. (08.05.2019)  

مواضيع ذات صلة

UEFA Champions League | FC Barcelona vs. FC Liverpool | Mohamed Salah

دوري الأبطال.. صلاح يغيب عن مواجهة برشلونة وليفربول يحتاج معجزة 06.05.2019

ضربة جديدة تلقاها ليفربول، الذي يتمسك بحظوظه القليلة للصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا. فبعد الهزيمة الثقيلة في مباراة الذهاب سيغيب صلاح وفيرمينو عن لقاء العودة. ويحتاج الفريق لمعجزة. رغم ذلك لم يفقد المدرب كلوب الأمل.

Fußball Champions League Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam

أبطال أوروبا: أياكس يفوز على توتنهام ويضع قدما في النهائي 30.04.2019

اقترب أياكس أمستردام الهولندي من العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على مضيفه توتنهام الإنجليزي في ذهاب الدور قبل النهائي. المباراة الثانية في ذهاب نصف النهائي ستجمع غدا بين ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

Fussball Champions League Halbfinale l FC Liverpool vs FC Barcelona | 3:0

ليفربول يحقق "معجزة" ويصعد لنهائي الأبطال على حساب برشلونة 07.05.2019

كان أغلب المتابعين يتحدثون عن تأهل برشلونة لنهائي دوري الأبطال بعد فوزه الكبير في مباراة الذهاب على ليفربول، غير أن لاعبي النادي الإنجليزي كان لهم رأي آخر وحققوا عودة تاريخية، ليضربوا موعداً مع المباراة النهائية للبطولة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

لهذا السبب يتمنى ريال مدريد فوز ليفربول في نهائي الأبطال

صحيفة: برشلونة يضع اللمسات الأخيرة لصفقة غريزمان

ركلات الترجيح تقود تشيلسي لنهائي الدوري الأوروبي

عملاق أوروبي يفكر في نجم ريال مدريد

ثلاثة مرشحين لتدريب برشلونة خلفا لفالفيردي

هاتريك مورا يطيح بأياكس ويقود توتنهام إلى نهائي الأبطال