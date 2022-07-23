لهذا السبب رفض بايرن ميونيخ ضم رونالدو لصفوفه!

كشف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني أوليفر كان أسباب عدم ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الراغب بالرحيل عن ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، معتبراً ان "فلسفة بايرن مختلفة عن كل ما مثّله اللاعب خلال مسيرته".

وبعد تكهنات حول سعي النادي البافاري لضم أفضل لاعب في العالم خمس مرات والبالغ 37 عاماً، أماط كان اللثام عن خبايا المناقشات داخل أسوار بطل ألمانيا في الأعوام العشرة الماضية.

وقال كان اليوم الأربعاء (27 تموز/ يوليو 2022) لصحيفة "بيلد" المحلية الواسعة الانتشار: "ناقشنا الموضوع داخلياً، وإلا لما قمنا بعملنا بشكل صحيح. شخصياً، أعتقد ان كريستيانو رونالدو أحد أعظم اللاعبين الذين عاشوا على هذا الكوكب".

وتوصّل الفريق الأحمر الذي خسر هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لصالح برشلونة الإسباني، إلى خلاصة أنه "برغم التقدير لرونالدو، إلا أنه لن يتناسب مع فلسفتنا في الوضع الحالي... رونالدو لاعب رائع، لكن فلسفة بايرن ميونيخ مختلفة تماماً عن كل ما مثله هذا اللاعب طوال مسيرته".

وكان رونالدو عاد أمس الثلاثاء إلى مقرّ تمارين ناديه مانشستر يونايتد، لإجراء محادثات مع مدرب الفريق الجديد الهولندي إريك تن هاغ حيال مستقبله مع "الشياطين الحمر"، بعد أن غاب عن معسكره التدريبي في تايلاند واستراليا لأسباب عائلية.

وقد وصل الـ"دون" إلى مقرّ كارينغتون التدريبي مع وكيل أعماله جورج منديش، وشوهد أسطورة تدريب الفريق السابق السير أليكس فيرغوسون يصل أيضاً إلى المقرّ، فيما أشارت تقارير إلى أنه كان يحضر اجتماع مجلس إدارة عادي مع الرئيس التنفيذي ريتشارد أرنولد.

وقال تن هاغ مطلع الشهر الحالي إن رونالدو "ليس للبيع": "نخطط لرونالدو معنا هذا الموسم، وأتطلع للعب معه".

أوليفر كان: ناقشنا موضوع ضم رونالدو لكن فلسفته مختلفة عن فلسفة النادي

لا أحد يريد رونالدو!

وبالإضافة إلى بايرن، ارتبط اسم رونالدو بالانتقال إلى تشلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني. لكن رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريسو قال إن قدوم النجم السابق للغريم ريال مدريد "مستحيل عملياً".

وقال سيريسو لصحافيين الثلاثاء "سبق أن قلت هذا الأمر عدة مرات، لا أعرف من اخترع قصة كريستيانو رونالدو، لكن سأخبركم أنه من المستحيل عملياً أن يأتي إلى أتلتيكو مدريد". وأضاف: "الشائعات هي شائعات ويجب أن تظل شائعات. إذا واصلت تأجيج الشائعات، فستبدو في النهاية كأنها شيء حقيقي، وهي ليست كذلك".

وأنهى نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق الموسم الماضي كأفضل هداف للفريق برصيد 24 هدفاً. لكن فريقه حلّ في مركز سادس مخيب في الدوري، ما حرمه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويستهل يونايتد مشواره في الدوري في 7 آب/أغسطس أمام ضيفه برايتون، بعد نهاية مباريات الإعداد ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في النرويج ورايو فايكانو الإسباني في "أولد ترافورد".

ع.ح./ع.ج. (أ ف ب)