لهذا السبب حُرما من جائزة يانصيب تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو!

كانت الشابة البريطانية راشيل كينيدي (19 عاما) وصديقها ليام ماكروهان (21 عاما) قاب قوسين أو أدنى من الحصول على قيمة الجائزة الكبرى لليانصيب الأوروبية التي تصل قيمتها إلى 212 مليون يورو.

ففي الـ26 من شهر فبراير/ شباط الماضي تلقت إشعارا عبر تطبيق يخبرها بالفوز بقيمة الجائزة الكبرى، بعد اختيارها وصديقها للأرقام التالية: 6،12،22،29،33،6 و11. وهي نفس الأرقام التي استخدماها منذ بدئهما المشاركة في المسابقة قبل خمسة أسابيع، حسبما ذكر موقع "داـ إم نيتس" الألماني.

ااتصلت الشابة البريطانية بشركة اليانصيب "يوروميليينز" لمناقشة تفاصيل حصولها على المبلغ، لكنها تلقت خبرا صادما مفاده أنها لم تفز بالمسابقة رغم مشاركتها الناجحة فيها. ويرجع السبب إلى أن الشركة لم تتمكن من خصم مبلغ تذكرة المشاركة بسبب عدم توفرها على نصيب كافٍ في رصيدها، كما أورد موقع صحيفة "بيلد" الألمانية.

ورغم عدم فوز راشيل وصديقها، إلا أن الشركة لم تتمكن بالاحتفاظ بالمبلغ، حيث ذهب المبلغ إلى مشارك سويسري اعتمد نفس الأرقام الفائزة، حسبما جاء في موقع "غيسنر ألغماينه تسايتونغ" الألماني. ورغم خيبة أمل راشيل وليام، لكنهما أكدا أنهما سيواصلان المشاركة في جائزة اليانصيب مستقبلا، لكنهما قررا تغيير الأرقام المرجو تحقيق فوزهما المحتمل بجائزة اليانصيب.

ع.ش/خ.س