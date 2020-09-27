لهذا السبب حُرما من جائزة يانصيب تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو!

كانت الشابة البريطانية راشيل كينيدي (19 عاما) وصديقها ليام ماكروهان (21 عاما) قاب قوسين أو أدنى من الحصول على قيمة الجائزة الكبرى لليانصيب الأوروبية التي تصل قيمتها إلى 212 مليون يورو.
ففي الـ26 من شهر فبراير/ شباط الماضي تلقت إشعارا عبر تطبيق يخبرها بالفوز بقيمة الجائزة الكبرى، بعد اختيارها وصديقها للأرقام التالية: 6،12،22،29،33،6 و11. وهي نفس الأرقام التي استخدماها منذ بدئهما المشاركة في المسابقة قبل خمسة أسابيع، حسبما ذكر موقع "داـ إم نيتس" الألماني.
ااتصلت الشابة البريطانية بشركة اليانصيب "يوروميليينز" لمناقشة تفاصيل حصولها على المبلغ، لكنها تلقت خبرا صادما مفاده أنها لم تفز بالمسابقة رغم مشاركتها الناجحة فيها. ويرجع السبب إلى أن الشركة لم تتمكن من خصم مبلغ تذكرة المشاركة بسبب عدم توفرها على نصيب كافٍ في رصيدها، كما أورد موقع صحيفة "بيلد" الألمانية.
ورغم عدم فوز راشيل وصديقها، إلا أن الشركة لم تتمكن بالاحتفاظ بالمبلغ، حيث ذهب المبلغ إلى مشارك سويسري اعتمد نفس الأرقام الفائزة، حسبما جاء في موقع "غيسنر ألغماينه تسايتونغ" الألماني. ورغم خيبة أمل راشيل وليام، لكنهما أكدا أنهما سيواصلان المشاركة في جائزة اليانصيب مستقبلا، لكنهما قررا تغيير الأرقام المرجو تحقيق فوزهما المحتمل بجائزة اليانصيب.
ع.ش/خ.س
-
ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
ترشح لجائزتي أوسكار في 2019
فيلم "عمل بدون مؤلف" للمخرج هنكل فون دونرسمارك تم ترشيحه لجائزتي أوسكار. وهذا الفيلم أثار ضجة، لأن الفنان غرهارد ريشتر انتقد بشدة المخرج. فالرسام الذي يعيش في كولونيا انتقد عرض سيرته الذاتية وتحدث عن تشويه كبير. فهل هذا سيؤثر على قرار أكاديمية الأوسكار السويدية؟
-
ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
الفائز الأول على الإطلاق
إميل يانينغس كان النجم الكبير للسينما الألمانية في العشرينات ـ والأول على الإطلاق الذي تم توشيحه بأوسكار ذهبي. الصورة لإميل يانينغس حين حصل على الجائزة في 1928 لفيلمه "مصير كل الجسد".
-
ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
ضربة إميل يانينغس
إميل يانينغس (الصورة) يمثل في هذا الفيلم" الأمر الأخير" عام 1928 دور جنرال قيصري يعيش لسنوات بعد الحرب الأهلية الروسية ككومبارس في هوليود. من مخرج روسي حكم عليه حينها بعقوبة السجن حصل على دور جنرال روسي. وهذا يقضي على عقله ويموت في سريره.
-
ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
لويزه راينر 1937
ألمانية واحدة فحسب تمكنت إلى حد الآن من انتزاع أوسكار من فئة" أحسن ممثلة" ـ لويزه راينر المولودة في دوسلدورف نجحت في الفوز بذلك مرتين: أولا في 1937 لدورها في "حقل المعز الكبير" (الصورة) وفي السنة التالية على فيلم سيدني فرانكلين تحت عنوان "الأرض الخصبة".
-
ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
برنهارد غتسيميك 1960
عندما يتعلق الأمر "بالسينما الكبيرة" وتألق الأوسكار، فإن اسمه لاينبغي أن يموت، لأن الكدتور برنهارد غتسيميك هو الذي حصد بفيلمه الوثائقي "السرينغيتي لا يحق أن تموت" جائزة أوسكار لانتاج ألماني لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية .
-
ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
أوسكار لأوسكار الصغير 1980
أنتظرت ألمانيا حتى عام 1980 حتى جنت أوسكاراً ثانية من فئة "أحسن فيلم أجنبي" : وهذا الشرف حصل عليه فولكر شلوندورف الذي حول كتاب غونتر غراس إلى فيلم بعنوان "الطبل الصفيح". في الصورة ديفيد بنينت يدق الطبل في دور أوسكار ماتسيرات.
-
ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
غنيمة دونرسمارك الأولى
سنوات بعد شلوندورف تمكن فلوريان هنكل فون دونرسمارك من الحصول في 2007 على أوسكار لفيلم "حياة الآخرين". إنها قصة نجاح مبهرة، لأن الفيلم حول الشرطة السرية في ألمانيا الشرقية كان فيلمه الطويل الأول. ويبدو أن الأكاديمية في هوليود أحبت الفيلم. والآن تم ترشيح مخرج فيلم "عمل بدون مؤلف" لأفضل فيلم أجنبي.
-
ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
مكان مجهول في الهواء الطلق
وقبلها بأربع سنوات كانت المخرجة كارولين لينك قد فازت "بأوسكار الخارج": وفي 2003 تسلمت الجائزة الذهبية لفيلمها المصور في أماكن حقيقية في كينيا " مكان مجهول في إفريقيا". في الصورة يمكن رؤية المخرجة البالغة من العمر 55 عاما أثناء تصوير فيلمها الحالي "الشاب يجب أن يخرج إلى الهواء الطلق" الذي يعتني بالسيرة الذاتية لهابه كيلكلينغ.
-
ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
أوسكار: كريستوف فالتس
الممثل الألماني النمساوي كريستوف فالتس حصل على جائزتي أوسكار كأفضل ممثل ثانوي في أفلام كينتين ترانتينو: في 2009 لتمثيله لدور ضابط نازي. وحصل على اوسكار في 2012 لأفضل ممثل ثانوي في فيلم "القناص"
-
ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
مشهد "كابريت" 1972
طويلة هي قائمة الفائزين الألمان بجائزة أوسكار المشاركين خلف الكاميرا، بينهم مثلا مخرجو الأفلام هانس يورغن كيباخ وهربيرت شترابيل و رولف تسيهيتباور الذين تم توشيحهم في 1972 مقابل مشهد بوب فوس في فيلم "كباريت".
-
ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
المجهول المعروف: هانس تسيمر
موسيقى هذا الرجل ترن في أذن كل زائر سينما، إلا أن القلائل ربما سيتعرفون عليه في الشارع: هانس تسيمر تولى مسؤولية الموسيقى في العديد من أفلام هوليود الكبيرة. وحصل على جائزة أوسكار في 1995 لمقطعه الموسيقي "ملك الأسود". وتم ترشيحه لأول مرة في 1989 مقابل "راين مان".
-
ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
الفائز هو غيرد نيفتسير
مؤخرا تمكن غيرد نيفتسير من جلب الجائزة الذهبية إلى ألمانيا: ففي 2018 حصل الرجل الذي درس تقنية الزراعة على أوسكار لأحسن مؤثرات تصويرية في فيلم "Blade Runner 2049" بمشاركة ريان كوسلينغ و هاريسون فورد.