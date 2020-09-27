 لهذا السبب حُرما من جائزة يانصيب تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.03.2021

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منوعات

لهذا السبب حُرما من جائزة يانصيب تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو!

واظبت شابة بريطانية وصديقها على المشاركة في جائزة اليانصيب الأوروبية منذ خمسة أسابيع. نهاية الشهر الماضي توصلا بإشعار عبر تطبيق يخبرهما بالفوز بما قيمته 212 مليون يورو. لكنهما الحظ لم يحالفهما حتى النهاية. كيف؟

الصورة: لورقة يانصيب في ألمانيا

لهذا السبب حرمت شابة بريطانية وصديقها من جائزة اليانصيب الأوروبية تجاوزت قيمتها 200 مليون يورو.

كانت الشابة البريطانية راشيل كينيدي (19 عاما) وصديقها ليام ماكروهان (21 عاما) قاب قوسين أو أدنى من الحصول على قيمة الجائزة الكبرى لليانصيب الأوروبية التي تصل قيمتها إلى 212 مليون يورو.

مختارات

ربح رب عائلة سورية جائزة نقدية باللوتو (أوراق اليانصيب) تبلغ نحو نصف مليون يورو، الأمر الذي يستدعي الاحتفال الكبير طبعاً، غير أن للعائلة أسباب إضافية للاحتفال.

ففي الـ26 من شهر فبراير/ شباط الماضي تلقت إشعارا عبر تطبيق يخبرها بالفوز بقيمة الجائزة الكبرى، بعد اختيارها وصديقها للأرقام التالية: 6،12،22،29،33،6 و11. وهي نفس الأرقام التي استخدماها منذ بدئهما المشاركة في المسابقة قبل خمسة أسابيع، حسبما ذكر موقع "داـ إم نيتس" الألماني.

ااتصلت الشابة البريطانية بشركة اليانصيب "يوروميليينز" لمناقشة تفاصيل حصولها على المبلغ، لكنها تلقت خبرا صادما مفاده أنها لم تفز بالمسابقة رغم مشاركتها الناجحة فيها. ويرجع السبب إلى أن الشركة لم تتمكن من خصم مبلغ تذكرة المشاركة بسبب عدم توفرها على نصيب كافٍ في رصيدها، كما أورد موقع صحيفة "بيلد" الألمانية.

ورغم عدم فوز راشيل وصديقها، إلا أن الشركة لم تتمكن بالاحتفاظ بالمبلغ، حيث ذهب المبلغ إلى مشارك سويسري اعتمد نفس الأرقام الفائزة، حسبما جاء في موقع "غيسنر ألغماينه تسايتونغ" الألماني. ورغم خيبة أمل راشيل وليام، لكنهما أكدا أنهما سيواصلان المشاركة في جائزة اليانصيب مستقبلا، لكنهما قررا تغيير الأرقام المرجو تحقيق فوزهما المحتمل بجائزة اليانصيب.

ع.ش/خ.س

  • Filmfest Venedig - Florian Henckel von Donnersmarck (picture alliance/dpa/M. Balk)

    ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن

    ترشح لجائزتي أوسكار في 2019

    فيلم "عمل بدون مؤلف" للمخرج هنكل فون دونرسمارك تم ترشيحه لجائزتي أوسكار. وهذا الفيلم أثار ضجة، لأن الفنان غرهارد ريشتر انتقد بشدة المخرج. فالرسام الذي يعيش في كولونيا انتقد عرض سيرته الذاتية وتحدث عن تشويه كبير. فهل هذا سيؤثر على قرار أكاديمية الأوسكار السويدية؟

  • Emil Jannings (AP)

    ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن

    الفائز الأول على الإطلاق

    إميل يانينغس كان النجم الكبير للسينما الألمانية في العشرينات ـ والأول على الإطلاق الذي تم توشيحه بأوسكار ذهبي. الصورة لإميل يانينغس حين حصل على الجائزة في 1928 لفيلمه "مصير كل الجسد".

  • Filmstill Sein letzter Befehl (picture alliance/akg-images)

    ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن

    ضربة إميل يانينغس

    إميل يانينغس (الصورة) يمثل في هذا الفيلم" الأمر الأخير" عام 1928 دور جنرال قيصري يعيش لسنوات بعد الحرب الأهلية الروسية ككومبارس في هوليود. من مخرج روسي حكم عليه حينها بعقوبة السجن حصل على دور جنرال روسي. وهذا يقضي على عقله ويموت في سريره.

  • BG Oscargewinner historisch | Der große Ziegfeld 1937 (picture-alliance/AKG Berlin)

    ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن

    لويزه راينر 1937

    ألمانية واحدة فحسب تمكنت إلى حد الآن من انتزاع أوسكار من فئة" أحسن ممثلة" ـ لويزه راينر المولودة في دوسلدورف نجحت في الفوز بذلك مرتين: أولا في 1937 لدورها في "حقل المعز الكبير" (الصورة) وفي السنة التالية على فيلم سيدني فرانكلين تحت عنوان "الأرض الخصبة".

  • Bernhard Grzimek im Film Serengeti darf nicht sterben 1959 (picture-alliance/KPA Honorar & Belege)

    ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن

    برنهارد غتسيميك 1960

    عندما يتعلق الأمر "بالسينما الكبيرة" وتألق الأوسكار، فإن اسمه لاينبغي أن يموت، لأن الكدتور برنهارد غتسيميك هو الذي حصد بفيلمه الوثائقي "السرينغيتي لا يحق أن تموت" جائزة أوسكار لانتاج ألماني لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية .

  • Filmszene Die Blechtrommel von Volker Schlöndorff (Imago/AGD)

    ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن

    أوسكار لأوسكار الصغير 1980

    أنتظرت ألمانيا حتى عام 1980 حتى جنت أوسكاراً ثانية من فئة "أحسن فيلم أجنبي" : وهذا الشرف حصل عليه فولكر شلوندورف الذي حول كتاب غونتر غراس إلى فيلم بعنوان "الطبل الصفيح". في الصورة ديفيد بنينت يدق الطبل في دور أوسكار ماتسيرات.

  • Oscars 2007 - Florian Henckel von Donnersmarck (AP)

    ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن

    غنيمة دونرسمارك الأولى

    سنوات بعد شلوندورف تمكن فلوريان هنكل فون دونرسمارك من الحصول في 2007 على أوسكار لفيلم "حياة الآخرين". إنها قصة نجاح مبهرة، لأن الفيلم حول الشرطة السرية في ألمانيا الشرقية كان فيلمه الطويل الأول. ويبدو أن الأكاديمية في هوليود أحبت الفيلم. والآن تم ترشيح مخرج فيلم "عمل بدون مؤلف" لأفضل فيلم أجنبي.

  • Kinostart Der Junge muss an die frische Luft, 2018 Regie: Caroline Link (Warner Bros. )

    ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن

    مكان مجهول في الهواء الطلق

    وقبلها بأربع سنوات كانت المخرجة كارولين لينك قد فازت "بأوسكار الخارج": وفي 2003 تسلمت الجائزة الذهبية لفيلمها المصور في أماكن حقيقية في كينيا " مكان مجهول في إفريقيا". في الصورة يمكن رؤية المخرجة البالغة من العمر 55 عاما أثناء تصوير فيلمها الحالي "الشاب يجب أن يخرج إلى الهواء الطلق" الذي يعتني بالسيرة الذاتية لهابه كيلكلينغ.

  • Christoph Waltz (picture-alliance/Everett Collection/Weinstein Company)

    ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن

    أوسكار: كريستوف فالتس

    الممثل الألماني النمساوي كريستوف فالتس حصل على جائزتي أوسكار كأفضل ممثل ثانوي في أفلام كينتين ترانتينو: في 2009 لتمثيله لدور ضابط نازي. وحصل على اوسكار في 2012 لأفضل ممثل ثانوي في فيلم "القناص"

  • Film Cabaret von Bob Fosse (picture-alliance/KPA)

    ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن

    مشهد "كابريت" 1972

    طويلة هي قائمة الفائزين الألمان بجائزة أوسكار المشاركين خلف الكاميرا، بينهم مثلا مخرجو الأفلام هانس يورغن كيباخ وهربيرت شترابيل و رولف تسيهيتباور الذين تم توشيحهم في 1972 مقابل مشهد بوب فوس في فيلم "كباريت".

  • USA Hans Zimmer in New York (picture-alliance/AP Photo/E. Agostini)

    ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن

    المجهول المعروف: هانس تسيمر

    موسيقى هذا الرجل ترن في أذن كل زائر سينما، إلا أن القلائل ربما سيتعرفون عليه في الشارع: هانس تسيمر تولى مسؤولية الموسيقى في العديد من أفلام هوليود الكبيرة. وحصل على جائزة أوسكار في 1995 لمقطعه الموسيقي "ملك الأسود". وتم ترشيحه لأول مرة في 1989 مقابل "راين مان".

  • USA Oscar-Verleihung 2018 | Best Visual Effects | Gerd Nefzer (Reuters/L. Jackson)

    ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن

    الفائز هو غيرد نيفتسير

    مؤخرا تمكن غيرد نيفتسير من جلب الجائزة الذهبية إلى ألمانيا: ففي 2018 حصل الرجل الذي درس تقنية الزراعة على أوسكار لأحسن مؤثرات تصويرية في فيلم "Blade Runner 2049" بمشاركة ريان كوسلينغ و هاريسون فورد.


 

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