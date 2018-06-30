لهذا السبب حصن ليفربول محمد صلاح بعقد طويل الأمد

أعلن نادي ليفربول رسميا تجديد عقد نجم الفريق الأول محمد صلاح، بعقد يمتد حتى نهاية 2022-2023 وراتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه استرليني، ليصبح بذلك الدولي المصري صاحب الأجر الأعلى في تاريخ "الريدز".
وقطع ليفربول الطريق عن العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، التي كانت تعسى للظفر بخدمات صاحب القدم اليسرى الساحرة، خاصة بعد مستواه الرائع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فضلا عن دوره البارز في وصول "الريدز" إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، أمام العملاق الإسباني ريال مدريد.
ويطرح تمديد ليفربول عقده مع محمد صلاح في هذا الوقت، تساؤلات عن خلفيات هذا القرار، في ظل اهتمام أندية عملاقة من طراز ريال مدريد وليفربول بالحصول على توقيع صاحب الرقم 11.
"رد جميل متبادل"
ويرى إيلي نصار صحفي ورئيس القسم الرياضي في صحيفة البلد اللبنانية، في حوار حصري مع "DW" عربية أن تمديد عقد صلاح مع ليفربول شيء طبيعي، لأنه النادي الذي أبدع وأظهر فيه مهاراته الكروية.
ويُتابع نفس المتحدث أن هناك "رد جميل متبادل من الطرفين"، إذ أن ليفربول مستفيد من بقاء محمد صلاح في النادي بسبب الأداء القوي، الذي قدمه في الموسم القادم، في حين ساعدت طريقة لعب "الريدز" تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب صلاح على تفجير طاقاته الكروية ودفعته للبقاء داخل النادي الإنجليزي العريق.
وفي نفس السياق، علق يورغن كلوب على قرار تجديد صلاح بأنه مكافأة للدور الكبير الذي لعبه مع الفريق في الموسم الماضي، وأضاف وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "هذا يُبين شيئين واضحين إيمانه في ليفربول وإيماننا به".
قرار مدروس!
وكانت أسهم صلاح مرتفعة بشكل كبير في الانضمام إلى أندية أوروبية كبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة، حيث أشارت تقارير صحفية متطابقة أن رادار عملاقي إسبانيا، يرصد الدولي المصري من أجل الانضمام إلى واحد منهما في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
لكن صلاح فضل الاستمرار برفقة ليفربول في خطوة يُفسرها إيلي نصار بعاملين: فمن جهة، يُدرك هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي أن ليفربول ليس فريقا صغيرا، إذ يملك الفريق الإنجليزي باعا كبيرا في عالم الساحرة المستديرة وأمجادا أوروبية يسعى إلى استعادتها، خاصة وأنه كان قريبا للغاية من رفع الكأس "ذات الأذنين" أمام حامل اللقب ريال مدريد.
ومن جهة ثانية، يعتقد نفس المتحدث أن الأمور قد تنقلب على صلاح في حال التحاقه بكتيبة ريال مدريد أو برشلونة، حيث يتحتم عليه تقديم أداء يُوازي ما يُقدمه كريستيانو رونالدو مع "الميرنغي" وليونيل ميسي مع "البلوغرانا"، وإلا ستنعكس الأمور عليه، حسب رأي نفس الصحفي الرياضي.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
نجم سطع في القرية!
في صيف عام 1992، رأى محمد صلاح النور في قرية نجريج، في عمق دلتا النيل، شمال غرب القاهرة. تربى في كنف أسرة بسيطة تحب الرياضة. كان والداه موظفين حكوميين، أو قيل ذلك بشأنهما. وإلى جانب والده، كان عمه وخاله يلعبان كرة القدم في "نادي شباب نجريج"، الذي بات يعرف اليوم "نادي شباب محمد صلاح" نسبة إليه. وكان صلاح، منذ صغره، مولعاً بكرة القدم ويتمتع بموهبة جعلت مدربين كثر يعجبون بها.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
لم يكمل تعليمه
لم يتمكن محمد صلاح من إتمام دراسته الجامعية.وفيما تفيد بعض الروايات أن الظروف الصعبة لعائلة صلاح هي التي حالت دون القيام بهذا، تقول رواية أخرى أن شغفه بالمستديرة وحبه لكرة القدم جعلاه يختار الانضمام إلى أندية كروية في وقت مبكر. ولم يتمكن "الملك الفرعوني"، كما يلقبه محبوه في بريطانيا، من الالتحاق بالثانوية العامة في مدينة بسيون، نتيجة تواجده في القاهرة وانضمامه إلى نادي "المقاولون العرب".
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
البداية من مصر
محمد صلاح، جذب إليه أعين المدربين المحليين في مصر قبل الدوليين. وفي سن صغير انضم إلى فريق في بلدة بسيون، وانتقل بعدها إلى فريق في مدينة طنطا. لكن المرحلة الأبرز هي توقيعه عقداً مع "نادي المقاولون العرب" دام قرابة خمس سنوات. ومع هذا الفريق، لعب محمد صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز، وهو لم يتجاوز 18 سنة. كما استطاع أن يفرض نفسه على وسائل الإعلام المصرية، منذ أول أهدافه لصالح الفريق.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
صفقة العمر
في عام 2012، سيبدأ النجم المصري مسيرته الاحترافية، إذ انظم إلى نادي بازل السويسري. وحقق صلاح مع الفريق نجاحا بارزا خلال موسمين من تلعبه مع الفريق. غير أن عدم تمكن بازل من تحقيق أي لقب في الموسم الثاني، دفع صلاح للتفكير في العروض المقدمة له، فاختار الانضمام لفريق تشيلسي ليبدأ مسيرة من النجاحات بدءًا من موسم 2013/2014.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
"أبو مكة"
تزوج مهاجم ليفربول من ماجي محمد صادق، إحدى بنات قريته، عندما كان في العشرين من عمره. وانتقلت للعيش معه إلى بريطانيا. صلاح ورفيقة عمره تزوجا عن قصة حب بدأت في مرحلة الإعدادية، كما يحكي البعض. وقد رزقا ببنت أطلقا عليها اسم: مكة حبا في مدينة مقدسات المسلمين. تجدر الإشارة إلى أنّ من المعروف عن محمد صلاح مساهمته في كثير من الأعمال الخيرية.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
الإنضمام إلى روما
انضم صلاح في مطلع الموسم الكروي2015-16، إلى نادي روما الإيطالي. وكان انضمامه على سبيل الإعارة من فريق تشيلسي لمدة عام واحد مع أحقية نادي روما في الشراء في المستقبل مقابل تعويض قيمته 5 ملايين يورو. لكن نادي فيورنتينا قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي تشيلسي ومحمد صلاح بذريعة انتهاك نادي تسيلسي لعقده مع فيورنتينا عندما سمح لصلاح بالانضمام إلى روما، الا أنّ الحكم جاء لصالح تشيلسي وصلاح.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
جوائز ونجاحات
استطاع "الملك" أن يحصل على جوائز عديدة، أهمها: جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2012، جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2014 وجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا 2017. بالإضافة إلى جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في عامي 2017 و2018. علاوة عن جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا للسنة 2017/ 2018.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
صلاح المسلم
لا يخفي محمد صلاح دينه. وإنما يعلنه في كثير من المباريات ومن داخل الملاعب العالمية حين يخر ساجدا بعد أي هدف أو يرفع أيديه شاكرا. ولا يخفى على أحد من معارفه ارتباطه بالجانب العقائدي، حيث التقطت له مجموعة من الصور وهو يحمل القرآن بيديه، مثلا. وبين كثير من الانتقاد والإعجاب تبقى صورته وهو ساجدا من أكثر الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
الصديق الحميم وراعي الموهبة
يبدو واضحا أن علاقة محمد صلاح بمدربه؛ يورغن كلوب، مختلفة تماما. فهو ليس مجرد مدرب وإنما صديق حميم، وراعي لموهبة الشاب الذي سمح له بأن يظهر للعلن ويثبت جدارته. ولعل رد فعل كلوب، على ما حصل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، خير دليل على تعلقه بالنجم المصري. فقد انتقد بشدة تدخل لاعب ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، بل شبه الأمر بـ"المصارعة". إعداد: مريم مرغيش
الكاتب: مريم مرغيش