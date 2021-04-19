لهذا السبب تخلق تسميات سلالات كورونا جدلا كبيرا!

شعرت بريطانيا بأنها على وشك القضاء على فيروس كورونا تقريبا ولكن ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا متحورة أثارت مشاعر الخوف وقلق المسؤولين في بريطانيا نظرا للسرعة الهائلة التي ينتشر به هذا النوع الجديد وخصوصا ما يطلق عليه إسم "السلالة الهندية"، كما ذكر موقع "تي أولاين" الألماني. وفي الوقت الذي يعبر فيه الصحفيون البريطانيون عن غضبهم من عدد الرحلات الجوية المباشرة القادمة من الهند، يخشى بعض الهنود في بريطانيا من عواقب أخرى غير سارة.
الكاتبة البريطانية من أصول هندية "براغيا أغاروال" كتبت في موقع "inews": "عندما سمعت إسم السلالة الهندية لأول مرة في الراديو أصبت بالإحباط". فالعنصرية ضد مواطنين بريطانيين من أصول هندية ليست وليدة اليوم، لكن الكاتبة أغاروال تضيف: "أشعر بالقلق من أن يؤزم إسم السلالة الهندية الوضع أكثر مما هو عليه".
وتزايدا في وقائع العداء ضد مجتمعات معينة بسبب تفشي فيروس كورونا وإلصاق أسماء دول بالسلالات المتحورة يساهم في انتشار المواقف المعادية للأجانب والمهاجرين في بعض الدول، كما ترى عالمة الاجتماع واللغة "بريغيت نيرليش" من جامعة نوتنغهام. وأفضل مثال على ذلك هو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أشار مرارا وتكرارا إلى فيروس كورونا على أنه "الفيروس الصيني". ومنذ ذلك الحين ثبت أن هذه العبارات تثير المزيد من الكراهية.
وأدركت منظمة الصحة العالمية أيضا هذا الإشكال في التسمية وبدأت النقاش حول اختيار أسماء محايدة ولكن حتى الآن دون أي تأثير يذكر. أما عالم النفس "كلاوس كريستيان كاربون" من جامعة بامبيرغ الألمانية فيؤيد اتخاذ تدابير ملموسة. ويقول كاربون: "يجب الابتعاد عن تسمية الأمراض بأسماء الأماكن لتجنب أي لُبس". ويدعو إلى اعتماد أسماء علمية والترقيم ويضيف: "لا توجد تقييمات ولا ارتباطات غير مرغوب فيها عند اعتماد مثل هذه الشروط".
ع.اع. |ع.ج.م
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين
كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
بريق خافت في عيد الميلاد
وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة
متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
حزن يخيم على مدينة هامبورغ
والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ
فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ
هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
سبات بافاري طويل
كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
بقعة وباء ساكسونيا
في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
بالكمامة أمام كنيسة دريسدن
وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
صورة وكأنها من التاريخ
الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!