لهذا السبب تخلت ميركل عن تعليق لوحتين لفنان تعبيري..

صرح متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء (09 أبريل/ نيسان 2019) بأن المستشارة أنغيلا ميركل قررت التخلي عن استعارة لوحتين لتعليقهما في مكتبها من مؤسسة برويسن للتراث الثقافي، لأن الفنان صاحب اللوحتين عُرِف عنه معاداته للسامية.
وقال المتحدث إن "المستشارة قررت عدم استعارة أي صور أخرى من ممتلكات المؤسسة لتعليقها في مكتبها"، وأضاف أن المؤسسة تم إخطارها بهذا القرار.
وكانت ميركل تعلق في دار المستشارية لوحتين زيتيتين للفنان التعبيري ايميل نولده (1956-1867) الذي كان النازيون قد وصفوه بأنه "فنان منحل"، وبالرغم من ذلك فإن مؤرخين فنيين قالوا إن نولده كان معاديا للسامية وعنصريا ومقتنعا بالنازية، ولهذا أعادت ميركل لوحتي نولده، وذلك في إطار معرض سيقام في برلين وسيسلط الضوء من جديد على هذا الجانب من حياة نولده.
وكان من المقرر أن يتم استعارة لوحتين بديلتين للفنان التعبيري كارل شميت-روتلوف (1976-1884). لكن المتحدث أعلن اليوم عن تخلي ميركل عن هذه الخطوة لأن شميت-روتلوف عُرِف عنه الإدلاء بتصريحات معادية للسامية في زمن الحرب العالمية الأولى.
م.م/ع.ش (د ب أ)
-
لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل
بفستان زهري لتسلم مطرقة مجلس النواب
أثار فستان رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الزهري الفاقع خلال تسلمها مهام منصبها للمرة الثانية الكثير من الجدل، فقد اضطرت نيويورك تايمز إلى حذف تغريدة تندرت فيها على فستان بيلوسي. لكن الطريف أن بيلوسي أسهمت في ديسمبر الماضي بإعادة إحياء موديل قديم من معطف لشركة ماكس مارا الإيطالية بعد أن ارتدته وأثار أعجاب الكثيرات. وأمام هذا الإعجاب قررت الشركة إعادة إنتاجه في الربيع القادم
-
لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل
المستشارة ميركل من زاوية أخرى
رغم ظهورها دائماً بنفس تفصيلة السترة، إلا أن المستشارة أنغيلا ميركل اعتادت أن تحضر مهرجان ريشارد فاغنر الموسيقي بفساتين تختلف عن طبيعة ملابسها المعهودة التي كشفت أن سر أناقتها مبعثه نصائح والدتها. لكن ظهور ميركل بفستان سهرة مفتوح الصدر في أوسلو عام 2008 أثار تساؤلات وسائل الإعلام الألمانية عن مدى مناسبته لشخصية المستشارة.
-
لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل
قبعة تنكأ جراح ماضٍ أليم
في كينيا ظهرت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب وهي ترتدي قبعة بيضاء خلال رحلة سفاري في كينيا ما جعلتها عرضة للانتقادات بسبب ارتباط هذه الخوذة بماضي استغلال الأفارقة. وكان هذا هو نوع الخوذ يفضله المستعمرون الأوروبيون في القرن الـ19.
-
لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل
حذاء بكعب عالٍ لتفقد هارفي
لكن ميلانيا كانت قد أثارت الجدل قبل ذلك خلال مرافقتها لزوجها الرئيس دونالد ترامب في زيارة إلى ولاية تكساس لتفقد آثار إعصار هارفي، وكان الأسوأ في تاريخ الولاية منذ 50 عاماً. فقد انتقد ناشطون إطلالة ميلانيا التي كانت ترتدي سروالاً أسود وسترة خضراء، وحذاء بكعب عالٍ، الأمر الذي وصفته "واشنطن بوست" بـ"التصرف غير الملائم" لزيارة منطقة تعرضت لكارثة كبيرة.
-
لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل
استعارت زياً لحضور تنصيب زوجها
كان ظهور سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون خلال تنصيب زوجها رئيساً لفرنسا لافتاً للإعجاب، فقد ارتدت بريجيت التي تكبر زوجها بحوالي 25 عاماً، زياً أزرق على قدر كبير من الأناقة. بيد أن العاملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كشفوا فيما بعد أن سيدة فرنسا الأولى استعارت الزي المكون من قطعتين من دار أزياء لوي فيتون لحضور مراسم تنصيب زوجها.
-
لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل
رخيصة الثمن رغم أناقتها
اضطر مكتب الملكة رانيا العبد الله إلى إصدار توضيح حول تكلفة ملابس ملكة الأردن الأنيقة رداً على الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي حول تكلفتها المرتفعة في وقت يشهد في الأردن أزمة اقتصادية خانقة. وقال المكتب في البيان إن غالبية ملابس الملكة مستعارة أو هدايا أو يتم شراؤها بأسعار منخفضة.
-
لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل
أوامر ملكية صارمة بسبب تنورة
بعد ما واجهت الأميرة كيت، دوقة كامبريدج، موقفاً محرجاً حين تسببت الرياح بتطاير تنورتها القصيرة أمام عدسات المصورين أثناء قيامها بإحدى الزيارات، أصدرت الملكة إليزابيث الثانية أمراً ملكياً بمنع الدوقة كيت، زوجة حفيدها الأمير وليام، من ارتداء التنورات القصيرة. كما طلبت إليزابيث الثانية من المسؤولة عن مظهر الملكة مساعدة الأميرة كيت على الظهور بشكل لائق في زياراتها الرسمية.
-
لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل
"فستان الانتقام" الجميل
أذهلت الأميرة الراحلة ديانا الكثيرين بأسلوبها في انتقاء ملابسها وكانت أيضاً وسيلة للتعبير عمّا يعتمر في داخلها. وحين علمت بخيانة زوجها الأمير تشارلز لها، قررت أن تنتقم منه بهذا الفستان الأسود، حيث اجتمعت الأناقة والجمال والثقة والذكاء في امرأة واحدة. ارتدت الأميرة هذا الفستان الأسود القصير ذي الكتفين المكشوفين عام 1994 في حفل بغاليري سربنتين وأُطلق عليه يومئذٍ "فستان الانتقام".
-
لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل
ثوب أصفر وحذاء ذهبي
أثارت سيدة أميركا الأولى السابقة، ميشيل أوباما، جدلاً كبيراً خلال حضورها حدث ترويج كتابها "الوصول"، حيث ظهرت ميشيل بإطلالة غير مسبوقة نهاية العام الماضي. إذ ظهرت وهي ترتدي ثوباً حريراً طويلاً أصفر وحذاء عالي الساق بلون ذهبي براق من موضة تسعينيات القرن الماضي. وبلغت قيمته نحو أربعة آلاف دولار. وبات في المراتب الأولى لرغبات المتسوقين بعد أن أثار إعجاب الكثيرات. الكاتب: ع.غ