 لهذا السبب تخلت ميركل عن تعليق لوحتين لفنان تعبيري.. | عالم المنوعات | DW | 09.04.2019

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منوعات

لهذا السبب تخلت ميركل عن تعليق لوحتين لفنان تعبيري..

قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التخلي عن استعارة لوحتين لتعليقهما في مكتبها من مؤسسة برويسن للتراث الثقافي. وقد كشف المتحدث باسم الحكومة الألمانية عن السبب وراء اتخاذ ميركل لهذا القرار.

Bundeskanzlerin Merkel besucht Nolde-Stiftung (picture-alliance/ dpa)

صرح متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء (09 أبريل/ نيسان 2019) بأن المستشارة أنغيلا ميركل  قررت التخلي عن استعارة لوحتين لتعليقهما في مكتبها من مؤسسة برويسن  للتراث الثقافي، لأن الفنان صاحب اللوحتين عُرِف عنه معاداته للسامية.

مختارات

قررت جامعة حيفا الإسرائيلية منح المستشارة أنغيلا ميركل دكتوراه فخرية للإشادة بدفاعها عن مبادئ المساواة والحرية وحقوق الإنسان، إضافة إلى دورها بالتصدي للعنصرية ومعاداة السامية. (26.09.2018)

أحييت ألمانيا اليوم الذكرى الثمانين لـ "ليلة البلور". وحذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من تنامي الكراهية ضد اليهود في ألمانيا، مطالبة التصدي بحسم ضد أوجه العنصرية ومعاداة الأجانب والإقصاء. (09.11.2018)

وقال المتحدث إن "المستشارة قررت عدم استعارة أي صور أخرى من ممتلكات المؤسسة لتعليقها في مكتبها"، وأضاف أن المؤسسة تم إخطارها بهذا القرار.

وكانت ميركل تعلق في دار المستشارية لوحتين زيتيتين للفنان التعبيري ايميل نولده (1956-1867) الذي كان النازيون قد وصفوه بأنه "فنان منحل"، وبالرغم من ذلك فإن مؤرخين فنيين قالوا إن نولده كان معاديا للسامية وعنصريا ومقتنعا بالنازية، ولهذا أعادت ميركل لوحتي نولده، وذلك في إطار معرض سيقام في برلين وسيسلط الضوء من جديد على هذا الجانب من حياة نولده.

وكان من المقرر أن يتم استعارة لوحتين بديلتين للفنان التعبيري كارل شميت-روتلوف (1976-1884). لكن المتحدث أعلن اليوم عن تخلي ميركل عن هذه الخطوة لأن شميت-روتلوف عُرِف عنه الإدلاء بتصريحات معادية للسامية في زمن الحرب العالمية الأولى.

م.م/ع.ش (د ب أ)

  • USA Washington - 116 Kongresssitzung: Nancy Pelosi (Getty Images/AFP/S. Loeb)

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  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60. (Bjorn Sigurdson/AFP/Getty Images)

    لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل

    المستشارة ميركل من زاوية أخرى

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  • Kenia - Melania Trump im Nairobi National Park (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

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  • Kombobild- Kritik an Outfit von Melania Trump bei Reise in Krisenregion (picture-alliance/AP/dpa/M. Kaster)

    لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل

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  • Frankreich Paris Amtseinführung Emmanuel Macron (Reuters/C. Hartmann)

    لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل

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  • Flash-Galerie Königin Rania von Jordanien (AP)

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  • Prinz William und Kate Middleton Herzogin von Cambridge (picture-alliance/dpa/M.Sharma)

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  • Bonn - Prinz Charles und Diana in Deutschland (picture-alliance/United Archives/W. Kühn)

    لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل

    "فستان الانتقام" الجميل

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  • USA New York - Michelle Obama in Overknee-Stiefeln (picture-alliance/dpa/AP/F. Frankling II)

    لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل

    ثوب أصفر وحذاء ذهبي

    أثارت سيدة أميركا الأولى السابقة، ميشيل أوباما، جدلاً كبيراً خلال حضورها حدث ترويج كتابها "الوصول"، حيث ظهرت ميشيل بإطلالة غير مسبوقة نهاية العام الماضي. إذ ظهرت وهي ترتدي ثوباً حريراً طويلاً أصفر وحذاء عالي الساق بلون ذهبي براق من موضة تسعينيات القرن الماضي. وبلغت قيمته نحو أربعة آلاف دولار. وبات في المراتب الأولى لرغبات المتسوقين بعد أن أثار إعجاب الكثيرات. الكاتب: ع.غ


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لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل

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