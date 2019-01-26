لهذا السبب تخلت ميركل عن تعليق لوحتين لفنان تعبيري..

صرح متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء (09 أبريل/ نيسان 2019) بأن المستشارة أنغيلا ميركل قررت التخلي عن استعارة لوحتين لتعليقهما في مكتبها من مؤسسة برويسن للتراث الثقافي، لأن الفنان صاحب اللوحتين عُرِف عنه معاداته للسامية.

وقال المتحدث إن "المستشارة قررت عدم استعارة أي صور أخرى من ممتلكات المؤسسة لتعليقها في مكتبها"، وأضاف أن المؤسسة تم إخطارها بهذا القرار.

وكانت ميركل تعلق في دار المستشارية لوحتين زيتيتين للفنان التعبيري ايميل نولده (1956-1867) الذي كان النازيون قد وصفوه بأنه "فنان منحل"، وبالرغم من ذلك فإن مؤرخين فنيين قالوا إن نولده كان معاديا للسامية وعنصريا ومقتنعا بالنازية، ولهذا أعادت ميركل لوحتي نولده، وذلك في إطار معرض سيقام في برلين وسيسلط الضوء من جديد على هذا الجانب من حياة نولده.

وكان من المقرر أن يتم استعارة لوحتين بديلتين للفنان التعبيري كارل شميت-روتلوف (1976-1884). لكن المتحدث أعلن اليوم عن تخلي ميركل عن هذه الخطوة لأن شميت-روتلوف عُرِف عنه الإدلاء بتصريحات معادية للسامية في زمن الحرب العالمية الأولى.

م.م/ع.ش (د ب أ)