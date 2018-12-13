لهذا السبب تتراجع أعداد جمهور الفريق الملكي

انتزع ريال مدريد فوزا صعبا من ضيفه رايو فاليكانو 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت الماضي (15 كانون الأول / ديسمبر 2018) في المرحلة السادسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

لكن نتيجة المباراة الجيدة لم تخفِ قلة عدد الجمهور الحاضر في ملعب سانتياغو برنابيو، إذ كان عددهم 55229 مشجعا في ملعب يتسع لـ 81044 شخص.

وحسب موقع "شبورت بيلد" فإن معدل حضور الجماهير في مباريات ريال مدريد هذا الموسم في الليغا الإسباني تراجع إلى نحو 5509 مشجع في كل مباراة، بينما انخفض جمهور الفريق في بطولة أبطال أوروبا بنحو 11000 شخص لكل مباراة.

وفي الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا كان ريال مدريد قد تلقى لطمة جديدة في الموسم الحالي ومني بهزيمة ثقيلة صفر / 3 أمام ضيفه سيسكا موسكو الروسي الأربعاء الماضي، وحضر المباراة 51363 شخصا فقط.

ويعود سبب تراجع جمهور النادي إلى رحيل نجم النادي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي في بداية الموسم، حسب "شبورت بيلد". ولم يستطع النادي هذا الموسم من بيع بطاقات ملعبه بالكامل. وسجل ملعب برنابيو الشهير حضورا يقل عن 60 ألف مشجع في سبع من أصل 12 مباراة جرت على أرضه في هذا الموسم. وكان الرقم القياسي لعدد الجمهور في هذا الموسم قد تحقق في الديربي أمام أتلتيكو مدريد، إذ وصل عدد جمهور المباراة إلى 78682 شخص.

ز.أ.ب/