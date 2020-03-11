لهذا السبب ارتدى ماريو غوتسه ثوب زوجته آن كاترين!

في عام 2014 انتشر بسرعة البرق ما يعرف باسم "تحدي دلو الثلج" وشارك فيه كثير من نجوم العالم في الرياضة والفن بل والسياسة. والآن ظهر نوع جديد من التحدى على منصة "تيك توك" للفيديوهات القصيرة يعرف باسم "Flip the Switch" ومعناه تقريبا بالعربية "أَدِرْ المفتاح".
ويتمثل هذا التحدي في قيام شخصين، رجل وامرأة، بالوقوف أمام مرآة وتصوير أنفسهما وفي خلال لحظة معينة وبسرعة البرق يبدل الشخصان أماكنهما وملابسهما أيضا.
والآن شارك في تحدي "أَدِرْ المفتاح" النجم الألماني ماريو غوتسه (27 عاما) لاعب دورتموند وزوجته عارضة الأزياء آن كاترين.
وعلى صفحتها بموقع تيك توك نشرت آن كاترين مقطع فيديو قصير لها مع زوجها، تظهر في بدايته مرتدية فستانا بلون "جلد النمر" وتتمايل على نغمات أغنية بينما يقف بجوارها ماريو غوتسه مرتديا تي شيرت داكن اللون ونظارة كأنها طبية، وفجأة وعندما تقول الأغنية "أنا فقط أدير المفتاح" يعم الظلام لبرهة وبعد عودة الضوء ينقلب الأمر فيظهر ماريو غوتسه بفستان زوجته بلون جلد النمر وبدون نظارة ويبدأ في التمايل بينما ترتدي آن كاترين الـ"تي شيرت" الداكن اللون. وقد حاز هذا الفيديو على إعجاب أكثر من 50 ألف شخص على موقع "تيك توك".
لكن غوتسه وآن كاترين ليس هما فقط من شاركا في هذا التحدي، فقد انتشر بقوة فيديو للمغنية جنيفر لوبيز مع خطيبها أليكس رودريغيز وهما يقومان بتحدي "أَدِرْ المفتاح"، حسب موقع "جي ام اكس" الألماني.
يذكر أن آن كاترين شاركت في برنامج ألماني شهير لاكتشاف عارضات الأزياء عام 2012، وأصبحت على صلة في نفس العام بماريو غوتسه قبل أن يتزوجا في جزيرة مايوركا الإسبانية عام 2018.
ص.ش/ع.ج.م
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"المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما
في 2002 و2006 كان المنتخب الألماني قريبا جدا من التتويج ببطولة العالم، ولكن لم تكتمل الفرحة. وفي مونديال 2014 في البرازيل تحقق الحلم، الذي يوثقه فيلم "المانشافت".
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"المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما
مصادر عدة للصور: مصورو الاتحاد الألماني لكرة القدم كانوا مع المنتخب في كل مكان. الفيفا أيضا منح مخرج الفيلم بعض الصور. كما توجد مقاطع كثيرة صُورت عبر الهاتف. الفيلم يحتوي على كثير من الصور الحصرية التي لم يسبق أن عُرضت.
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"المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما
في غرفة التدريب في كامبو باهيا: يواخيم لوف يقضي الليلة وحيدا، يدرس كل شاردة وواردة عن الفريق الخصم. يدون لوف كل ملاحظاته لمباراة الغد، قبل أن يضع اللمسات الأخيرة على الخطة.
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"المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما
باستيان شفاينشتايغر خرج للتو من المؤتمر الصحفي بعد أن أجاب عن أسئلة الصحفيين. ويجلس الآن خلف الكواليس للاستماع لبقية المؤتمر الذي يجريه المدرب لوف. ربما يكون هذا آخر مونديال يشارك فيه اللاعب العالمي.
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"المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما
"المانشافت لا يعيش على البساط الأخضر فحسب، ولكن أيضا خارجه"، كما يقول بير ميرتيساكر في الفيلم. الفريق أمضى يوما كاملا في زيارة لمدرسة في إحدى قرى البرازيل. سعادة الأطفال كانت فوق الوصف.
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"المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما
مسعود أوزيل يجلس وحيدا في غرفة تبديل الملابس، يستمتع بلحظة هدوء نادرة بعيدا عن التدريب والمباريات واللقاءات الإعلامية.
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"المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما
الفرق الأخرى لديها نيمار ورونالدو وميسي، أما ألمانيا فلديها "المانشافت". قوة المنتخب الألماني تكمن في جماعيته. هكذا يشجع المدرب لاعبي المنتخب الألماني قبل كل مباراة.
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"المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما
أصدقاء العمر: اللاعبان لوكاس بودولسكي وباستيان شفاينشتايغر، كانا حاضرين في "أسطورة صيفية" في مونديال 2006. وهاهما الآن يحتفلن البفوز باللقب العالمي 2014. صداقتهما باقية رغم لعبهما لناديين مختلفين.
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"المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما
توماس مولر تألق في مونديال 2010، بأهدافه الرائعة. وفي كأس العالم 2014 تألق أيضا، بعد تسجيله 5 أهداف لألمانيا خلال البطولة. وهنا يحتفل في الحافلة مع زملائه بعد تتويجهم باللقب العالمي.
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"المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما
يبدوا سعيدا ومرتاحا - تعابير لا يمكن مشاهدتها إلى نادرا على وجه المدرب يواخيم لوف. كيف لا وخلفه الكأس الذهبي، بعد أن قاد المنتخب الألماني للفوز التاريخي بمونديال البرازيل 2014. زيلكه فونش/ميريت النجار