لهذا السبب ارتدى ماريو غوتسه ثوب زوجته آن كاترين!

في عام 2014 انتشر بسرعة البرق ما يعرف باسم "تحدي دلو الثلج" وشارك فيه كثير من نجوم العالم في الرياضة والفن بل والسياسة. والآن ظهر نوع جديد من التحدى على منصة "تيك توك" للفيديوهات القصيرة يعرف باسم "Flip the Switch" ومعناه تقريبا بالعربية "أَدِرْ المفتاح".

ويتمثل هذا التحدي في قيام شخصين، رجل وامرأة، بالوقوف أمام مرآة وتصوير أنفسهما وفي خلال لحظة معينة وبسرعة البرق يبدل الشخصان أماكنهما وملابسهما أيضا.

والآن شارك في تحدي "أَدِرْ المفتاح" النجم الألماني ماريو غوتسه (27 عاما) لاعب دورتموند وزوجته عارضة الأزياء آن كاترين.

وعلى صفحتها بموقع تيك توك نشرت آن كاترين مقطع فيديو قصير لها مع زوجها، تظهر في بدايته مرتدية فستانا بلون "جلد النمر" وتتمايل على نغمات أغنية بينما يقف بجوارها ماريو غوتسه مرتديا تي شيرت داكن اللون ونظارة كأنها طبية، وفجأة وعندما تقول الأغنية "أنا فقط أدير المفتاح" يعم الظلام لبرهة وبعد عودة الضوء ينقلب الأمر فيظهر ماريو غوتسه بفستان زوجته بلون جلد النمر وبدون نظارة ويبدأ في التمايل بينما ترتدي آن كاترين الـ"تي شيرت" الداكن اللون. وقد حاز هذا الفيديو على إعجاب أكثر من 50 ألف شخص على موقع "تيك توك".

لكن غوتسه وآن كاترين ليس هما فقط من شاركا في هذا التحدي، فقد انتشر بقوة فيديو للمغنية جنيفر لوبيز مع خطيبها أليكس رودريغيز وهما يقومان بتحدي "أَدِرْ المفتاح"، حسب موقع "جي ام اكس" الألماني.

يذكر أن آن كاترين شاركت في برنامج ألماني شهير لاكتشاف عارضات الأزياء عام 2012، وأصبحت على صلة في نفس العام بماريو غوتسه قبل أن يتزوجا في جزيرة مايوركا الإسبانية عام 2018.

ص.ش/ع.ج.م