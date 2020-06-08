لهذا السبب أمرت قاضية بتثبيت كاميرات في زي الشرطة!

في ولاية كالفورنيا الأمريكية أمرت قاضية اتحادية أن يرتدي عناصرالشرطة في الإصلاحيات كاميرات تلصق بزيهم وأن يتم تثبيت كاميرات مراقبة في خمسة من سجون الولاية مستشهدة بالإساءة المتكررة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

فقد أصدرت كلوديا ويلكين القاضية بالمحكمة الجزئية بكاليفورنيا أمراً في قضية تتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. وأعطت القاضية السجون الخمسة مهلة 21 يوما لوضع خطط لتثبيت الكاميرات و 90 يوماً آخر لتشغيلها.

وكتبت القاضية ويلكن: "ترى المحكمة أن الكاميرات الملصقة بالملابس من المحتمل أن تحسن التحقيقات في الشكاوي الخاصة بسوء تصرف العاملين وخفض وقائع انتهاك حقوق السجناء من ذوي الإحتياجات الخاصة ". وقضت القاضية أيضا بإجراء إصلاحات تتعلق بتعقب شكاوى النزلاء ذوي الإحتياجات الخاصة واستخدام رذاذ الفلفل.

اتخذت القاضية حكمها هذا بعد مراجعة عشرات البلاغات المقدمة من السجناء ومحامين يدافعون عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة نيابة عن السجناء.

(د ب أ)/إ.م / خ س