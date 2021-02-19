لهجة تصالحية بين بايدن وماكرون.. هل انتهت الأزمة؟

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في أول لقاء بينهما منذ نشوب الخلاف بين باريس وواشنطن على ما يسمى بصفقة الغواصات.. الرئيس الفرنسي يلتقي نظيره الأمريكي في روما قبيل انعقاد قمة جديدة لمجموعة العشرين.. فهل يتجاوز الطرفان خلافهما؟ وما المطروح على طاولة المحادثات في قمة مجموعة العشرين؟
اجتمع الرئيس الأمريكي بايدن مع نظيره الفرنسي ماكرون خلال قمة مجموعة العشرين بروما وبحثا الخلاف بين واشنطن وباريس حول اتفاق أمني مع بريطانيا وأستراليا، ووصف بايدن ما فعلته الولايات المتحدة بأنه تصرف "غير لائق".
اتّهمت فرنسا أستراليا والولايات المتحدة بالكذب على خلفيّة إلغاء كانبيرا صفقة غواصات ضخمة مع باريس. غير أن رئيس الوزراء الأسترالي قال إنه يفترض أن باريس كانت على علم بـ"مخاوف جديّة" لبلاده حيال الغواصات الفرنسية.
يجتمع أكثر من 120 من قادة العالم الاثنين في غلاسكو بقمة تمثّل "الأمل الأخير والأفضل" للتعامل مع أزمة المناخ وتجنّب وقوع كارثة وشيكة، لكن مستوى الانتقادات بين الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات لن يجعل الأمر هينا.
في إطار مساعٍ مشتركة لتجاوز أزمة تحالف "أوكوس"، تحدث الرئيسان الأمريكي والفرنسي هاتفياً، وناقشا التعاون في مجال الأمن بمنطقة الساحل الأفريقي ومنطقة المحيطين الهندي والهادي، إضافة إلى جهود تعزيز الدفاع الأوروبي.
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