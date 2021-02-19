مسائية DW

لهجة تصالحية بين بايدن وماكرون.. هل انتهت الأزمة؟

في أول لقاء بينهما منذ نشوب الخلاف بين باريس وواشنطن على ما يسمى بصفقة الغواصات.. الرئيس الفرنسي يلتقي نظيره الأمريكي في روما قبيل انعقاد قمة جديدة لمجموعة العشرين.. فهل يتجاوز الطرفان خلافهما؟ وما المطروح على طاولة المحادثات في قمة مجموعة العشرين؟