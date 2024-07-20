"لن ينسحب قبل خطاب نتنياهو"...تعليق جمع تبرعات لحملة بايدن

قال مستشارون للرئيس الأمريكي بايدن إنه لن ينسحب من السباق الانتخابي قبل إلقاء نتنياهو خطابه أمام الكونغرس الأمريكي بعد أيام. وقالت مصادر ديمقراطية متعددة لرويترز إن العديد من حملات جمع التبرعات لإعادة انتخاب بايدن معلقة.

قال مستشارون للرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية قبل إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه أمام الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء 24 / 07 / 2024. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم السبت (20 يوليو / تموز 2024) تقارير مفادها أن بايدن لا يريد الانسحاب من سباق الانتخابات قبل خطاب نتنياهو في الكونغرس، وهو أمر يبعث الارتياح، في ضوء العلاقات المتوترة بينهما في الفترة الأخيرة على خلفية الحرب في غزة، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية (واي نت) اليوم السبت.

وقالت مصادر ديمقراطية متعددة مشاركة في حملات جمع تبرعات لرويترز أمس الجمعة إن العديد من حملات جمع التبرعات لإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن معلقة حتى رغم تخطيط الحزب الديمقراطي لتسريع إعلان ترشيحه وتعهده بمواصلة سباق 2024. وقالت المصادر إن بايدن كان يعتزم جمع الأموال في أوستن ودنفر وكاليفورنيا هذا الأسبوع، لكن هذه الخطط تم تأجيلها، على الأقل في الوقت الحالي.

وكانت نتيجة اختبار الرئيس إيجابية لكوفيد-19 يوم الأربعاء، لكنه قال أمس الجمعة إنه سيعود إلى الحملة الانتخابية هذا الأسبوع. وقالت حملة بايدن إن حملاته لجمع التبرعات ستستمر كما هو مخطط لها. وقال كيفن مونوز المتحدث باسم الحملة أمس الجمعة "مصادر رويترز غير صحيحة ونتطلع إلى جدول مزدهر لجمع التبرعات".

وقال مصدر مطلع إن الممثل الكوميدي السابق ديفيد ليترمان سيترأس حملة لجمع التبرعات لبايدن في منزل حاكم هاواي جوش غرين في غضون عشرة أيام تقريبا، في مؤشر على مضي بايدن قدما. وقالت المصادر إن عددا من كبار المانحين يغلقون دفاتر شيكاتهم وسط تساؤلات حول إنْ كان يجب أن يظل بايدن على رأس قائمة الحزب الديمقراطي، مستخدمين نفوذهم المالي لمطالبة بايدن بالانسحاب من سباق الخامس من نوفمبر / تشرين الثاني 2024، ربما لصالح نائبته كامالا هاريس.

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وكانت الحملة تأمل في جمع حوالي 50 مليون دولار -من التبرعات الكبيرة- في يوليو / تموز 2024 لصندوق بايدن فيكتوري، لكنها كانت في طريقها لجمع أقل من نصف هذا الرقم حتى أمس الجمعة، وفقا لمصدرين مطلعين على جهود جمع التبرعات. وقال أحد ممولي حملة الساحل الشرقي الرئيسيين "هناك الكثير من المانحين الذين قالوا إنهم لن يضعوا سنتا آخر في هذا السباق. والسؤال هو: إذا بقي بايدن في السباق فهل سيعودون؟".

وجمع بايدن 28 مليون دولار في ليلة واحدة في يونيو / حزيران 2024 في حفل لجمع التبرعات في هوليوود استضافه الممثل جورج كلوني، الذي حث بايدن في وقت لاحق على إنهاء حملته.

وذكر مسؤول في حملة بايدن لرويترز أن الحملة لديها 10 حملات لجمع التبرعات في جدولها لهذا الشهر. والآن يدعو أكثر من واحد من كل عشرة ديمقراطيين في الكونغرس بايدن علنا إلى الانسحاب بعد مناظرة كارثية في يونيو / حزيران 2024 أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب أثارت تساؤلات حول قدرة بايدن على الفوز أو القيام بواجباته لمدة أربع سنوات أخرى.

ع.م/خ.س (د ب أ، رويترز)