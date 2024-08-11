لنوم هانئ في الليالي الحارة: كيف تتغلب على حرارة الصيف

تشكل الليالي الصيفية الحارة تحديًا كبيرًا للعديد من الأشخاص، حيث ترتفع درجات الحرارة. يمكن لبعض التغييرات البسيطة أن تسهم بشكل كبير في تحسين جودة النوم. وهذه نصائح يمكن أن تساعدك على النوم بشكل مريح.

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يتحول النوم المريح إلى مهمة صعبة بالنسبة للكثيرين. يشرح الخبراء أن الجسم يقوم بخفض درجة حرارته الداخلية كجزء من عملية الاستعداد للنوم، وذلك من خلال تبديد الحرارة عبر الجلد. لذا، يحاول الجسم تبديد الحرارة الزائدة من خلال توسيع الأوعية الدموية والعرق. وعندما تبقى درجات الحرارة الليلية فوق 20 درجة مئوية، يصبح النوم الجيد تحديًا، ما يؤدي إلى التقلب طوال الليل والتعرق تحت الأغطية.

اختيار الفراش المناسب

يوصي الخبراء باستخدام أغطية خفيفة لفصل الصيف، حيث تحتوي على حشوات أقل وزنًا مما يجعلها أخف من أغطية الشتاء. تساعد هذه الأغطية في تجنب احتباس الحرارة تحت الغطاء. يُفضل اختيار الأغطية ذات الحشوات الطبيعية مثل شعر الجمال أو الكشمير، لأنها تمتص الرطوبة بشكل جيد وتحافظ على الدفء في الصباح البارد.

تشمل الخيارات الأخرى الأغطية المصنوعة من القطن الخفيف، حيث يمكن استخدامها بدون غطاء للفراش، وتتميز بقدرتها العالية على امتصاص العرق، ويمكن غسلها بسهولة وتجفيفها بسرعة.

يلعب اختيار المواد الصحيحة لأغطية الفراش دورًا مهمًا في تحسين النوم خلال الصيف. يوصي الخبراء باستخدام البياضات المصنوعة من الألياف الطبيعية مثل القطن أو الكتان، والتي تعتبر لطيفة على البشرة وتساعد في تبريد الجسم وامتصاص الرطوبة بشكل فعال.

يُنصح بتجنب الأقمشة المصنوعة من الألياف الصناعية، حيث يمكن أن تتسبب في تهيج الجلد بسبب احتكاكها المستمر بالبشرة أثناء النوم.

تجنب المروحة

ينصح الخبراء بغسل أغطية الفراش بشكل متكرر خلال الفترات الحارة، حيث يفضل تغييرها أسبوعيًا خاصة إذا كنت تنام بدون ملابس. وعادةً ما تكفي درجات حرارة الغسيل بين 30 إلى 40 درجة مئوية للتنظيف الفعال، مع ضرورة تجفيفها في الهواء الطلق للحد من نمو الجراثيم وزيادة عمر الأغطية. إضافة إلى ذلك، يحذر الخبراء من النوم مع ترك المروحة تعمل، لأنها قد تسبب تغيرات مفاجئة في درجة حرارة الجسم، مما يؤثر سلبًا على جودة النوم.

أعده وترجمه للعربية: علاء جمعة