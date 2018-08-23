 لندن سبب بقاء نيمار في باريس | عالم الرياضة | DW | 03.09.2018

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عالم الرياضة

لندن سبب بقاء نيمار في باريس

قبل انتهاء الميركاتو الصيفي كان الجميع ينتظر رحيل نيمار دا السيلفا من سان جيرمان إلى ريال مدريد، خاصة وأن الملكي كان يسعى بقوة إلى التقاعد مع النجم البرازيلي، لكن الأخير قرر البقاء في باريس والسبب كشفته صحيفة بريطانية.

fußball Paris Saint Germain v Olympique Marseille - Neymar Jr (picture-alliance/Zumapress/M. Taamallah)

لأزيد من خمس سنوات كان نجم البرازيل نيمار دا سليفا الهدف الأول لفلورينتينو بيريس، لكن عند كل مرة  يفشل رئيس النادي الملكي في تحقيق هدفه هذا، كان آخرها هذا الصيف حين قرر نيمار البقاء مع ناديه الباريسي سان جيرمان بقيادة الألماني توماس توخل، وذلك رغم أن الملكي الأبيض وحسب تقارير إعلامية متطابقة رفع قيمة العرض إلى 300 مليون يورو، لم تكن كافية وعلى ما يبدو في استمالة اللاعب.

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تحديات الموسم الجديد للبوندسليغا

ولم تعرف إلى غاية اللحظة الأسباب التي منعت من اتمام صفقة كانت ستصبح الأعلى على الإطلاق، إلا أن صحيفة "دايلي إيكسبرس" البريطانية تقول بأنها وصلت إلى السبب الرئيسي وراء بقاء نيمار في باريس. وتكمن حسب ذات المصدر في أن نجم السيليساو سقط منذ مدة في عشق العاصمة البريطانية لندن ويطمح في الانتقال إليها. ويبدو أن باريس سان جيرمان استجاب لرغبة اللاعب ولم يستسلم أمام العرض الخرافي للنادي الأبيض.

  • Jan Ullrich erklimmt für das Team T-Mobile bei der Tour de Suisse 2005 per Rennrad einen Anstieg bei Ulrichen (Foto: AP Photo/Keystone, Eddy Risch)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    يان أولريش.. المنشطات

    يُعد يان أولريش واحداً من أنجح سائقي الدراجات الهوائية الألمان، ويُعتبر أولريش الألماني الوحيد الذي فاز بسباق فرنسا للدراجات وذلك في عام 1997. زيادة على ذلك، فاز يان بذهبية سباق الدراجات في أولمبياد سيدني سنة 2000. بيد أن مرحلة هبوط أولريش بدأت خلال مسيرته الرياضية، إذ تعاطى المنشطات مرات عديدة.

  • Der ehemalige Radrennfahrer Jan Ullrich spricht 2014 nach einem Gerichtsprozess in Thurgau in der Schweiz zur Presse (Foto: picture-alliance/Keystone/Gian Ehrenzeller)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    كحول ومخدرات

    في أغسطس/ أب 2018 اعتقلت السلطات الألمانية يان أولريش في مدينة فرانكفورت. ومن المفترض أن البطل الألماني السابق خنق سيدة مرافقة له في غرفة الفندق. وكانت الشرطة قد اعتقلت أولريش سنة 2014 بعد أصابته شخصين خلال سياقته السيارة وهو في حالة سكر.

  • Marion Jones sprintet mit hochgerissenen Armen als erste über die Zielline im Olympiastadion von Sydney (Foto: picture-alliance/dpa/J. Haynes)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    ماريون جونز نجمة أولمبياد سيدني

    بطلة العالم سابقا، التي تألقت بشدة في أولمبياد سيدني 2000. فقد فازت البطلة الأمريكية بثلاث ميداليات ذهبية في سباقات السرعة 100 و 200 متر والتتابع 4 مرات 400 متر. زيادة على برونزيتي التتابع 4 مرات 100 متر، وكذلك القفز الطويل.

  • Marion Jones steht vor dem Gerichtsgebäude in White Planes, New York, und spricht zu den Medien (Foto: picture-alliance/epa/P. Foley)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    سجن وسحب الميداليات

    اعترفت ماريون جونز عام 2007 أمام محكمة في نيويورك، بتعاطيها مواد منشطة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بسيدني صيف 2000، وأضافت أنها كذبت أيضاً على المحققين. حكم على العداءة الأمريكية الشهيرة بالسجن ستة أشهر، وجردت اللجنة الأولمبية الدولية جونز من ميدالياتها.

  • Lance Armstrong fährt bei der Tour de France 2002 im gelben Trikot vor dem Arc de Triumph über denn Camps Élysées (Foto: picture-alliance/dpa/G. Breloer)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    لانس أرمسترونغ بطل سباق فرنسا

    نجح لانس أرمسترونغ في هزيمة مرض السرطان. سيطر الدراج الأمريكي على سباق فرنسا للدراجات، وفاز به سبع مرات على التوالي بين 1999 و 2005.

  • Lance Armstrong bei einem Interview 2011 in Austin Texas (Foto: picture-alliance/AP/T. Nguyen)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    سقوط رياضي

    رافقت شائعات تعاطي المنشطات لانس أرمسترونغ طيلة مسيرته الرياضية، لأن إنجازاته كانت تبدو وكأنها تفوق قدرات البشر. سنة 2012 جرده الاتحاد الدولي للدراجات من الميداليات، التي فاز بها بسبب تعاطيه المنشطات.

  • Der Deutsche Jonas Plass (links) und Südafrikaner Oscar Pistorius (rechts) laufen in der Qualifikation der 4x400-Meter-Staffel bei der Leichtathletik-WM in Degu (Foto: picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    أوسكار بيستوريوس

    تعرضت ساقا العداء الأولمبي الجنوب إفريقي أوسكار بيستوريوس للبتر بعد بلوغه 11 شهراً. شارك بيستوريوس في بطولة العالم بمدينة "دايغو" الكورية الجنوبية سنة 2011 وحل ثانياً في سباق 400 متر. وفي أولمبياد لندن 2012 أصبح بيستوريوس أول رياضي مبتور الساقين يخوض الأولمبياد.

  • Oscar Pistorius erreicht in Begleitung der Polizei ein Gericht in Pretoria, Südafrika (Foto: picture-alliance/AP Photo/S. Mohamed).

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    بيستوريوس يقترف جريمة قتل

    عام 2013 أطلق أوسكار بيستوريوس النار على صديقته ريفا ستينكامب وأرداها قتيلة. أدين العداء الجنوب إفريقي وحكم عليه بالسجن 13 عاماً بتهمة القتل.

  • Argentiniens Superstar Diego Maradona küsst den Weltpokal nach dem WM-Finale 1986 (Foto: picture-alliance/Sven Simon)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    دييغو مارادونا...بطل العالم

    فاز دييغو مارادونا بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني سنة 1986 على حساب المنتخب الألماني (3:2)، كما اختير أحسن لاعب في البطولة، التي احتضنتها المكسيك. أما على مستوى الأندية، فقد فاز صاحب القدم الساحرة بلقب الدوري الإيطالي مرتين مع فريق نابولي، فضلا عن كأس الاتحاد الأوروبي سنة 1989.

  • Die Begleiter von Diego Maradona müssen ihn festhalten, damit er beim WM-Spiel zwischen Nigeria und Argentinien nicht von der Tribüne stürzt (Foto: picture-alliance/dpa/Tass/P. Kovalev)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    كحول ومخدرات

    تصدر تعاطي دييغو مارادونا للمخدرات والكحول، فضلاً عن وزنه الزائد العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام العالمية. وفي مونديال روسيا 2018 جلب مارادونا الأنظار مُجدداً بعد قيامه بحركة مسيئة عقب تسجيل الأرجنتين هدفاً في شباك المنتخب النيجيري، كما تعرض الأسطورة الأرجنتينية لوعكة صحية أثناء متابعته لمنتخب "التانغو" في المونديال الروسي.

  • Boris Becker hechtet im Wimbledon-Finale 1985 nach dem Tennisball (Foto: picture-alliance/dpa/Rüdiger Schrader)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    بوريس بيكر...فجأة نجم

    عام 1985 بدأ بوريس بيكر بتسلق سلم النجاح في رياضة التنس. فاز النجم الألماني ببطولة ويمبلدون للتنس وعمره لا يتجاوز الـ 17. تمكن بوريس من الحصول على ستة ألقاب غراند سلام.

  • Boris Becker (rechts) schüttelt Faustin Archange Touadéra (links), Präsident der Zentralafrikanischen Republik, die Hand (Foto: picture-alliance/AP Photo/Irile Moser Rechtsanwälte PartG)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    إفلاس بوريس

    سنة 2017 أعلنت محكمة بريطانية إفلاس بوريس بيكر بسبب الديون. أما على مستوى التدريب، فقد ساعد بيكر النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في تحقيق نجاحات كثيرة في عالم الكرة الصفراء. إعداد: بينيامين كون/ ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


"إنها انجلترا، وتحديدا لندن التي زارها لثلاث أو أربع مرات خلال الأشهر 12 الأخيرة"، تكتب "دايلي اكسبرس" كشهادة لأحد المقربين من نيمار والذي سمع منه: "إنه مكان رائع، إنه مكان رائع، أعشق هذه المدينة بكل بساطة".

واذا كانت الصحيفة البريطانية محقة، فإن المنافسة بين الأندية التي يمكنها الظفر بتوقيع نيمار سوف تتركز  على ثلاثة أسماء كبيرة فقط وهي تشيلسي وأرسنال وتوتنهام.

وإذا ما اعتبرنا أن توتنهام حاليا منهمك ببناء ملعبه الجديد، فلن يتبقى من على القائمة سوى تشيلسي وأرسنال، وكلاهما يندرجان على قائمة منافسي ريال مدريد. ومن غير المستبعد جدا أن ينقض أحدهما على صفقة نيمار الصيف القادم، لكن شريطة أن يوافق ناصر خليفة رئيس باريس سان جيرمان على ذلك. إلى ذلك الحين مهمة نيمار تبقى ثابتة، ويتعلق الأمر بقيادة النادي الباريسي إلى الفوز بلقب مسابقة أبطال أوروبا.

و.ب

 

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