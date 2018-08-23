لندن سبب بقاء نيمار في باريس

لأزيد من خمس سنوات كان نجم البرازيل نيمار دا سليفا الهدف الأول لفلورينتينو بيريس، لكن عند كل مرة يفشل رئيس النادي الملكي في تحقيق هدفه هذا، كان آخرها هذا الصيف حين قرر نيمار البقاء مع ناديه الباريسي سان جيرمان بقيادة الألماني توماس توخل، وذلك رغم أن الملكي الأبيض وحسب تقارير إعلامية متطابقة رفع قيمة العرض إلى 300 مليون يورو، لم تكن كافية وعلى ما يبدو في استمالة اللاعب.

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ولم تعرف إلى غاية اللحظة الأسباب التي منعت من اتمام صفقة كانت ستصبح الأعلى على الإطلاق، إلا أن صحيفة "دايلي إيكسبرس" البريطانية تقول بأنها وصلت إلى السبب الرئيسي وراء بقاء نيمار في باريس. وتكمن حسب ذات المصدر في أن نجم السيليساو سقط منذ مدة في عشق العاصمة البريطانية لندن ويطمح في الانتقال إليها. ويبدو أن باريس سان جيرمان استجاب لرغبة اللاعب ولم يستسلم أمام العرض الخرافي للنادي الأبيض.

نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع يان أولريش.. المنشطات يُعد يان أولريش واحداً من أنجح سائقي الدراجات الهوائية الألمان، ويُعتبر أولريش الألماني الوحيد الذي فاز بسباق فرنسا للدراجات وذلك في عام 1997. زيادة على ذلك، فاز يان بذهبية سباق الدراجات في أولمبياد سيدني سنة 2000. بيد أن مرحلة هبوط أولريش بدأت خلال مسيرته الرياضية، إذ تعاطى المنشطات مرات عديدة.

نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع كحول ومخدرات في أغسطس/ أب 2018 اعتقلت السلطات الألمانية يان أولريش في مدينة فرانكفورت. ومن المفترض أن البطل الألماني السابق خنق سيدة مرافقة له في غرفة الفندق. وكانت الشرطة قد اعتقلت أولريش سنة 2014 بعد أصابته شخصين خلال سياقته السيارة وهو في حالة سكر.

نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع ماريون جونز نجمة أولمبياد سيدني بطلة العالم سابقا، التي تألقت بشدة في أولمبياد سيدني 2000. فقد فازت البطلة الأمريكية بثلاث ميداليات ذهبية في سباقات السرعة 100 و 200 متر والتتابع 4 مرات 400 متر. زيادة على برونزيتي التتابع 4 مرات 100 متر، وكذلك القفز الطويل.

نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع سجن وسحب الميداليات اعترفت ماريون جونز عام 2007 أمام محكمة في نيويورك، بتعاطيها مواد منشطة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بسيدني صيف 2000، وأضافت أنها كذبت أيضاً على المحققين. حكم على العداءة الأمريكية الشهيرة بالسجن ستة أشهر، وجردت اللجنة الأولمبية الدولية جونز من ميدالياتها.

نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع لانس أرمسترونغ بطل سباق فرنسا نجح لانس أرمسترونغ في هزيمة مرض السرطان. سيطر الدراج الأمريكي على سباق فرنسا للدراجات، وفاز به سبع مرات على التوالي بين 1999 و 2005.

نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع سقوط رياضي رافقت شائعات تعاطي المنشطات لانس أرمسترونغ طيلة مسيرته الرياضية، لأن إنجازاته كانت تبدو وكأنها تفوق قدرات البشر. سنة 2012 جرده الاتحاد الدولي للدراجات من الميداليات، التي فاز بها بسبب تعاطيه المنشطات.

نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع أوسكار بيستوريوس تعرضت ساقا العداء الأولمبي الجنوب إفريقي أوسكار بيستوريوس للبتر بعد بلوغه 11 شهراً. شارك بيستوريوس في بطولة العالم بمدينة "دايغو" الكورية الجنوبية سنة 2011 وحل ثانياً في سباق 400 متر. وفي أولمبياد لندن 2012 أصبح بيستوريوس أول رياضي مبتور الساقين يخوض الأولمبياد.

نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع بيستوريوس يقترف جريمة قتل عام 2013 أطلق أوسكار بيستوريوس النار على صديقته ريفا ستينكامب وأرداها قتيلة. أدين العداء الجنوب إفريقي وحكم عليه بالسجن 13 عاماً بتهمة القتل.

نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع دييغو مارادونا...بطل العالم فاز دييغو مارادونا بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني سنة 1986 على حساب المنتخب الألماني (3:2)، كما اختير أحسن لاعب في البطولة، التي احتضنتها المكسيك. أما على مستوى الأندية، فقد فاز صاحب القدم الساحرة بلقب الدوري الإيطالي مرتين مع فريق نابولي، فضلا عن كأس الاتحاد الأوروبي سنة 1989.

نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع كحول ومخدرات تصدر تعاطي دييغو مارادونا للمخدرات والكحول، فضلاً عن وزنه الزائد العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام العالمية. وفي مونديال روسيا 2018 جلب مارادونا الأنظار مُجدداً بعد قيامه بحركة مسيئة عقب تسجيل الأرجنتين هدفاً في شباك المنتخب النيجيري، كما تعرض الأسطورة الأرجنتينية لوعكة صحية أثناء متابعته لمنتخب "التانغو" في المونديال الروسي.

نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع بوريس بيكر...فجأة نجم عام 1985 بدأ بوريس بيكر بتسلق سلم النجاح في رياضة التنس. فاز النجم الألماني ببطولة ويمبلدون للتنس وعمره لا يتجاوز الـ 17. تمكن بوريس من الحصول على ستة ألقاب غراند سلام.

نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع إفلاس بوريس سنة 2017 أعلنت محكمة بريطانية إفلاس بوريس بيكر بسبب الديون. أما على مستوى التدريب، فقد ساعد بيكر النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في تحقيق نجاحات كثيرة في عالم الكرة الصفراء. إعداد: بينيامين كون/ ر.م الكاتب: مهدوي رضوان



"إنها انجلترا، وتحديدا لندن التي زارها لثلاث أو أربع مرات خلال الأشهر 12 الأخيرة"، تكتب "دايلي اكسبرس" كشهادة لأحد المقربين من نيمار والذي سمع منه: "إنه مكان رائع، إنه مكان رائع، أعشق هذه المدينة بكل بساطة".

واذا كانت الصحيفة البريطانية محقة، فإن المنافسة بين الأندية التي يمكنها الظفر بتوقيع نيمار سوف تتركز على ثلاثة أسماء كبيرة فقط وهي تشيلسي وأرسنال وتوتنهام.

وإذا ما اعتبرنا أن توتنهام حاليا منهمك ببناء ملعبه الجديد، فلن يتبقى من على القائمة سوى تشيلسي وأرسنال، وكلاهما يندرجان على قائمة منافسي ريال مدريد. ومن غير المستبعد جدا أن ينقض أحدهما على صفقة نيمار الصيف القادم، لكن شريطة أن يوافق ناصر خليفة رئيس باريس سان جيرمان على ذلك. إلى ذلك الحين مهمة نيمار تبقى ثابتة، ويتعلق الأمر بقيادة النادي الباريسي إلى الفوز بلقب مسابقة أبطال أوروبا.

و.ب