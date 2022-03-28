لندن: تقفي أثر الأوليغارشية الروسية

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من المفارقات أن لندن منطقة جذب للعديد من الأوليغارشيين الروس. والآن تمت مصادرة بعض ممتلكاتهم. هنا حوار مع بيل براودر ، أحد المنتقدين لسياسة بوتين والذي يرى أن تأثير العقوبات ليس قويا بما يكفي.
في تقريرها السنوي، اتهمت منظمة العفو الدولية الدول الكبرى بتوفير أرضية خصبة للصراع سواء تعلق الأمر بالغزو الروسي على أوكرانيا الذي اعتبرته "تكرارا" لما حدث في سوريا، أو بجائحة كورونا وتردي الوضع الحقوقي في العالم.
بعد استهداف الغرب لبوتين ومقربين منه بعقوبات، وصل يختان للملياردير أبراموفيتش إلى تركيا. وأكد وزير خارجية تركيا أن بإمكان الأولغارش الروس القدوم وممارسة نشاطهم التجاري في تركيا. بيد أنه حدد شروطا لهؤلاء، فما هي؟
حذرت الأمم المتحدة من أن الحرب في أوكرانيا تهدد بتدمير جهود البرنامج لتوفير الغذاء لحوالي 125 مليون شخص على مستوى العالم لأن أوكرانيا انتقلت "من سلة خبز للعالم إلى بلد يقف مواطنوه في طوابير للحصول على الخبز".
يتباهى رئيس الشيشان وصديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المخلص رمضان قديروف، بدور قواته في القتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا. بيد أن العديد من مسلمي الشيشان والتتار يشاركون في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية.
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