 لندن: تقفي أثر الأوليغارشية الروسية | صنع في ألمانيا | DW | 30.03.2022

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صنع في ألمانيا

لندن: تقفي أثر الأوليغارشية الروسية

من المفارقات أن لندن منطقة جذب للعديد من الأوليغارشيين الروس. والآن تمت مصادرة بعض ممتلكاتهم. هنا حوار مع بيل براودر ، أحد المنتقدين لسياسة بوتين والذي يرى أن تأثير العقوبات ليس قويا بما يكفي.

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