 لندن تعتذر لركاب طائرة استخدمهم صدّام دروعاً بشرية أثناء غزو الكويت | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.11.2021

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لندن تعتذر لركاب طائرة استخدمهم صدّام دروعاً بشرية أثناء غزو الكويت

بعد 30عاما من الواقعة، اعتذرت وزيرة خارجية بريطانيا عن عدم تحذير طائرة بريطانية هبطت بالكويت بعد ساعات من الغزو العراقي، ثم احتجز صدام ركابها واستخدمهم دروعاً بشرية. ونفت الوزيرة إرسال عملاء للاستخبارات على متن الطائرة.

صورة من الأرشيف للرهائن البريطانيين في العراق الذين استخدمهم صدام حسين دروعاً بشرية لاحقاً

صورة من الأرشيف للرهائن البريطانيين في العراق الذين استخدمهم صدام حسين دروعاً بشرية لاحقاً

مختارات

قبل ثلاثين عاماً، غزا صدام حسين دولة الكويت المجاورة وأعلنها "المحافظة رقم 19" للعراق. أما اليوم، فأعاد معارضوه، الذين باتوا في السلطة العلاقات مع الجار الإستراتيجي، لكن جراح حرب الخليج الثانية لم تندمل بعد في البلدين.

هبطت طائرة للخطوط الجوية العراقية في الكويت وعلى متنها وفد رسمي عراقي لغلق الملف المالي والقضائي المتعلق بآثار غزو العراق للكويت ونهب مطارها وسرقة طائراتها التجارية في سنة 1990.

قدّمت الحكومة البريطانية اعتذاراتها الثلاثاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) في قضية ركاب طائرة تابعة لشركة "بريتش إيروايز" أخذهم صدام حسين رهائن واستخدمهم دروعًا بشرية، معترفةً بعد ثلاثين عامًا بأنها لم تحذّر الشركة من أن العراق غزا الكويت حيث هبطت الطائرة. 

وأقلعت الرحلة "بي ايه 149" (BA149) من لندن متوجّهة إلى كوالالمبور، وتوقّفت في الكويت العاصمة في الثاني من آب/أغسطس 1990، بعد ساعات على الغزو العراقي للبلاد الذي أدى لاحقًا إلى  اندلاع حرب الخليج الثانية. وتمّ تجميع الركاب لأيام عدة في فندق قريب خاضع لسيطرة رئاسة الأركان العراقية، ثمّ نُقلوا إلى بغداد واستُخدموا "دروعًا بشرية" في مواقع استراتيجية. وأمضى عدد من الركاب وأفراد الطاقم الـ367 أكثر من أربعة أشهر في الأسر، وُوضعوا في مواقع تشكل أهدافًا محتملة للتحالف الغربي.

ومنذ ثلاثة عقود، يسعى الرهائن السابقون لمعرفة بعض المعلومات التي تملكها تحديدًا الحكومة البريطانية، مطالبين إياها بتحمّل مسؤولياتها.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الثلاثاء أمام البرلمان إن السفير البريطاني لدى الكويت أبلغ لندن بغزو عراقي نحو منتصف ليل الثاني من آب/ أغسطس 1990، أي بعد إقلاع الطائرة. إلا أنه، لم يتمّ إرسال أي رسالة تحذير لشركة "بريتش إيروايز"، التي كان بإمكانها تحويل مسار الطائرة.

وأقرّت تراس بأن "نداء (السفير) لم يُكشف عنه أبدًا ولم يُعترف به علنًا حتى اليوم ... لا أمام البرلمان ولا أمام الرأي العام"، معتبرةً أن "هذا التقصير غير مقبول". وأضافت "كوزيرة حالية، أقدّم اعتذاراتي في البرلمان وأعبّر عن تعاطفي العميق مع الأشخاص الذين احتُجزوا وتعرّضوا لسوء معاملة".

احتجز صدام حسين عشرات الرهائن بعد غزوه للكويت ثم أطلق سراحهم لاحقاً بعد ضغوط دولية

احتجز صدام حسين عشرات الرهائن بعد غزوه للكويت ثم أطلق سراحهم لاحقاً بعد ضغوط دولية

غير أن تراس رفضت اتهامات وردت في كتاب صدر في بريطانيا بعنوان Operation Trojan Horse (عملية حصان طروادة) يقول إن الحكومة استخدمت الرحلة التي تأخرت ساعتين رسميًا بسبب "مشاكل تقنية"، لإرسال تسعة من مسؤولي الاستخبارات إلى الكويت وكانت على علم بالخطر الذي يتعرض له المدنيون. ويوضح مؤلف الكتاب ستيفن ديفيس أن لندن تلقت معلومات من الاستخبارات الأميركية تبلغها بالغزو العراقي. ويضيف أن برج المراقبة كان يرفض هبوط كل الرحلات الأخرى في تلك الليلة.

وأعلن باري مانرز (55 عامًا) وهو أحد الرهائن السابقين أنه يرفض اعتذارات الحكومة التي يتّهمها بأنها تكذب أيضًا بشأن عملاء الاستخبارات البريطانيين. وقال ساخرًا "بحق الجحيم من كانوا إذًا؟ أعضاء فريق روكبي؟ مضيفًا "كان يكفي أن ننظر إليهم، أعرف أنهم كانوا جنودًا". من جانبها، رحّبت شركة الطيران التي اتُهمت بالإهمال والتستر، بـ"هذه المستندات التي تؤكد أن بريتش إيروايز لم تُبلّغ بالغزو".

ز.أ.ب/ص.ش (أ ف ب)

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    الكاتب: زمن البدري