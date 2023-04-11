 لندن تحتفي بتتويج شارلز الثالث | يوروماكس | DW | 23.04.2023

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يوروماكس

لندن تحتفي بتتويج شارلز الثالث

تخطط المملكة المتحدة لتتويج شارلز الثالث باحتفال مهيب في أوائل مايو. فكيف سيسير الموكب والى أين سيتجه؟ في حلقة اليوم سنتعرف على المواقع الرئيسة للتتويج انطلاقا من قصر باكنغهام وصولا إلى "وستمنستر أبي".

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