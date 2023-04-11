لندن تحتفي بتتويج شارلز الثالث

خطة "كارثية".. بارجة كبيرة لإيواء 500 طالب لجوء في بريطانيا

بما يتماشى مع خطة خفض تكاليف استقبال المهاجرين، قررت بريطانيا تخصيص بارجة، في أحد موانئها جنوب البلاد، لاستقبال ما يصل إلى 500 طالب لجوء، ما أثار انتقادات كثيرة.