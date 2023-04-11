لندن تحتفي بتتويج شارلز الثالث

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تخطط المملكة المتحدة لتتويج شارلز الثالث باحتفال مهيب في أوائل مايو.
فكيف سيسير الموكب والى أين سيتجه؟ في حلقة اليوم سنتعرف على المواقع الرئيسة للتتويج انطلاقا من قصر باكنغهام وصولا إلى "وستمنستر أبي".
أعلن وزير الهجرة البريطاني أن المملكة المتحدة تخطّط لإيواء طالبي اللجوء مؤقتًا في قواعد عسكرية مهجورة أو حتى في سفن، وذلك بغية تخفيض تكاليف إيوائهم في فنادق.
بما يتماشى مع خطة خفض تكاليف استقبال المهاجرين، قررت بريطانيا تخصيص بارجة، في أحد موانئها جنوب البلاد، لاستقبال ما يصل إلى 500 طالب لجوء، ما أثار انتقادات كثيرة.
أدى التضخم وما تبعه من ارتفاع في أسعار الطاقة في بريطانيا إلى عجز فئات من السكان على تحمل نفقات التدفئة، الأمر الذي حدا بجمعيات خيرية والحكومة إلى افتتاح أكثر من 13 ألف "مركز دافئ"!.
فرضت كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات بحق أفراد وكيانات اعتبرتها مسؤولة عن ممارسة العنف ضد النساء. شملت العقوبات شخصيات عسكرية في جنوب السودان وسوريا وإيران كما شملت شركات وكيانات.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول