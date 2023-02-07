 لم يفرق الزلزال بينها.. النزاع السوري يعرقل غوث المناطق المنكوبة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.02.2023

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سياسة واقتصاد

لم يفرق الزلزال بينها.. النزاع السوري يعرقل غوث المناطق المنكوبة

لم يفرق الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بين مناطق "سوريا الأسد"، ومناطق معارضته المدعومة من تركيا، وبين سوريا "الإدارة الذاتية" التي يشكل الأكراد عمودها الفقري. فكيف يؤثر النزاع السوري على فرص إغاثة المناطق المنكوبة؟

عناصر الخوذ البيضاء التابعة للمعارضة تقوم بأعمال الإنقاذ

وفقا لبيانات حكومة دمشق وعناصر الدفاع المدني في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة فقد قتل ما لا يقل عن 1444 شخصا في سوريا وأصيب نحو 3500. (حصيلة حتى مساء الثلاثاء)

في بلدة جنديرس في شمال سوريا، أبصرت رضيعة النور يتيمة، بينما قتل أفراد أسرتها جميعاً: والدها عبدالله المليحان ووالدتها عفراء مع أشقائها الأربعة، إضافة الى عمتها. انتشل سكان وعمال إنقاذ الصغيرة بعد أن ولدت بأعجوبة تحت الركام، وبقيت متصلة عبر حبل الصرة بوالدتها القتيلة.

في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مجموعة من الرجال فوق ركام مبنى مدمّر بينما يهرول رجل من خلف جرافة صفراء وهو يحمل الرضيعة عارية إلا من طبقة من الغبار الممزوج بالدماء غطت جسدها الهزيل الذي تدلى منه حبل الصرة.

ألمانيا تدعو لتنحية السلاح

قال خالد حبوباتي رئيس الهلال الأحمر السوري اليوم الثلاثاء (السابع من شباط/فبراير 2023) إن المنظمة مستعدة لإيصال المساعدات الإغاثية لجميع مناطق سوريا بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وحث الأمم المتحدة على تسهيل الأمر.

مختارات

بسبب الزلزال المدمر تضرر المعبر الحدودي الوحيد بين سوريا وتركيا وتطالب وزيرة خارجية ألمانيا بفتح الحدود لتوصيل المساعدات إلى شمال سوريا ودعت موسكو إلى الضغط على الأسد. فيما أعلن أردوغان حالة الطوارئ في الأقاليم المتضررة.

وسط درجات حرارة تقترب من التجمد واصلت فرق الإنقاذ بالليل وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء العمل لانتشال المحاصرين تحت أنقاض المباني في جنوب تركيا وشمال سوريا، وبدأت فرق الإنقاذ والمساعدات من دول العالم في الوصول.

مازال الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف آلاف القتلى والجرحى يثير تفاعلا دوليا كبيرا. إذ عرضت مجموعة من الدول مساعدات على البلدين. وحتى أوكرانيا التي تمزقها الحرب عبرت عن استعدادها لإرسال فرق إنقاذ لتركيا.

جاء ذلك بعد أن قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بسام صباغ للصحافيين بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس في نيويورك عندما سئل عن احتمال فتح نقاط عبور جديدة لمواجهة تداعيات الزلزال: "نحن مستعدون للعمل مع كل من يرغب بتقديم المساعدة للسوريين من داخل سوريا". وأضاف "الوصول من داخل سوريا متاح، لذا فإن من يرغب بمساعدة سوريا بإمكانه التنسيق مع الحكومة ونحن سنكون على استعداد للقيام بذلك".

بيد أن الناشط الإغاثي السوري-الألماني صفوح لبنيه يشكك في تصريح لـ DW عربية في ذلك: "أثبتت التجارب أن النظام غير جاد في التخفيف عن معاناة الناس، ولم يسمح لنا بالماضي في العمل في مناطق سيطرته. وأعتقد أنه يحاول استغلال المأساة لاحتكار تقديم العون وإعادة اكتساب شرعية دولية".

أنيتا ستاروستا من منظمة "ميديكو إنترناشونال" قالت في تصريحات لـ DW: "فيما يخص مناطق النظام لا يمكن تجاوز النظام في تنسيق تقديم المساعدات"، مشيرة بذلك لوعد النظام بالمساعدة ودعوته الأمم المتحدة للعون. ولكنها تؤكد أن "كل المساعدات المقدمة لدمشق تذهب لمنظمات مرتبطة بعائلة الأسد ومن هنا يأتي سعي النظام ليمر كل شيء عن طريقه".

هذا وأشار المصطفى بنلمليح المنسق المقيم للأمم المتحدة لرويترز في مقابلة عبر رابط فيديو من دمشق أن "الأضرار التي لحقت بالطرق ونقص الوقود والطقس الشتوي القاسي في سوريا كلها عوامل تعرقل مواجهة الوكالة لآثار الزلزال".

واليوم الثلاثاء دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك روسيا إلى المساعدة في الضغط على دمشق للسماح بدخول المساعدات الإنسانية ودون أي عقبات إضافية.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مع نظيرها الأرميني أرارات ميرزويان، برلين (07.02.2023).

قالت بيربوك: "من المهم تنحية الأسلحة جانباً الآن وتركيز كل الجهود في المنطقة على المساعدات الإنسانية وعلى انتشال الضحايا وحمايتهم".

وفي مؤتمر صحفي في برلين مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، قالت بيربوك: "من المهم تنحية الأسلحة جانباً الآن وتركيز كل الجهود في المنطقة على المساعدات الإنسانية وعلى انتشال الضحايا وحمايتهم" موضحة أن كل دقيقة تحدث فارقاً.

إدلب في عين العاصفة والزلزال

حالياً تصل المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها المعارضة المدعومة من تركيا وجهاديون من "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقاً) في إدلب وأجزاء من ريف حلب عبر تركيا بفضل آلية انشئت عام 2014 بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي.

لكن دمشق وحليفتها موسكو تعترضان على هذه الآلية وتعتبرانها انتهاكاً للسيادة السورية، وبمرور الوقت جرى تقليص المعابر المخصصة للمساعدات من أربعة الى واحد بضغط من روسيا والصين.

ويبدي معنيّون بالعمل الاغاثي قلقهم من ازدحام معبر باب الهوى في حال كان المنفذ الوحيد، لكنهم يشككون في الوقت عينه في إمكانية إعادة تفعيل المعابر الحدودية الأخرى.

مسائيةDW : زلزال تركيا وسوريا المدمر... مسبباته واحتمالات تكراره؟

وتتعثر جهود الإنقاذ بسبب ظروف الطقس وعدم توافر المعدات اللازمة. ويقوم رجال الإنقاذ بإزالة أكوام الحطام باستخدام أدوات بسيطة وبأيديهم. وقال مدير منظمة الدفاع المدني التابعة للمعارضة السورية اليوم الثلاثاء "فرقنا تبذل الكثير من الجهد لكنها غير قادرة على التعامل مع حجم تداعيات الكارثة والعدد الكبير من المباني المنهارة".

وقال فريق الاستجابة الطارئة في سوريا، وهو منظمة غير حكومية تعمل في المنطقة التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، إن العواصف الثلجية أغلقت الطرق داخل المخيمات المؤقتة التي تؤوي عشرات الآلاف من النازحين السوريين.

وقال سلامة إبراهيم وهو من قيادات رجال الإنقاذ العاملين في مدينة سرمدا حيث تسبب الزلزال في تدمير حي بأكمله "نواجه صعوبة كبيرة في توفير معدات ثقيلة بسبب الانتشار الواسع للأماكن المتضررة".

ويقول زهير القراط مدير صحة مدينة إدلب إن معظم المستشفيات ممتلئة والوضع كارثي، وهناك حاجة ماسة إلى أدوية لتلبية الاحتياجات.

ويرى الأستاذ رافايل بيتي من منظمة "مهاد" الفرنسية غير الحكومية، أن إرسال المساعدة الى سوريا هو أكثر إلحاحاً (من إرسالها إلى تركيا) "لأن وضع السكان كان مأسوياً" حتى قبل الزلزال. وأبدى قلقه على وجه الخصوص بشأن محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، خصوصاً وأن السلطات التركية منشغلة حالياً بتوفير المعونة لمواطنيها المنكوبين.

وحتى قبل وقوع الزلزال قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا يعتمدون على المساعدات عبر الحدود.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم إنساني هو الآن أكبر من أي وقت مضى منذ بدء الحرب، إذ يحتاج 70 في المئة من السكان إلى المساعدة. وكان ذلك قبل وقوع الزلزال. وقال بنلمليح "إنهم نفس الأشخاص - يعانون أكثر" الآن.

وقالت أديلهيد مارشانج كبيرة مسؤولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إن سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية ضخمة بعد الزلزال الذي تسبب في "أزمة على رأس أزمات متعددة".

صورة من بلدة جندرياس في شمال غرب سوريا

صورة من بلدة جندرياس في شمال غرب سوريا

عوائق لوجستية

ومن طرفها، قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن تدفق مساعدات المنظمة المهمة من تركيا إلى شمال غرب سوريا توقف مؤقتاً بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق ومشاكل لوجستية أخرى مرتبطة بالزلزال العنيف الذي ضرب البلدين.

وقالت ماديفي سون سوون المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرويترز: "بعض الطرق معطلة والبعض الآخر لا يمكن الوصول إليه. هناك مشكلات لوجستية تحتاج إلى حل". وأضافت "ليس لدينا صورة واضحة عن موعد استئنافها".

ومن جهته عبر تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، عن قلقه على نحو خاص إزاء مناطق في تركيا وسوريا لم ترد منها أي معلومات منذ وقوع الزلزال المدمر. وقال في جنيف "إننا قلقون على نحو خاص بشأن المناطق التي لم تردنا معلومات منها بعد ... (تصور) الأضرار من إحدى الوسائل لاستنتاج الأماكن التي نحتاج لتركيز انتباهنا فيها".

صعوبات قانونية ودبلوماسية

وقال مسؤول برنامج سوريا في منظمة أطباء بلا حدود مارك شاكال إن البلاد "لا تزال منطقة غير واضحة من وجهة نظر قانونية ودبلوماسية"، مشددا ًعلى الحاجة الى إرسال المساعدات "في أسرع وقت". وأبدى شاكال خشيته من أن تكون تبعات الزلزال أكبر من قدرة المنظمات الإنسانية المحلية والدولية الحاضرة في مختلف المناطق السورية.

ولم يوقع الزلزال أعداد كبرى من الضحايا في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشمال شرق البلاد. حين أعلنت الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس الاثنين عن سبعة قتلى و40 مصاباً.

 وتوضح المسؤولة في منظمة "ميديكو إنترناشونال، أنيتا ستاروستا، التي كانت في زيارة الأسبوع الماضي للمناطق في شمال وشمال غرب سوريا: "كما هو معروف، لا توجد نقطة عبور تابعة للأمم المتحدة في الشمال الشرقي (حيث تسيطر الإدارة الذاتية)، على الرغم من الحاجة إلى المساعدة الدولية هناك أكثر من أي وقت مضى. يقوم الهلال الكردي بالفعل بإنشاء مدن من الخيام هناك".

خالد سلامة/كيرستن كنب/ديانا هودالي

  • زلزال تركيا (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    حجم الكارثة لا يمكن معرفته الآن

    بقوة 7,8 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق حوالى 17,9 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب زلزال مرعب منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين (6 فبراير/ شباط 2023)، ما أسفر عن دمار شديد ومقتل أكثر من 2700 شخص في البلدين، بحسب معطيات غير نهائية مساء الاثنين. ولا تكفّ الحصيلة عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير جداً من الأشخاص تحت الأنقاض.

  • زلزال تركيا (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

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    وقع الزلزال والناس نياما، عند الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي (01,17 بتوقيت غرنيتش). وكان مركزه في منطقة بازارجيك بمحافظة قهرمان مرعش على بعد 60 كيلومترا من الحدود السورية. وأعقبه عشرات الهزات الارتدادية، ثم ضرب زلزال جديد بقوة 7,5 درجات عند الساعة 10,24 بتوقيت غرينتش جنوب شرق تركيا. وشعر بالزلزال سكان في كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض مناطق مصر .

  • الرئيس أردوغان يزور مركز تنسيق الطوارئ في أنقرة (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    أردوغان يعلن الحداد العام

    وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد العام في عموم البلاد لمدة 7 أيام. وجاء في التعميم الذي وقع عليه أردوغان، مساء الاثنين: "نتيجة الزلازل التي ضربت بلدنا في 6 شباط/ فبراير 2023، تقرر الحداد الوطني لمدة 7 أيام، وتنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية حتى الأحد 12 فبراير"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

  • زلزال يضرب سرمادا في إدلب السورية (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    "أقوى" زلزال في سوريا منذ نحو 30 عاما

    وفي سوريا المجاورة تسبب الزلزال في سقوط أبنية في محافظات عدة على رؤوس قاطنيها، بينما لا تزال المئات من العائلات تحت الأنقاض. وتعلن الحكومة السورية تباعاً عن عدد الضحايا فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض. ونقل عن مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل رائد أحمد قوله "هذا الزلزال هو الأقوى... منذ العام 1995".

  • البحث عن مفقودين في حلب تحت أنقاض منازل هدمها الزلزال (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    حصيلة ضخمة مؤقتة في سوريا للضحايا

    وفي أنحاء سوريا قتل 1300 شخص على الأقل جراء الزلزال، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة السورية وفرق إغاثة. وأعلنت وزارة الصحة مقتل 593 وإصابة 1411 آخرين في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل 700 شخص وإصابة أكثر من ألفين آخرين. فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

  • زردانة في إدلب بشمال سوريا

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    استغاثة الخوذ البيضاء بمناطق المعارضة

    وفي مناطق سيطرة الفصائل المسلحة والمعارضة بشمال وشمال غرب سوريا، رجّحت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني العامل في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق) "ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير لوجود مئات العائلات تحت الأنقاض". ودعت المنظمة وسط ظروف مناخية قاسية "جميع المنظمات الإنسانية الدولية إلى التدخل السريع لإغاثة المنكوبين وتلبية احتياجاتهم".

  • زلزال في إدلب السورية (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    أوضاع كارثية وتصدع آلاف المباني

    سنوات الحرب الطويلة تسببت في تصدّع آلاف الأبنية في محافظات عدة خصوصاً تلك التي شهدت معارك ضارية وقصفاً جوياً. ودفعت موجات النزوح المتكررة والفقر المدقع سوريين كثر إلى السكن في مباني متضررة أو شبه مدمرة. وتشهد مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في إدلب وحلب أوضاعا كارثية وعائلات تنتظر سماع أخبار عن أفرادها، بينما انهمك عمال الإغاثة في نقل المصابين وانتشال الضحايا من تحت ركام الأبنية.

  • الزلزال يدمر أجزاء من قلعة حلب التاريخية (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    قلعة حلب ومواقع آثارية تتعرض للضرر

    وفي حلب، ثاني مدن سوريا، بقيت عشرات العائلات منذ وقوع الزلزال فجرًا في الحدائق العامة رغم تساقط أمطار غزيرة، خشية حصول هزات ارتدادية. وتضرّرت قلعة حلب وعدد من المواقع الأثرية الأخرى، وفقاً للمديرية العامة للآثار والمتاحف.

  • صورة من الأرشيف للرئيس أردوغان والمستشار شولتس في زيارة الأخير لأنقرة.

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    شولتس "مصدوم" ويقدم مساعدات

    وغرّد المستشار الألماني أولاف شولتس (أرشيفية) على تويتر: "نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة .. نحن نحزن مع الأقارب ونقلق مع المدفونين (تحت الأنقاض). وسترسل ألمانيا مساعدة بالطبع". أما وزيرة الخارجية بيربوك فكتبت: "استيقظنا على أخبار مروعة من تركيا و سوريا. خواطري مع أقارب ضحايا هذا الزلزال المرعب.. سنرسل على وجه السرعة مساعدات بالتعاون مع شركائنا".

  • صورة من الأرشيف للقاء بين أردوغان وماكرون في إسطنبول (27/10/2018)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    ماكرون: صور فظيعة من تركيا وسوريا

    وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا "مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان" في تركيا وسوريا. وكتب ماكرون الاثنين في تغريدة "تردنا صور فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادا". (صورة من الأرشيف)

  • ديار بكر، زلزال تركيا (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    الاتحاد الأوروبي يرسل فرق إنقاذ

    وأرسل الاتحاد الأوروبي فرق إنقاذ إلى تركيا، وكتب المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات يانيش لينارسيتش على تويتر: "إثر الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي (..) وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا" للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدة تأتي بناء على طلب من تركيا.

  • صورة من الأرشيف لأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو. (29/11/2022)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    حلفاء الناتو يحشدون الدعم لتركيا

    وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، عن تضامنه وأعلن الدعم للدولة العضو تركيا بعدما ضربها زلزال مدمر. وكتب ستولتنبرغ على تويتر "التضامن الكامل مع الحليف تركيا عقب هذا الزلزال المريع". وأضاف "يحشد حلفاء الناتو الدعم"، مشيرا إلى أنه تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

  • الأسد وبوتين في سوتشي (أرشيف 20/11/2017)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    بوتين مستعد لمساعدة سوريا وتركيا

    وعرض الرئيس فلاديمير بوتين تقديم مساعدة لسوريا وتركيا. ولروسيا وجود عسكري قوي في سوريا، وبوتين حليف وثيق للأسد وله علاقة قوية مع أردوغان. وذكر بوتين برسالته لأردوغان "تقبلوا خالص عزائنا في الضحايا والدمار واسع النطاق... نحن مستعدون لتوفير المساعدة الضرورية في هذا الشأن". وفي رسالة مماثلة، أبلغ بوتين نظيره السوري أن روسيا تشاطر "من فقدوا أحباءهم الحزن والألم"، مضيفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة.

  • أمين عام الجامعة العربية في اجتماع لوزراء خارجية دول الجامعة في تونس 29.03.2019

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    أبو الغيط يدعو لتقديم الإغاثة بعيدا عن التسيس

    كما دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي إلى تقديم الإغاثة الطارئة للمناطق المنكوبة في الشمال السوري. وقال المتحدث الرسمي باسمه في بيان: إن أبو الغيط أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في سوريا وتركيا. وأضاف أن الجامعة تناشد منظمات الإغاثة الدولية والإنسانية بالتحرك الفوري لمواجهة تداعيات هذه الكارثة من منظور إنساني بعيدا عن أي تسييس. صلاح شرارة


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People stand in front of collapsed buildings following an earthquake in Kahramanmaras, Turkey February 6, 2023. Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY.

حصيلة جديدة ـ ارتفاع متزايد لعدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا 07.02.2023

"زلزال خلف قدرا من المعاناة والدمار فاق كل تصور"، يقول الرئيس الألماني. وما زال عمال الانقاذ يجدون مصاعب كبيرة في البحث عن ناجين من زلزال تركيا وسوريا، وتجدد باستمرار البيانات الخاصة بأرقام الضحايا في البلدين.