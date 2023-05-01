 لم ترغب أستراليا في تقنين السجائر الإلكترونية؟ | DW الأخبار | DW | 02.05.2023

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DW الأخبار

لم ترغب أستراليا في تقنين السجائر الإلكترونية؟

أعلنت أستراليا عن تدابير صارمة للحدّ من تدخين السجائر الإلكترونية وذلك من خلال خطة تعد أكبر إصلاح عرفته البلاد لمواجهة شركات التبغ والتي تتهمها الحكومة الاسترالية بخلق جيل جديد من مدميني النيكوتين.

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