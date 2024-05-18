لمُّ شمل دبة إيطالية "قاتلة" ومحكومة إعدام بأمها في ألمانيا!

بعد إفلاتها من حكم الإعدام بصعوبة، ستنتقل إلى ألمانيا الدبة المتسببة في قتل شاب إيطالي كان يبلغ من العمر 26 سنة، إثر هجوم عنيف عليه. ومن المخطط أن تعيش الدبة سعيدة الحظ مع أمها في محمية واحدة بعد سنوات من الفراق.



منذ أكثر من عام، صارت الدبة JJ4 البالغة من العمر 18 سنة، محط الأنظار ومحور معركة حقوقية حامية في إيطاليا. فقد نجت الدبة من قرار الإعدام بصعوبة، بعدما تسببت في مقتل شاب كان يبلغ من العمر 26 سنة، بعدما هاجمته في غابة قريبة من مدينة ترينتينو.

بعد إعلان وفاة العداء الإيطالي الهاوي الشاب، صدرت أوامر بإلقاء القبض على الدبة التي كانت تعيش في منطقة مسيجة بالقرب من ترينتينو منذ ذلك الحين.

وكانت السلطات الإيطالية قد أصدرت بعد الحادث أمراً بصيد أنثى الدب المعروفة باسم (ج.ج 4) وإعدامها، لكن تم وقف تنفيذ قرار الإعدام، بعد طعون قانونية قدمها حقوقيون مدافعون عن حماية البيئة.

الدبة يوركا والدة الدبة القاتلة ج ج 4 صورة من: picture alliance/ROPI

وقال روبرتو فيلوني مستشار السياحة والصيد في ترينتو لصحيفة كورييري ديل ترينتينو، إنه "سيتم نقل الدبة ج.ج 4 بحلول الخريف" إلى ألمانيا. مضيفاً، أنها "ستنقل إلى محمية فوربس المخصصة للدببة في ولاية تورينغن وسطألمانيا".

المحمية التي تقرر مبدئياً نقل الدبة Black forest JJ4 إليها في ألمانيا، تعيش فيها والدتها أيضا. ويتعلق الأمر بمحمية "Alternative Bear Park Worbis". ووفقاً لموقع حديقة الدببة على الإنترنت، هناك تسعة دببة أخرى في المحمية، من بينهم الدبة يوركا، والدة JJ4، والتي تستقر هناك منذ عام 2010، حسب تقرير لتاغس شاو الألمانية.

من المنتظر أن تستغرق خطوة نقل الدبة من أربعة إلى خمسة أشهر، أي إلى غاية تكييف سياج المحمية، وفقًا لفيلوني "كانت المقاطعة حيث تتواجد الدبة على اتصال مع الجهات المسؤولة في ألمانيا لفترة، وبمجرد أن نكون مستعدين، سنبدأ العملية بالتعاون مع "Alternative Bear Park Worbis"، في احترام كامل لحقوق هذا الحيوان".

مراسيم جنازة العداء الإيطالي الذي راح ضحية هجوم الدبة ج ج 4 صورة من: Provinzregierung Caldes/dpa/picture alliance

نقاشات حقوقية سابقة بخصوص مصير الدبة!

منذ الحادث المميت الذي أودى بحياة الشاب العشريني في أبريل 2023، كان النقاش بين حكومة المقاطعة الإيطالية بقيادة ماوريتسيو فوغاتي ونشطاء حقوق الحيوان في المحكمة حاداً حول مصير الدبة. فقد أمرت المقاطعة بداية بإطلاق النار على الحيوان وإعدامه. لكن المحكمة أوقفت المرسوم بعد طلبات عاجلة من النشطاء الذين رفضوا الحكم في حقها.

تم القبض على JJ4 حيًة بعدها، وتم وضعها مؤقتًا في حظيرة بالقرب من ترينتينو. ومنذ ذلك الحين، صار الجدل في إيطاليا حول التعايش بين الدببة والبشر في غابات المقاطعة التي يقصدها السياح محتدماً. وبحسب فيلوني، فإن اجتماعاً هاماً نهاية شهر مايو/أيار الجاري سيخصص لمناقشة هذه القضية، وبعدها سوف يصبح القرار حول الدبة رسميًا.

دببة خطيرة وقاتلة في غابات رومانية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

م.ب