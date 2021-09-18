لمياء قدور: مشاركة المهاجرين السياسية بوابة لمزيد من الحقوق بألمانيا

لمياء قدور، واحدة من أبرز شخصيات حزب الخضر المنحدرة من أصول مهاجرة. وقد فازت في الانتخابات الأخيرة (26 سبتمبر/ أيلول 2021) بمقعد في البرلمان الألماني (بوندستاغ) عن قائمة حزب الخضر بدائرة دويسبورغ.

في حوارها مع مهاجر نيوز توضح قدور رأيها في الانتماء السياسي والمشاركة السياسية للمهاجرين واللاجئين في ألمانيا، وتفسر ما يمكن أن يحققه مجتمع المهاجرين من ذلك، وتعرج على أبرز الصعوبات والتحديات التي يمكن أن يواجهوها.

مهاجر نيوز: فيما يتعلق بعضوية المهاجرين واللاجئين في الأحزاب السياسية في ألمانيا، ما هي برأيك الدوافع الرئيسية التي تجعلهم يتخذون قرار المشاركة السياسية؟

لمياء قدور: في الديمقراطية التمثيلية على وجه الخصوص، من المهم أن يبحث الأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة عن منصب سياسي حتى يتم تصوير الواقع الاجتماعي لبلد مثل ألمانيا ويصبح التنوع أكثر وضوحًا. يجب أن يكون الهدف السياسي لجميع الأحزاب الديمقراطية أن يعكس هذا التنوع الاجتماعي.

مهاجر نيوز: هل يمكن أن تكون المشاركة السياسية والانتماء السياسي للمهاجرين واللاجئين حقًا بوابة لمزيد من الحقوق في ألمانيا؟

لمياء قدور: هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة. لا يمكن للمهاجر أن ينتظر أن يأتي أحد ليقدم له ما يريده، بل عليه الكفاح من أجل الوصول لما يريده. تتقوى الديمقراطية بأشخاص يرفعون أصواتهم.

اللاجئون على سبيل المثال، قد يكون لديهم اهتمام خاص بتوعية المجتمع بمسألة الهروب من مناطق الصراع والهجرة. بالطبع، الأمر ينجح إذا نظمت نفسك، وأشركت المجتمع المدني ثم أنشأت لوبيًا، إضافة إلى تقوية حظوظك بالعمل على الإنترنت وعلى أرض الواقع، أو من خلال المظاهرات في الشارع، لكن قبل كل شيء من خلال الانضمام إلى الأحزاب.

على المهاجرين تمثيل أنفسهم. أنا مقتنعة تماما بأن شعور المهاجرين واللاجئين بالانتماء إلى ألمانيا ومشاركتهم السياسية هو بوابة لكسب المزيد من الحقوق.

مهاجر نيوز: ما هي أكبر التحديات التي يواجهها المهاجر أو اللاجئ عند اتخاذ قرار بالانتماء سياسياً أو الترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية في ألمانيا؟

لمياء قدور: في البداية، ستكون حواجز اللغة بالتأكيد التحدي الأكبر. على المهاجر أن يفهم المصطلحات السياسية وأن يكون في الوقت نفسه قادرًا على تقديم أفكاره السياسية للآخرين باللغة التي يفهمهونها، للوصول لأكبر عدد ممكن. بالطبع، لا يمكنك فعل ذلك في بلد ما إلا إذا كنت تتحدث لغته.

عندما تنضم إلى حزب جديد كأجنبي، عليك أن تتوقع أن تواجه صعوبات، ويمكن أن تواجه أيضًا كراهية وحسدًا وخوفًا من المنافسة. لكن لا ينبغي أن يفشلك شيء من هذا القبيل، لا يجب أن تستسلم بسهولة، عليك التحمل والتغلب على الحواجز.

مما سيساعدك، البحث عن داعمين، وبناء شبكة معهم - سواء بين الأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة أو الألمان أنفسهم. كل هذا لتحقق هدفين، أولا: النهوض بقضاياك السياسية والدفاع عليها، وثانياً: للمنافسة في الانتخابات.

مهاجر نيوز: بالنسبة للاجئين كانت هناك عدة ترشيحات، لكن بعضهم واجهتهم حملات عنصرية. ما رأيك في هذه الحوادث؟ هل المجتمع الألماني غير مستعد بعد لتعددية كبيرة؟ أم أن المتطرفين اليمينيين فقط هم الذين ينشرون هذا النوع من الأفكار؟

لمياء قدور: لسوء الحظ، لدى المتطرفين اليمينيين تحفظات كبيرة على اللاجئين، خاصة إذا كنت ترغب في الانخراط في السياسة. حتى في المجتمع، هناك العديد من التحيزات ضد الأجانب، كل الدراسات تؤكد ذلك.

يرى البعض المهاجرين على أنهم يشكلون خطراً، يتهمونهم بالجهل والجهل بتاريخ ألمانيا وثقافتها وكذلك يرونهم ممثلين لمصالح بلدانهم الأصلية بدلاً من تمثيل مصالح ألمانيا. يواجه اللاجئون بالتأكيد صعوبة خاصة في الاندماج في السياسة الألمانية والخطاب الألماني. لكن هذا لا يؤثر فقط على اللاجئين، بل إنه يؤثر أيضًا على الألمان من أصول مهاجرة، مثلي. أنا أيضًا أشعر بهذه التحفظات، على الرغم من أنني ولدت وترعرعت في ألمانيا. لكن الكثير من المهاجرين وكذلك أبناؤهم وأحفادهم بقوا خارج السياسة الألمانية لسنوات عديدة.

تجد ألمانيا صعوبة في اعتبار نفسها بلدًا للهجرة ومجتمع هجرة، لكن هذا هو الواقع. يمكنك تجاهل هذه الحقيقة لفترة من الوقت، لكن ليس على المدى الطويل. هذا هو السبب في أن التنوع الذي لدينا يجب أن ينعكس في البرلمانات. نحن فقط في بداية طريق التغيير، ويحاول العديد من الأشخاص بمن فيهم أنا، المشاركة في هذا التغيير.

مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021 أميرة محمد علي (41 عاماً) محامية وتشغل منصب الرئيسة المشتركة للكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البوندستاغ الحالي. وهي المرشحة الأولى للحزب في ولاية سكسونيا السفلى. والدها ينحدر من مصر وأمها ألمانية. تقول إن هدفها رفع الأجور ومكافحة الفقر، خصوصاً بالنسبة للأطفال والمتقاعدين. وتقديم رعاية صحية وتعليم جيد للجميع.

مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021 لمياء قدور (43 عاماً) مرشحة عن حزب الخضر في مدينة دويسبورغ، وهي كاتبة وباحثة في الدراسات الإسلامية. وتنحدر من أصول سورية. تقول إن غايتها هي المساهمة في وضع "قانون هجرة حقيقي"، وهو من المطالب الأساسية لحزبها، بالإضافة إلى انتهاج سياسة "خضراء" تقوم على التعددية والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.

مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021 أنس القرعان (18 عاماً) مرشح عن الخضر في مدينة دوسلدورف وهو أصغر مرشح للبرلمان الألماني، وينحدر من الأردن. يقوم بالتدريب المهني في وزارة الاقتصاد. أهدافه الاندماج وتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقول إنه يريد أن يعكس البرلمان الألماني التنوع في المجتمع الألماني.

مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021 سناء عبدي (35 عاماً) مرشحة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة كولونيا. والدها ألماني ووالدتها مغربية. درست الحقوق. تقول إنها تسعى للقضاء على الفقر لدى الأطفال وتحسين جودة التعليم المقدم إليهم. في الصورة نشرات إعلانية تحمل صورتها مع صورة المرشح الاشتراكي للمستشارية الألمانية أولاف شولتس.

مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021 علي الديلمي (39 عاماً) مرشح عن حزب اليسار في مدينة غيسن. وينحدر الديلمي من أصول يمنية. من مواليد صنعاء. ويشغل منذ عام 2012 منصب المتحدث باسم "مجموعة العمل الاتحادية للهجرة والاندماج ومكافحة العنصرية" للحزب. من شعاراته العدالة الاجتماعية وفرض ضريبة على الثروة.

مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021 ياسمين عطية (37 عاماً) مرشحة عن حزب الخضر في فرايبورغ ذات أصول مصرية. درست العلوم الإسلامية والإثنيات الأوروبية. هدفها وضع لوائح هادفة وواضحة لهجرة العمل والهجرة بالإضافة إلى تطوير قوانين اللجوء في ألمانيا.

مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021 أيمن ذبيان (56 عاماً) مرشح مستقل في برلين. تعود أصوله إلى لبنان ويعيش في ألمانيا منذ الثمانينات. من أهدافه مساعدة المهاجرين في الاندماج بشكل أفضل والعمل على سن قوانين تسهل ذلك.

مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021 نهى الشريف (29 عاماً) المرشحة الأولى عن حزب اليسار في مدينة فولدا. تنحدر من الصومال. درست العلوم السياسية. تقول إن غايتها مكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية. في الصورة لافتة تحمل صورتها في الانتخابات المحلية في فولدا.

مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021 محمد رفيق مصطفى طويل (68 عاماً) مرشح مباشر بدعم من الحزب الماركسي اللينيني في نويكولن ببرلين. ذو أصول لبنانية، وهو رئيس جمعية "البيت اللبناني الألماني" ورئيس تحرير مجلة "المدينة" في برلين. شعاره: "نفس الحقوق للمهاجرين والألمان". إعداد: محيي الدين حسين الكاتب: محي الدين حسين



مهاجر نيوز: قام حزبك بترشيح أشخاص من أصول مهاجرة للانتخابات المقبلة – هل ترين أن هذا سبب يدعو للفخر أو أنه ينبغي القيام بالمزيد؟

لمياء قدور: حزب الخضر من بين أكثر الأحزاب التي لديها قبول واستيعاب للأشخاص من أصول مهاجرة في ألمانيا، أي عضو في حزب الخضر يدرك التنوع في مجتمعنا. هذا لا يعني أنه لا يوجد تحيز أو استياء بين الخضر، لكننا أكثر وضوحًا مقارنة بالأحزاب الأخرى. لقد سطرنا رسميًا نظامًا أساسيًا للتنوع، هذه خطوة كبيرة جدًا وأنا سعيدة جدًا بذلك.

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، البعض يطالب بالفعل بحصة للمهاجرين. يجب علينا أيضًا أن نستمر في التفكير داخل الحزب حول كيفية شغل المناصب السياسية بطريقة تمثل التنوع الموجود. نحن بحاجة إلى إحياء قانون التنوع داخل الأحزاب. أعتقد أنه يجب عمل الكثير، لكن هذه هي الخطوات الأولى التي اتخذناها داخل حزب الخضر.

مهاجر نيوز: هل أنت راضية عن التمثيل الحالي للأشخاص ذوي الأصول المهاجرة في البوندستاغ؟

لمياء قدور: لا ، لست كذلك. لا يزال البوندستاغ الألماني غير متنوع بما فيه الكفاية. هذا لا ينطبق فقط على الأشخاص الذين لديهم خلفية مهاجرة. نسبة النساء، على سبيل المثال، هي فقط 31 في المائة داخل البوندستاغ، على الرغم من أننا نشكل أكثر من نصف السكان. حوالي 20 إلى 25 في المائة من الناس في ألمانيا من أصول مهاجرة، وفي البوندستاغ تبلغ النسبة ثمانية في المائة فقط. لا أستطيع أن أقول إنني راضية عنها.

مهاجر نيوز: ما هي الخطط الرئيسية لحزبك لصالح مجتمع اللاجئين والمهاجرين، وما هي الأفكار التي يمكنك الدفاع عنها في المستقبل لتعزيز حقوقهم؟

لمياء قدور: نحن نريد تدبير وزارة الهجرة والاندماج التي تهتم بجميع المهام المتعلقة بالهجرة واللجوء والنزوح. يجب تنسيق عمل وزارة الهجرة والاندماج على المدى الطويل. يجب على أي شخص يأتي إلى ألمانيا للعيش هنا من الآن فصاعدًا أن يفي بالتزاماته. كما يجب أن تتحمل الدولة الألمانية وكذلك المجتمع الألماني مسؤوليتها عبر توفير فرص الاندماج عبر العمل.

مهاجر نيوز: هل تعتقدين أن نظام الكوتا، إذا تم اعتماده، سيسهم بالفعل في تمثيل أقوى للمهاجرين في الحياة السياسية الألمانية؟

لمياء قدور: يجب على كل طرف تسوية مسألة الحصة للأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة بنفسه. لا يمكن للبرلمانات أن تمرره بسهولة. على الرغم من أنه من الناحية النظرية من المحتمل أن ينجح.

أعتقد أن تخصيص كوتا للمهاجرين يمكن أن تكون مفيدة إذا لزم الأمر. طالما أن سيطرة الرجال تمنع صعود النساء، فإن الأدوات مثل الكوتا النسائية ضرورية. وينطبق الشيء نفسه على المهاجرين إذا كنا في حاجة لتمثيل التنوع الاجتماعي.

أجرت الحوار: ماجدة بوعزة

المصدر: مهاجر نيوز