 لمواجهة مآسي الهجرة في المتوسط..دعوات لسياسة أوروبية ″منسقة″ | أخبار | DW | 14.07.2019

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أخبار

لمواجهة مآسي الهجرة في المتوسط..دعوات لسياسة أوروبية "منسقة"

فيما أكد الهلال الأحمر التونسي أن عدد الجثث التي انتشلتها تونس بعد غرق سفينة كانت مكتظة بالمهاجرين قبالة سواحلها الأسبوع الماضي ارتفع إلى 82، تعالت الأصوات الأوروبية المطالبة بسياسة أوروبية أكثر تنسيقا إزاء مشاكل الهجرة.

Mittelmeer Rettung Schiffbrüchiger (Getty Images/AFP/A. Paduano)


هاجم ساسة أوروبيون نهج الإتحاد الأوروبي في التعاطي مع ملف الهجرة غير الشرعية وعمليات إنقاذ المهاجرين في سواحل البحر الأبيض المتوسط.  وكانت سفينة قد انقلبت وتقل مهاجرين بعد ابحارها من ليبيا متجهة إلى أوروبا، فيما ارتفع عدد الغرقى إلى 82 شخصا. وقال ناجون لخفر السواحل التونسي الأسبوع الماضي إنها كانت تحمل 86 شخصا. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة أشخاص ولكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى فيما بعد .

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وقال منجي سليم المسؤول في الهلال الأحمر التونسي لرويترز إنه بعد عمليات بحث استمرت أسبوعا تم انتشال كل جثث الاثنين والثمانين شخصا الذين كانوا بالسفينة التي غرقت الأسبوع الماضي. ويعد ساحل غرب ليبيا نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الأفارقة الطامحين في الوصول إلى أوروبا على الرغم من الأعداد تراجعت بسبب جهود تقودها إيطاليا للقضاء على شبكات التهريب ودعم قوات خفر السواحل الليبية. وكان 65 مهاجرا قد غرقوا في مايو أيار أثناء توجههم من ليبيا إلى أوروبا بعد انقلاب مركبهم قبالة تونس.

وأوروبيا تواصل الجدل حول مسؤولية إنقاذ المهاجرين في سواحل البحر الأبيض المتوسط، وقد دعا كريستيان ليندنر زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض إلى إعادة تنظيم عمليات الانقاذ المطلوبة لمساعدة للاجئين، معتبرا أن عملية الإنقاذ ينبغي أن تبقى بأيدي الدولة، وفيما يتعلق بمصير المهاجرينالذين يتم إنقاذهم "ليس نقلهم إلى أوروبا، بل أولا إلى البلدان المصدر التي انطلقت منها رحلاتهم". وقال ليندنر في حوار لمجموعة ميديا فونك الألمانية اليوم الأحد (14 يوليو /تموز 2019) إن عمليات الإنقاذ لا ينبغي أن تساهم في تسهيل مهمة المهربين.، وأضاف أن دول شمال أفريقيا وبتعاون مع الأمم المتحدة إيجاد سبل محترمة وهجرة بطرق شرعية إلى أوروبا.

Migration nach Großbritannien l Ärmelkanal l Border Force (picture alliance/empics/V. Jones)

التشدد الأمني الأوروبي غير كاف لحل معضلة الهجرة

ومن جهته قال وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيسي إنه سيقدم مقترحات للإتحاد الأوروبي في اجتماع يعقد الإثنين على مستوى وزراء الخارجية، وتقوم الإقتراحات الأوروبية على ضرورة تغيير في طريقة التعامل مع ملف الهجرة واللجوء وتجاوز أسلوب معالجة كل ملف على حدة وفق حلول قائمة على أحوال الطوارئ، داعيا إلى"حلول مستقرة ومنظمة" 

وفي تعقيبه على قرار إيطاليا ومالطا بالإحجام عن الاستمرار في استقبال السفن التي تنقذ مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، قال وزير الخارجية الإيطالي في حوار لصحيفة كوريرا دي لا سييرا الإيطالية اليوم الأحد إن المهاجرين "لا يبحثون عن شواطئ إيطاليا أو اليونان أو مالطا، بل عن أوروبا. لذلك يتعين أن نجد حلا داخل الإطار الأوروبي".  وأوضح "يجب توزيع اللاجئين الوافدين إلى الإتحاد الأوروبي وفق معايير موضوعية وواضحة"، مضيفا اقتراحه بأن يتم تقديم المزيد من المساعدات للبلدان الأصلية للمهاجرين، سواء عبر تمويل من سندات أوروبية أو عبر تعاون أقوى بين أجهزة الشرطة في مكافحة مهربي البشر.

 

ح.ز/م.س (رويترز، د ب أ)

 

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

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