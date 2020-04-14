لمواجهة كورونا: هالاند ينضم لحملة رويس "ساعد بلدتك"

انضم إرلينغ هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، لمبادرة الدولي الألماني ماركو رويس "ساعد بلدتك" (هلب يور هوم تاون HelpYourHometown#)، التي تهدف لدعم الشركات المحلية خلال أزمة فيروس كورونا.

وكتبت المبادرة اليومعبر وسائل التواصل الاجتماعي: "سعداء للغاية لوجود داعم آخر لمدينة دورتموند وهو إرلينغ هالاند. شكرا لتواجدك ومساعدتك". وتواجد النرويجي هالاند في مدينة دورتموند منذ عدة أشهر بعدما انضم للفريق في كانون ثان/يناير الماضي قادما من سالزبورغ.

وبدأ رويس، قائد فريق دورتموند، وزوجته سكارليت المبادرة كرد فعل على تفشي وباء فيروس كورونا بالتبرع بمبلغ 500 ألف يورو (544 ألف دولار) في آذار/مارس لمساعدة الشركات الصغيرة المحلية على تجاوز المحنة المالية بسبب التوقف عن العمل.

"الحياة الاجتماعية، كما نعرفها متوقفة. وهذا بالتحديد يضع شركات صغيرة وقديمة أمام مشاكل هائلة. فهي لم تتمكن رغم عملها الشغوف من تشكيل مدخرات لتجاوز أسابيع بدون زبائن. وهذه المحلات بالتحديد تساهم في تنوع المدن. ونحن نريد هنا المساعدة"، كما قال رويس.

م.ا.م/ أ.ح ( د ب أ)