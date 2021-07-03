لمواجهة "دلتا".. ميركل تدعو لزيادة نسب التطعيم إلى 80%

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الصحة ينس شبان اليوم الاثنين (الخامس من تموز/يوليو 2021) أهمية تلقي التطعيمات المضادة لفيروس كورونا في ضوء الانتشار الواسع والسريع لمتحور "دلتا" الأشد فتكا.

وقالت ميركل، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مشاركة في الاجتماع النظامي الأخير لقيادة الحزب المسيحي الديمقراطي (حزبها) قبل العطلة الصيفية في برلين، إن نسبة المطعمين يجب أن تصل إلى 80% من إجمالي السكان، مشيرة إلى أن الأطفال غير المطعمين سيكونون على وجه الخصوص عرضة للإصابة بالمرض في الخريف المقبل.

وفي الوقت نفسه، أشارت ميركل إلى أن عدد المصابين بمتحور دلتا الذين يتلقون علاجا في المستشفيات ليس مرتفعا للغاية في البلدان الأخرى.

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ووفقا لمعهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة الألمانية، تلقى 56,5% من السكان في ألمانيا جرعة تطعيم واحدة على الأقل حتى أمس الأحد، وبلغت نسبة المحصنين كاملا بجرعتين من التطعيم 38,9%.

وإذا تم إكمال التطعيم بجرعتين، سيتمتع المطعمون في هذه الحالة بوقاية عالية تحول دون تلقيهم علاجا في المستشفيات حال إصابتهم بمتحور دلتا، وفقا لأحدث المعلومات في هذا الشأن.

ومن جانبه، قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن التطعيم يسير على ما يرام، لكن وتيرة التطعيم تتباطأ، داعيا إلى ربط عروض التطعيم بأنشطة الناس، على سبيل المثال دخول الملاعب، مضيفا أنه ينبغي أن يكون هناك فرق بين الحاصل على التطعيم وغير الحاصل عليه.

خ.س/أ.ح (د ب أ)