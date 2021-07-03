لمواجهة "دلتا".. ميركل تدعو لزيادة نسب التطعيم إلى 80%

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الصحة ينس شبان اليوم الاثنين (الخامس من تموز/يوليو 2021) أهمية تلقي التطعيمات المضادة لفيروس كورونا في ضوء الانتشار الواسع والسريع لمتحور "دلتا" الأشد فتكا.
وقالت ميركل، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مشاركة في الاجتماع النظامي الأخير لقيادة الحزب المسيحي الديمقراطي (حزبها) قبل العطلة الصيفية في برلين، إن نسبة المطعمين يجب أن تصل إلى 80% من إجمالي السكان، مشيرة إلى أن الأطفال غير المطعمين سيكونون على وجه الخصوص عرضة للإصابة بالمرض في الخريف المقبل.
وفي الوقت نفسه، أشارت ميركل إلى أن عدد المصابين بمتحور دلتا الذين يتلقون علاجا في المستشفيات ليس مرتفعا للغاية في البلدان الأخرى.
اقرأ أيضا: قبل أن تحزم أمتعتك.. قواعد مهمة للسفر في زمن كورونا
ووفقا لمعهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة الألمانية، تلقى 56,5% من السكان في ألمانيا جرعة تطعيم واحدة على الأقل حتى أمس الأحد، وبلغت نسبة المحصنين كاملا بجرعتين من التطعيم 38,9%.
وإذا تم إكمال التطعيم بجرعتين، سيتمتع المطعمون في هذه الحالة بوقاية عالية تحول دون تلقيهم علاجا في المستشفيات حال إصابتهم بمتحور دلتا، وفقا لأحدث المعلومات في هذا الشأن.
ومن جانبه، قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن التطعيم يسير على ما يرام، لكن وتيرة التطعيم تتباطأ، داعيا إلى ربط عروض التطعيم بأنشطة الناس، على سبيل المثال دخول الملاعب، مضيفا أنه ينبغي أن يكون هناك فرق بين الحاصل على التطعيم وغير الحاصل عليه.
خ.س/أ.ح (د ب أ)
-
ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة
عش جميل! بجوار أغصان شجرة لوز مزهرة بدقة، حيث يبدو زوجا اللقلق مرتاحين في منطقة بينشيم في جنوب هيسن غرب ألمانيا. ربما لا يزال يتعين عليهم التعافي من رحلة العودة من الجنوب، إذ يعود معظم اللقالق إلى ألمانيا من بداية مارس آذار إلى بداية أبريل نيسان.
-
ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة
هنا يبدو المشهد في الصورة من زاوية أخرى. ربيع ألمانيا في بينشيم بولاية هيسن جنوب غرب ألمانيا - زوج من طيور اللقلق يجلس في عشه خلف شجرة لوز مزهرة.
-
ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة
بهجة الربيع
في ظل انشغال العالم بمرض كورونا وقلق الجميع، قد لا نتذكر وجود الأشياء الجميلة من حولنا. يأتي الربيع كعادته ليذكرنا أن الشمس تشرق في النهاية دائماً. كل عام في هذا التوقيت جرت العادة أن يتوافد السياح على مدينة بون للاستمتاع بمنظر شجر الكرز الجميل، لكننا هذا العام سنجلب لكم شجر الكرز عبر موقعنا آملين أن نرسم البسمة على وجوهكم.
-
ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة
حلم وردي
بفضل وسائل التواصل الاجتماعي جذبت أشجار الكرز عدد هائل من الزوار في السنوات الماضية، حيث صنفتها صفحة سياحية على فيسبوك من أشهر المعالم السياحية في 2012 ومن بين "أماكن ينبغي زيارتها قبل أن تموت". كما وضع موقع الرحلات "Lonely Planet" مدينة بون على قائمة أهم المدن التي ينبغي زيارتها في 2020- فأشجار الكرز فيها كحلم وردي لا ينتهي.
-
ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة
بدايات الازهار
رغم كونها على عدد كبير من القوائم السياحية لهذا العام، إلا أن إغلاق عدد من الدول لحدودها ووقف الرحلات لبلاد عديدة سيجعل هذا من أهدأ المواسم السياحية على الإطلاق. في الوقت الحالي لن يفوتكم الكثير، فأشجار الكرز في وسط المدينة القديمة في بون لازالت تتفتح.
-
ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة
صدفة سعيدة
توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.
-
ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة
بون على الطريقة اليابانية
السائحون اليابانيون أيضاً من ضمن المعجبين بأشجار الكرز في بون. يطلق اليابانيون على هذه الأشجار اسم "ساكورا"، ويسمون متعة النظر اليها "هانامي". فأشجار الكرز في اليابان ترمز إلى التغيير وعدم استمرار أي وضع أو ظرف على ما هو عليه للأبد. هذه عبرة مهمة نحتاجها جميعاً في الوقت الحالي. فهذه الأشجار التي شهدت أربعين ربيعاً أيضاً اقتربت من نهايتها.
-
ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة
متعة ربيعية لا تنتهي
لكن لحسن الحظ زرعت مدينة بون أشجار كرز جديدة حتى تستمر متعة "هانامي" لوقت طويل. معظم السياح يفضلون أشجار الكرز من فصيلة "كازان" التي يوجد منها نحو 60 شجرة في المدينة القديمة. وعندما يزدهر هذا النوع يغطي المدينة بوشاح وردي بديع.
-
ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة
في انتظار الشمس
تحتاج أشجار الكرز إلى نور الشمس حتى تطل بحلتها الربيعية الزاهية. لكن لا داعي للقلق، سنقوم بتحديث هذه الصور كل فترة حتى تستطيعون أخذ استراحة قصيرة خلال عملكم في المنزل والتمتع بجمال الطبيعة.