 لمواجهة تبعات كورونا.. خطة لإعادة توطين الشركات الفرنسية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

لمواجهة تبعات كورونا.. خطة لإعادة توطين الشركات الفرنسية

يبدو أن أزمة جائحة كورونا قد ضاعفت جهود الحكومة الفرنسية في إعادة الشركات الفرنسية إلى فرنسا وهو ما سيؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل. بيد أن السؤال هو هل تفلح الحكومة في إعادة توطين الشركات الفرنسية من الخارج؟

إعادة توطين الشركات الفرنسية من الخارج تعد خطة حكومية لإحياء القطاع الصناعي في فرنسا.

إعادة توطين الشركات الفرنسية من الخارج تعد خطة حكومية لإحياء القطاع الصناعي في فرنسا.

قررت شركة "اوِر Auer " الفرنسية متوسطة الحجم، منذ سنوات قليلة تحويل إنتاجها من الغلايات التي تستخدم الوقود التقليدي إلى مضخات الحرارة الموفرة للطاقة. وخلال هذه العملية، اعتبرت الشركة أنه من الضروري إعادة أجزاء من طاقتها التشغيلية وخطوطها الانتاجية من بلدان مثل بولندا وصربيا إلى فرنسا، وفقا لما ذكره المدير العام للشركة ليونيل بالاندري في مقابلة مع DW.

مختارات

يحتفل العالم بعيد العمال هذا العام في ظروف أستثنائية غير مسبوقة، حيث يجتاح كورونا العالم، وأتخذت الكثير من الدول إجراءت حجر شلت الحركة الاقتصادية ما يهدد بتسريح ملايين العمال، الذين احتجوا أيضا بطريقة مختلفة هذا العام.

بعد عبورهم الحدود الإسبانية الفرنسية، يتوقف جزء كبير من المهاجرين في مدينة بايون الفرنسية، ليستريحوا ويختاروا طريقة تنقلهم لوجهتهم داخل فرنسا. لا سيما وأن بلدية المدينة أعدت مركز استقبال للمهاجرين، بالإضافة لوجود متطوعين

قلّما يتحدث الناس عن تداعيات جائحة كورونا على سوق العمل بالنسبة للشباب. الأرقام مفزعة في أوروبا، لكن ذلك لم يجعل السياسيين يهتمون بالظاهرة، رغم أنها تقود العديد من الشباب إلى اليأس والإحباط والقبول بأجور زهيدة.

وأضاف لـ DW قائلا: "بدأنا في إعادة إنتاج خزانات المياه الفولاذية المطلية بالمينا بسبب أنها تعد عنصرا استراتيجيا في المضخات الحرارية التي تقوم بصناعتها. هذا الأمر سيساعدنا في حماية ابتكاراتنا".

وأشار بالاندري إلى أن شركته تعمل "على تخفيض تكاليف إجمالي الإنتاج من خلال التشغيل الآلي وخفض رسوم النقل كذلك لم نعد مضطرين للتعامل مع تأخيرات التي تحدث في عمليات النقل لمسافات طويلة."

توقف بسبب كورونا

بيد أن خطط إعادة كافة خطوط الإنتاج لشركة "اوِر" إلى فرنسا توقفت العام الماضي بسبب جائحة كورونا. وفي هذا الصدد، يقول بالاندري إن "السوق الفرنسية انهارت بشكل جزئي بسبب جائحة كورونا وليس واضحا متى ستنتعش هذه السوق مجددا وتعود الأمور إلى طبيعتها وهذا الأمر دفعنا إلى أن نتساءل حيال قرار الانتقال". وأضاف "لكن عندما حصلنا على عرض من الحكومة بتقديم دعم، قررنا المضي قدما في الأمر."

يؤكد المدير العام لشركة “اور  الفرنسية ليونيل بالاندري، أن إعادة توطين الشركات الفرنسية سيساعد في حماية الابتكارات.

يؤكد المدير العام لشركة “اور"  الفرنسية ليونيل بالاندري، أن إعادة توطين الشركات الفرنسية سيساعد في حماية الابتكارات.

يشار إلى أن شركة " اوِر" الفرنسية قد حصلت على دعم حكومي يبلغ 800 ألف يورو (946 ألف دولار) لدعم استثمارات الشركة الأخيرة التي تقدر بخمسة مليون يورو في منشآت الإنتاج الجديدة في مقر الشركة في مدينة فوكويريس أون فيميو في شمال فرنسا. وهذا العام أضافت الشركة عشر وظائف جديدة هناك.

الإغراءات الحكومية

وليست " اوِر" الشركة الفرنسية الوحيدة التي تقرر العودة إلى فرنسا إذ أن خطط إعادة توطين الشركات الفرنسية إلى فرنسا تعد جزءا من خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإنعاش الاقتصاد الفرنسي المتضرر جراء أزمة كورونا.

وفي مقابلة معDW ، قالت وزيرة الصناعة الفرنسية أنييس بانييه رانشر "نقدم دعما حكوميا يصل إلى 500 مليون يورو إلى 500 شركة من أجل إعادة توطينها من الخارج إلى فرنسا".

وأضافت "تحولت بلادنا خلال الثلاثين عاما الماضية إلى ما يشبه بلدا غير صناعي. فالقطاع الصناعي يمثل فقط 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا مقارنة بنسبة 23 بالمائة في ألمانيا. ومع ذلك، يعد هذا القطاع العمود الفقري لاقتصادنا لذا نريد إعادة تعزيز صناعتنا."

لكن الوزيرة الفرنسية أشارت إلى أن وباء كورونا كشف عن الجوانب السلبية حيال سلاسل التوريد العالمية.

وفي هذا الصدد، قالت رانشر "الشركات أدركت أن الاستثمار والانتقال إلى الخارج قد يجعلها أقل تنافسية عندما تتوقف سلاسل التوريد العالمية فجأة. وبالإضافة إلى ذلك، عندما يتم الإنتاج محليا فإن هذا من شأنه أن يعزز الاستجابة بشكل أفضل للتغيرات في السوق ويسهل عملية ابتكار نماذج وأساليب جديدة".

تقول وزيرة الصناعة الفرنسية أنييس بانييه رانشر إن الحكومة لديها خطة لإعادة توطين الشركات الفرنسية إلى فرنسا.

تقول وزيرة الصناعة الفرنسية أنييس بانييه رانشر إن الحكومة لديها خطة لإعادة توطين الشركات الفرنسية إلى فرنسا.

الإقبال عن المنتجات فرنسية الصنع

ويبدو أن وباء كورونا لم يؤثر في الشركات الكبرى فحسب وإنما أيضا أثر في الطريقة التي يفكر فيها المستهلك فيما يتعلق بالمنتجات التي يرغب في شرائها، وفقا لما ذكره جوليان بيانكي المدير العام لشركة "تي. بي. إس" الخاصة بصناعة الملابس والأحذية التي تبيع منتجاتها في 40 متجرا تملكها في أنحاء فرنسا فضلا عن عمليات البيع بالجملة.

وأضاف بيانكي أن "المزيد والمزيد من زبائنا يسألون في متاجرنا عما إذا كانت الملابس التي نبيعها مصنوعة في فرنسا. هناك إقبال حقيقي على شراء المنتجات المصنوعة محليا".

وهذا ما دفع بيانكي العام الماضي إلى تحويل ورشة في منطقة سان بيير مونتليمارت بغرب فرنسا إلى وحدة إنتاج صغيرة يعمل فيها حاليا سبعة موظفين فيما يتوقع أن يرتفع العدد إلى عشرة هذا الخريف.

وفي هذا السياق، يضيف "تكاليف الإنتاج في فرنسا أعلى بنسبة 30 بالمائة عن تركيا حيث مازلنا ننتج قطاعا كبيرا من ملابسنا. لكننا نحقق أرباحا من بيع هذه الملابس المصنوعة في فرنسا حتى أننا أصبحنا لا نستطيع مواكبة الطلب".

وأشار بيانكي إلى أن الشركة حاليا تمر "بأزمة نمو"، مضيفا "لدينا طلبات لأكثر من 16 ألف قطعة سنويا، لكن قدرة الإنتاج السنوية تبلغ فقط 11 ألفا".

وإزاء ذلك، تخطط الشركة لإيجاد 30 وظيفة في وحدتها الجديدة خلال السنوات القليلة المقبلة وتعتزم إنفاق 500 ألف يورو لإنشاء متجر جديد وشراء آلات جديدة فيما تتأمل الشركة أن تدفع الحكومة نصف قيمة هذه الاستثمارات.

شركة اور  الفرنسية الرائدة في صناعة المضخات الحرارية الموفرة للطاقة تفكر في العودة إلى فرنسا.

شركة "اور"  الفرنسية الرائدة في صناعة المضخات الحرارية الموفرة للطاقة تفكر في العودة إلى فرنسا.

خلق آلاف الوظائف

وفي هذا الصدد، يرى ديفيد كوسكير - الرئيس التنفيذي لشركة استشارات "ترينديو" أن ما قامت به شركتا "اور" و"تي. بي. أس" ليست سوى البداية. وتراقب ترينديو عمليات إعادة توطين الشركات الفرنسية إلى فرنسا في السنوات القليلة الماضية.

ويضيف "في عام 2019، أقدمت قرابة 20 شركة على إعادة توطين خطوط إنتاجها (إلى فرنسا). وارتفع هذا الرقم إلى 30 شركة العام الماضي. ومن المحتمل أن يصل هذا الرقم إلى 80 هذا العام." ويؤكد كوسكير أن هذا الأمر من شأنه أن يخلق مئات الآلاف من فرص العمل على المدى البعيد.

أزمة نقص العمالة الماهرة

ويشير كوسكير إلى أن الشركات التي أعادت خطوط إنتاجها إلى فرنسا "لا تزال فقط الشركات الصغيرة أو متوسطة الحجم." ويضيف "لم نتمكن من إعادة صناعتنا بشكل كامل إذ لم نعد نمتلك القدر الكافي من العمالة الماهرة والموظفين المؤهلين".

ورغم ذلك، يؤكد المدير العام لشركة "اور" الفرنسية ليونيل بالاندري أن الشركة ماضية قدما في خطط إعادة التوطين إلى فرنسا بغض النظر عن التحديدات. ويقول "سنضيف 50 وظيفة أخرى إلى 70 وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة وسنعمل على تدريب الموظفين والعمال الجدد بأنفسنا إذ لزم الأمر".

ومن أجل استيعاب هذا العدد من الموظفين الجدد، تعتزم الشركة إنشاء وحدة جديدة بحلول سبتمبر/ ايلول من العام المقبل.

وفي هذا السياق، يؤكد بالاندري "لكي نحافظ على قدرتنا التنافسية، يتعين علينا أن نظل نتحكم على ابتكاراتنا ومكوناتها الحيوية خاصة في سوق سريع التطور مثل سوق المضخات الحرارية الصديقة للبيئة".

ليزا لويس / م.ع

  • Frankreich Präsident Emmanuel Macron spricht vor dem Louvre in Paris (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    ماكرون قال بمناسبة فوزه إن "صفحة جديدة من تاريخنا الطويل تفتح. أريدها أن تكون صفحة الأمل واستعادة الثقة".

  • Infografik Frankreich Präsidentschaftswahl Prognose 20:10 Uhr arabisch

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    تم انتخاب ماكرون رئيساً لفرنسا -الذي لم يكن معروفا لدى الفرنسيين قبل ثلاث سنوات والذي يقول إنه ليس من اليمين أو اليسار- بعد حصوله على أكثر من 65,5 في المئة من الأصوات أمام لوبن التي حصلت على نحو 34 في المئة من الأصوات.

  • Frankreich Präsidentschaftswahl Emmanuel Macron (Reuters/E. Feferberg)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    وتشير نتيجة الاقتراع الذي شهد نسبة امتناع عن التصويت قُدِّرَت بأكثر من 25 في المئة، إلى احتمال "إعادة تشكيل المشهد السياسي بشكل كبير ليتمحور حول الصراع بين "الوطنيين" وأنصار العولمة".

  • Frankreich Unterstützer von Emmanuel Macron feiern nach der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen 2017 (picture alliance/dpa/AP/L. Cipriani)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    لحظات ترقب قضاها أنصار ماكرون خلال اليوم الانتخابي.

  • Frankreich Unterstützer von Emmanuel Macron feiern nach der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen 2017 (picture alliance/dpa/abaca/E. Blondet)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    ابتهج أنصار ماكرون. وأشاد بفوز ماكرون الكثير من القادة الأوروبيين القلقين من تنامي النزعة الوطنية والحمائية الاقتصادية في أوروبا.

  • Frankreich Emmanuel Macron, Sigmar Gabriel, Angela Merkel und Francois Hollande in Paris (Reuters/P. Wojazer)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    وسريعا ما تدفقت التهاني لرئيس فرنسا الجديد وخصوصا من الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرنسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي. واعتبرت ميركل أن فوز ماكرون هو "فوز لأوروبا قوية وموحدة" في حين اعتبر يونكر أن الفرنسيين اختاروا "مستقبلا أوروبيا" لهم.

  • Frankreich Präsident Emmanuel Macron spricht vor dem Louvre in Paris (Reuters/B. Tessier)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    وبعد فوزه المشهود على الأحزاب التقليدية، سيكون على ماكرون الآن أن يجمع فرنسا مقسمة بشكل عميق، بين فرنسا الحضَر: المزدهرة أكثر والإصلاحية، وبين فرنسا الريف: الفقيرة التي يجتذبها التطرف. وسيكون عليه مواجهة قضايا أساسية بينها التصدي للبطالة المزمنة (10 في المئة) ومكافحة الإرهاب ودفع أوروبا الموحدة إلى الأمام.

  • Zitat Emmanuel Macron ARA

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    وكانت الدعوات تكثفت من كل حدب وصوب - بعد نتيجة "تاريخية" لماكرون في جولة الانتخابات الأولى- لقطع الطريق على اليمين المتطرف الذي يصل للمرة الثانية إلى الجولة الثانية الحاسمة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

  • Frankreich Präsidentschaftswahl Marine Le Pen (picture-alliance/dpa/O. Corsan)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    لكن لوبن (48 عاما) المناهضة للهجرة ولأوروبا -والتي منيت بهزيمة قاسية- أشادت بتحقيقها "نتيجة تاريخية وكبيرة" لليمين المتطرف الذي أصبح كما قالت "قوة المعارضة الأولى" في فرنسا.

  • ENF Tagung in Koblenz (Reuters/W.Rattay)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    من جانبه هنأ السياسي الهولندي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز، مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي رغم هزيمتها. قائلا: "أحسنت على أي حال...لقد صوت الملايين من الوطنيين لك! ستفوزين المرة القادمة وأنا أيضا". كما هنأت فراوكه بيتري -زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للهجرة والإسلام- مارين لوبان على أدائها الانتخابي القوي رغم الخسارة وقالت إنها " تمكنت رغم العداء الشديد من تحقيق نتيجة مبهرة...".

  • Frankreich Präsident Emmanuel Macron spricht vor dem Louvre in Paris (picture-alliance/AP Photo/E. Morenatti)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    وقام ماكرون بحملة مع حركته "إلى الإمام" التي أسسها تحت شعار التجديد السياسي مع خط مؤيد للفكرة الأوروبية وبرنامج ليبرالي سواء في الاقتصاد أو المسائل الاجتماعية. وتقوم عقيدته على "فرنسا منفتحة في أوروبا تحمي".

  • Frankreich Nach den Präsidentschaftswahlen in Paris (DW/B. Riegert)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    ماكرون المصرفي السابق هو في الواقع يتبنى مبادئ "الأخلاقية السياسية" وقد أطلق تصريحا بقي ماثلا في الأذهان: "اللاجئون هم بشر مبدعون وقادرون على المقاومة". وامتدح سياسة اللجوء التي تبنتها أنغيلا ميركل، فقد أنقذت بتصرفها كرامة أوروبا، على حد تعبيره.

  • default

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    السياسي الشاب ماكرون يدخل الآن قصر الإليزيه برفقة معلمته السابقة وزوجته الحالية التي تكبره بنحو ربع قرن، في فترة رئاسية تستمر لمدة خمسة أعوام. فهل يحقق كل ما وعد به ويتغلب على التحديات؟ إعداد: علي المخلافي


 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: إجراءات فرنسا الأمنية.. هل تضع حدا للتطرف؟  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Arbeitsmarkt Arbeitslosenzahlen

بطالة الشباب في أوروبا.. الجانب المسكوت عنه في زمن كورونا 04.04.2021

قلّما يتحدث الناس عن تداعيات جائحة كورونا على سوق العمل بالنسبة للشباب. الأرقام مفزعة في أوروبا، لكن ذلك لم يجعل السياسيين يهتمون بالظاهرة، رغم أنها تقود العديد من الشباب إلى اليأس والإحباط والقبول بأجور زهيدة.

Libanon Corona-Pandemie Protest in Tripoli

احتجاجات طرابلس وزيارة ماكرون تعطي زَخْمًا لتشكيل الحكومة اللبنانية 01.02.2021

فيما تنخفض درجة حرارة الطقس هذه الأيام في "بلاد الأرز"، ترتفع حرارة المشهد السياسي على وقع تجدد الاحتجاجات في مدينة طرابلس والزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي من المتوقع أن تكون "مختلفة" هذه المرة.

Spanien Coronavirus Lockerung Ausgangssperre

أوروبا تتنفس الصعداء.. وتستعد لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية 15.05.2020

تعود الحياة في الدول الأوروبية ببطء وحذر شديدين إلى طبيعتها قبل تفشي كورونا، الذي شل كل مناحي الحياة تقريبا وخنق السكان في منازلهم أو قيد تحركاتهم، والآن تحاول حكومات هذه الدول مواجهة التداعيات الاقتصادية الكارثية.