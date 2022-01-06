لمواجهة الجفاف.. هكذا تحمي بشرتك على متن الطائرة!

نحرص على حمل أجمل إطلالاتنا الصيفية في أمتعتنا، نقل الطائرة نحو وجهة قضاء العطلة. لكن بمجرد الوصول،يكتشف المرء أن بشرته أصبحت باهتة بعض الشيء: شفاه مشقوقة وأيدٍ مشقوقة وجفاف في الجلد. معظم مشاكل الجلد تعود إلى هواء المقصورة الجاف وضغط الهواء المنخفض.
تشعر بشرتنا بالراحة مع نسبة رطوبة في الجو تتراوح من 40 إلى 70 في المائة.
لكن على ارتفاع تسعة آلاف متر تقريباً، تنخفض نسبة الرطوبة إلى حوالي 20% فقط، وهو ما يتسبب في جفاف شديد للبشرة، حتى أثناء رحلة قصيرة. لكن باستخدام هذه النصائح، المقدمة من مجلة "فرويندين" الألمانية يمكنك تحضير بشرتك للرحلة القادمة!
أقنعة الترطيب: يعادل وضع قناع من هذه الأقنعة، شرب كوب كبير من الماء لأن الأمصال التي تحتوي عليها تعمل على تجديد رطوبة البشرة. وللوقاية من جفاف الجلد على متن الطائرة، يمكن وضع قناع مرطب في اليوم الذي يسبق الرحلة.
تقوية حاجز البشرة: الأشعة فوق البنفسجية أقوى بكثير فوق الغيوم. لذلك لا غنى عن الحماية من أشعة الشمس إذا كنت تسافر خلال النهار. كما من المفيد تناول الكثير من مضادات الأكسدة قبل الرحلة، لأن تأثيرها الواقي للخلايا يقوي البشرة من الداخل.
شرب الكثير من الماء: في كل ساعة نقضيها في الجو، يخسر جسمنا حوالي كوب من الماء، لذلك من المهم التصدي لذلك. يوصي الخبراء بشرب لترين من الماء قبل رحلة طويلة. سيحافظ ذلك على رطوبتك من الداخل والخارج.
وضع الأمصال المغذية: يتم نقل كمية أقل من الدم والعناصر الغذائية إلى سطح الجلد خلال السفر على متن الطائرة. يمكن مواجهة ذلك عن طريق وضع مصل فيتامين سي أثناء الرحلة. ستبدو بشرتك أقل شحوبًا وسيكون لها توهج طبيعي. كما يدعم النياسيناميد الجلد أثناء الرحلة. يحسن المكون النشط لون البشرة غير المتكافئ، ويمنع فقدان الرطوبة ويمنع الالتهاب.
تحفيز الغدد الليمفاوية: يعتبر الجمع بين ضغط الهواء وتراكم السوائل هو الحالة المثالية للوجه المنتفخ، لأن الارتفاع يضع ضغطًا على نظامنا اللمفاوي. تأكد من حصولك على تمارين كافية قبل الرحلة واستيقظ بين الحين والآخر. من أجل شفط السوائل الزائدة، يمكنك تدليك وجهك بلطف لمدة 5 دقائق. هذا يحفز الغدد الليمفاوية ويفيد بشرتك.
إ.م/ أ.ح
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مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال
هل تشعر دوما بالأرق والتعب؟ هذا يعني أن جسمك يعاني من نقص في السوائل. يبادر العديد من الناس إلى شرب القهوة كوسيلة مضادة للتعب. إلا أن الكافيين يجفف بدوره الماء في الجسم. لذا ينصح عوضا عن ذلك بتناول كأس من الماء، لأن أملاحه المعدنية ستمنحك قسطا من الطاقة.
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مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال
صداع الرأس وآلام المفاصل هي أيضا علامات على جفاف الجسم. وكرد فعل على ذلك يقوم المخ بإفراز الناقل العصبي الهستامين وهو هرمون حيوي مسؤول عن توزيع كميات الماء في الجسم. وكتحذير عن نقص المياه في الجسم يتسبب هذا الهرمون في ظهور الآلام.
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مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال
جفاف الفم والشفاه يعني أن جسمك يعاني نقصا كبيرا في الماء. لذلك سارع بشرب كأس من الماء فورا لترطيب الغشاء المخاطي للفم. هذا سيساعد على إفراز اللعاب الضروري لعملية المضغ والهضم. لكن تجدر الإشارة أن بعض العقاقير والأمراض تسبب أيضا جفاف الفم.
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مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال
من الضروري الحفاظ على رطوبة دائمة للجلد ، فنقص المياة يؤدي إلى تعرق أقل وبالتالي إلى جفاف الجلد. وهذا ما يجعل مسامات الجلد مليئة بالرواسب والملوثات.
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مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال
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مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال
تناول كميات قليلة من الماء قد يسبب الإمساك أو مشاكل في التغوط. إذ أنه في حالة الجفاف، يظطر الجسم إلى امتصاص كميات الماء الموجودة في الأمعاء الغليظة. هذا ما يسبب تغلظا في الأمعاء ومشاكل الإمساك. كما أن هناك احتمالا للإصابة بحرقة في المعدة لإن العصارة الهضمية في المعدة تزداد في ظل غياب الرطوبة الكافية.
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مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال
يحتاج كل كيلوغرام من جسم الإنسان إلى 30 ميليليتر من الماء. شخص يبلغ وزنه 70 كيلوغراما يحتاج إلى ليتيرين من الماء يوميا. وقلما تقلصت نسبة استهلاك الماء تتقلص معها أيضا عضلات الجسم. ينصح الخبراء بشرب كميات كافية من الماء خاصة لمن يمارس الرياضة بانتظام وذلك تجنب الإصابة بشد عضلي.
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مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال
الإحساس المفرط بالجوع ليلا لا يعني بالضرورة أنك تعاني من اضطرابات في النوم. إذ أن ذلك قد يعني أن جسمك يعاني من نقص فادح في السوائل. ينصح بتناول الماء في أوقات متفرقة في اليوم وهذا ما يجنب الإحساس بالشهية في آخر الليل.
الكاتب: س.ع