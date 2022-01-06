 لمواجهة الجفاف.. هكذا تحمي بشرتك على متن الطائرة! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 29.07.2022

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صحة

لمواجهة الجفاف.. هكذا تحمي بشرتك على متن الطائرة!

يتسبب ضغط الهواء بداخل الطائرة في عدة مشاكل للبشرة. ومنها تشقق الشفاه واليدين وجفاف في الجلد. مجلة ألمانية تقدم نصائح يمكن اتباعها قبل الرحلة القادمة، وحتى أثناء رحلة قصيرة!

أشياء يمكنك القيام بها لتحمي بشرتك أثناء الرحلة على متن الطائرة!

أشياء يمكنك القيام بها لتحمي بشرتك أثناء الرحلة على متن الطائرة!

نحرص على حمل أجمل إطلالاتنا الصيفية في أمتعتنا، نقل الطائرة نحو وجهة قضاء العطلة. لكن بمجرد الوصول،يكتشف المرء أن بشرته أصبحت باهتة بعض الشيء: شفاه مشقوقة وأيدٍ مشقوقة وجفاف في الجلد. معظم مشاكل الجلد تعود إلى هواء المقصورة الجاف وضغط الهواء المنخفض.

مختارات

تشعر بشرتنا بالراحة مع  نسبة رطوبة  في الجو تتراوح من 40 إلى 70 في المائة.

لكن على ارتفاع تسعة آلاف متر تقريباً، تنخفض  نسبة الرطوبة إلى حوالي 20% فقط، وهو ما يتسبب في جفاف شديد للبشرة، حتى أثناء رحلة قصيرة. لكن باستخدام هذه النصائح، المقدمة من مجلة "فرويندين" الألمانية يمكنك تحضير بشرتك للرحلة القادمة!

أقنعة الترطيب: يعادل وضع قناع من هذه الأقنعة، شرب كوب كبير من الماء لأن الأمصال التي تحتوي عليها تعمل على تجديد رطوبة البشرة. وللوقاية من جفاف الجلد على متن الطائرة، يمكن وضع قناع مرطب في اليوم الذي يسبق الرحلة.

تقوية حاجز البشرة: الأشعة فوق البنفسجية أقوى بكثير فوق الغيوم. لذلك لا غنى عن الحماية من أشعة الشمس إذا كنت تسافر خلال النهار. كما من المفيد تناول الكثير من مضادات الأكسدة قبل الرحلة، لأن تأثيرها الواقي للخلايا يقوي البشرة من الداخل.

شرب الكثير من الماء: في كل ساعة نقضيها في الجو، يخسر جسمنا حوالي كوب من الماء، لذلك من المهم التصدي لذلك. يوصي الخبراء بشرب لترين من الماء قبل رحلة طويلة. سيحافظ ذلك على رطوبتك من الداخل والخارج.

وضع الأمصال المغذية: يتم نقل كمية أقل من الدم والعناصر الغذائية إلى سطح الجلد خلال السفر على متن الطائرة. يمكن مواجهة ذلك عن طريق وضع مصل فيتامين سي أثناء الرحلة. ستبدو بشرتك أقل شحوبًا وسيكون لها توهج طبيعي. كما يدعم النياسيناميد الجلد أثناء الرحلة. يحسن المكون النشط لون البشرة غير المتكافئ، ويمنع فقدان الرطوبة ويمنع الالتهاب.

تحفيز الغدد الليمفاوية: يعتبر الجمع بين ضغط الهواء وتراكم السوائل هو الحالة المثالية للوجه المنتفخ، لأن الارتفاع يضع ضغطًا على نظامنا اللمفاوي. تأكد من حصولك على تمارين كافية قبل الرحلة واستيقظ بين الحين والآخر. من أجل شفط السوائل الزائدة، يمكنك تدليك وجهك بلطف لمدة 5 دقائق. هذا يحفز الغدد الليمفاوية ويفيد بشرتك.

إ.م/ أ.ح

  • Müdigkeit (Symbolbild)

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    هل تشعر دوما بالأرق والتعب؟ هذا يعني أن جسمك يعاني من نقص في السوائل. يبادر العديد من الناس إلى شرب القهوة كوسيلة مضادة للتعب. إلا أن الكافيين يجفف بدوره الماء في الجسم. لذا ينصح عوضا عن ذلك بتناول كأس من الماء، لأن أملاحه المعدنية ستمنحك قسطا من الطاقة.

  • Krankheit Kopfschmerzen

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    صداع الرأس وآلام المفاصل هي أيضا علامات على جفاف الجسم. وكرد فعل على ذلك يقوم المخ بإفراز الناقل العصبي الهستامين وهو هرمون حيوي مسؤول عن توزيع كميات الماء في الجسم. وكتحذير عن نقص المياه في الجسم يتسبب هذا الهرمون في ظهور الآلام.

  • Mundtrockenheit Symbolbild

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    جفاف الفم والشفاه يعني أن جسمك يعاني نقصا كبيرا في الماء. لذلك سارع بشرب كأس من الماء فورا لترطيب الغشاء المخاطي للفم. هذا سيساعد على إفراز اللعاب الضروري لعملية المضغ والهضم. لكن تجدر الإشارة أن بعض العقاقير والأمراض تسبب أيضا جفاف الفم.

  • Trockene Haut Symbolbild

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    من الضروري الحفاظ على رطوبة دائمة للجلد ، فنقص المياة يؤدي إلى تعرق أقل وبالتالي إلى جفاف الجلد. وهذا ما يجعل مسامات الجلد مليئة بالرواسب والملوثات.

  • Symbolbild Frau Trauer

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    نقص استهلاك المياه قد يؤدي إلى جفاف وإدماع العين في آن واحد. إذ أن الجسم يقوم بتخزين الماء وهذا ما يؤثر بطبيعته على القنوات الدمعية لدى العين. إلا أن هناك أسباب أخرى لجفاف العين: المكيف الهوائي والهواء المليء بالغبار ودخان السجائر والإرهاق الكبير ومشاكل التمثيل الغذائي للجسم والعمليات الجراحية والأعباء النفسية.

  • Verdauungsprobleme Symbolbild

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    تناول كميات قليلة من الماء قد يسبب الإمساك أو مشاكل في التغوط. إذ أنه في حالة الجفاف، يظطر الجسم إلى امتصاص كميات الماء الموجودة في الأمعاء الغليظة. هذا ما يسبب تغلظا في الأمعاء ومشاكل الإمساك. كما أن هناك احتمالا للإصابة بحرقة في المعدة لإن العصارة الهضمية في المعدة تزداد في ظل غياب الرطوبة الكافية.

  • Symbolbild Wasser trinken Gesundheit

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    يحتاج كل كيلوغرام من جسم الإنسان إلى 30 ميليليتر من الماء. شخص يبلغ وزنه 70 كيلوغراما يحتاج إلى ليتيرين من الماء يوميا. وقلما تقلصت نسبة استهلاك الماء تتقلص معها أيضا عضلات الجسم. ينصح الخبراء بشرب كميات كافية من الماء خاصة لمن يمارس الرياضة بانتظام وذلك تجنب الإصابة بشد عضلي.

  • Symbolbild leerer Kühlschrank

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    الإحساس المفرط بالجوع ليلا لا يعني بالضرورة أنك تعاني من اضطرابات في النوم. إذ أن ذلك قد يعني أن جسمك يعاني من نقص فادح في السوائل. ينصح بتناول الماء في أوقات متفرقة في اليوم وهذا ما يجنب الإحساس بالشهية في آخر الليل.

    الكاتب: س.ع


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