لمواجهة الجفاف.. هكذا تحمي بشرتك على متن الطائرة!

نحرص على حمل أجمل إطلالاتنا الصيفية في أمتعتنا، نقل الطائرة نحو وجهة قضاء العطلة. لكن بمجرد الوصول،يكتشف المرء أن بشرته أصبحت باهتة بعض الشيء: شفاه مشقوقة وأيدٍ مشقوقة وجفاف في الجلد. معظم مشاكل الجلد تعود إلى هواء المقصورة الجاف وضغط الهواء المنخفض.

تشعر بشرتنا بالراحة مع نسبة رطوبة في الجو تتراوح من 40 إلى 70 في المائة.

لكن على ارتفاع تسعة آلاف متر تقريباً، تنخفض نسبة الرطوبة إلى حوالي 20% فقط، وهو ما يتسبب في جفاف شديد للبشرة، حتى أثناء رحلة قصيرة. لكن باستخدام هذه النصائح، المقدمة من مجلة "فرويندين" الألمانية يمكنك تحضير بشرتك للرحلة القادمة!

أقنعة الترطيب: يعادل وضع قناع من هذه الأقنعة، شرب كوب كبير من الماء لأن الأمصال التي تحتوي عليها تعمل على تجديد رطوبة البشرة. وللوقاية من جفاف الجلد على متن الطائرة، يمكن وضع قناع مرطب في اليوم الذي يسبق الرحلة.

تقوية حاجز البشرة: الأشعة فوق البنفسجية أقوى بكثير فوق الغيوم. لذلك لا غنى عن الحماية من أشعة الشمس إذا كنت تسافر خلال النهار. كما من المفيد تناول الكثير من مضادات الأكسدة قبل الرحلة، لأن تأثيرها الواقي للخلايا يقوي البشرة من الداخل.

شرب الكثير من الماء: في كل ساعة نقضيها في الجو، يخسر جسمنا حوالي كوب من الماء، لذلك من المهم التصدي لذلك. يوصي الخبراء بشرب لترين من الماء قبل رحلة طويلة. سيحافظ ذلك على رطوبتك من الداخل والخارج.

وضع الأمصال المغذية: يتم نقل كمية أقل من الدم والعناصر الغذائية إلى سطح الجلد خلال السفر على متن الطائرة. يمكن مواجهة ذلك عن طريق وضع مصل فيتامين سي أثناء الرحلة. ستبدو بشرتك أقل شحوبًا وسيكون لها توهج طبيعي. كما يدعم النياسيناميد الجلد أثناء الرحلة. يحسن المكون النشط لون البشرة غير المتكافئ، ويمنع فقدان الرطوبة ويمنع الالتهاب.

تحفيز الغدد الليمفاوية: يعتبر الجمع بين ضغط الهواء وتراكم السوائل هو الحالة المثالية للوجه المنتفخ، لأن الارتفاع يضع ضغطًا على نظامنا اللمفاوي. تأكد من حصولك على تمارين كافية قبل الرحلة واستيقظ بين الحين والآخر. من أجل شفط السوائل الزائدة، يمكنك تدليك وجهك بلطف لمدة 5 دقائق. هذا يحفز الغدد الليمفاوية ويفيد بشرتك.

إ.م/ أ.ح