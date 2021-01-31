لمن يبحث عن شريك في زمن كورونا.. سوبرماركت في بافاريا يساعد!

كثيرون ممن يعيشون لوحدهم يبقون في البيت بين جدران الغرفة، حيث المطاعم والمقاهي والبارات والمسارح وقاعات السينما وكل أماكن الترفيه مغلقة بسبب جائحة كورونا، وبالتالي تزداد عزلة من يعيش بمفرده، ومن يبحث عن شريك أو شريكة أصبح الأمر بالنسبة إليه صعبا جدا في هذه الظروف، وخاصة من لا يرغب في استخدام مواقع التعارف على الانترنت.

لكن محلا تجاريا "سوبر ماركت" في مدينة فولكاخ الصغيرة بولاية بافاريا جنوب ألمانيا، يوفر فرصة لمن يعيش وحده ويبحث عن شريك أو شريكة أن يكسر عزلته ويجرب حظه، إذ أن "الإغلاق والحد من التواصل مع الآخرين يجعل من الصعب العثور على شريك" يقول شتفن شيلهورن، نائب مدير المحل.

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فاللقاء والمواعدة شبه مستحيل في ظل الإغلاق، لكن التسوق في محلات المواد الغذائية مسموح ويمكن شراء الحاجيات اليومية. إذن لماذا لا يتم استغلال فرصة التسوق في السوبرماركتللبحث عن شريك أو شريكة أو على الأقل التغزل في هذه الظروف الصعبة؟

ستيفن شيلهورن، نائب مدير المحل

التعرف على شريك أثناء التسوق

ومن أجل ذلك يمكن لمن يبحث عن شريك أو شريكة أن يأخذ قلبا ورقما من على مدخل هذا السوبر ماركت مساء كل يوم جمعة ما بين الساعة السادسة والثامنة مساء ويلصقه على سترته.

فإذا جربت ذلك وشاهدت شخصا أثناء التسوق يضع أيضا قلبا ورقما وأثار إعجابك، فما عليك إلا أن تذهب إلى عامل الصندوق وتطلب منه مناداة صاحب أو صاحبة الرقم التي أثارت إعجابك. يمكنك أيضا أن تترك رقم هاتفك ورسالة قصيرة تحدد من خلالها طريقة الاتصال التي ترغب فيها، مثلا تقول "يسرني أن نلتقي ونشرب كاس عصير برتقال في قسم الفاكهة" في المحل.

وإذا حالفك الحظ يمكن أن تخرج من المحل ومعك فاكهتك وربما شريك أو شريكة أيضا يخفق له / لها قلبك!

وعن ذلك يقول أحد موظفي المحل إنه يجد الأمر جيدا وفيه شيء "من التغيير" أي كسر الروتين، وهو نفسه كان يضع قلبا مع رقم على سترته على أمل أن يجد من يخفق لها قلبه.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفكرة والفرصة يوفرها المحل منذ عامين، لكن في زمن كورونا أصبح الأمر أكثر جاذبية وكثيرون يستغلون الفرصة، يقول نائب مدير السوبر ماركت.

وبالتأكيد سيقول البعض يوما ما: لقد تعرفنا على بعضنا وخفق قلبا ووقعنا في الحب خلال التسوق في هذا السوبر ماركت.. إنها فكرة رومانسية أليس كذلك؟

ع.ج/ (د ب أ)