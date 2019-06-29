لمنعهم من الوصول لليونان ـ تركيا توقف عشرات المهاجرين

أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء (الثالث من يوليو/تموز 2019) توقيف عشرات المهاجرين غير الشرعيين خلال محاولات للتسلل إلى اليونان.
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن السلطات ضبطت 85 مهاجرا غير نظامي خلال محاولتهم العبور إلى اليونان في ولاية جناق قلعة شمال غربي البلاد، حيث جرى ضبط 23 منهم، يحملون الجنسية الأفغانية، على متن حافلة في قضاء "أيواجق" التابع للولاية. كما جرى ضبط 62 آخرين، من أفغانستان والصومال والسودان والعراق، كانوا يختبئون في منازل قديمة وبساتين الزيتون في "أيواجق".
وأوقفت السلطات التركية ثمانية أشخاص بعد الاشتباه في مشاركتهم بتنظيم عمليات تهريب هؤلاء المهاجرين. كما ضبطت قوات الدرك التركية اليوم 35 مهاجرا أفغانيا غير نظاميين بولاية باليكسير شمال غربي البلاد، خلال محاولتهم التسلل إلى جزيرة يونانية.
وضبطت فرق خفر السواحل التركية أيضا في ولاية أيدن المطلة على بحر إيجه غربي البلاد 28 مهاجرا غير نظامي أثناء تسللهم بقارب مطاطي إلى إحدى الجزر اليونانية. وجرى نقل جميع الموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع تركيا في عام 2016 ينص على تشديد أنقرة الرقابة على حدود البلاد، مقابل الحصول على مساعدات مالية لدعم اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا على أراضيها.
على صعيد آخر ندّدت تركيا بالغارة الجوية التي استهدفت مركزاً للمهاجرين في ليبيا وأسفرت عن مقتل عشرات منهم باعتبارها "جريمة ضد الإنسانية" داعية إلى إجراء تحقيق دولي في الهجوم. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنّ "الهجوم الذي أزهق أرواح عشرات الناس الابرياء ... بمثابة جريمة ضد الإنسانية"، وتابعت أنّه "ينبغي إجراء تحقيق دوليّ فورا لتحديد المسؤول" عن هذا الاعتداء الدام.
هـ.د/أ.ح (د ب أ)
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الكاتب: علاء جمعة