لمستخدمي آيفون.. مايكروسوفت تطرح أداة لربط الهاتف بالكمبيوتر الشخصي

بدأت شركة التكنولوجيا والبرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت طرح أداة جديدة باسم "فون لينك" لنظام التشغيل آي.أو.إس التي تتيح ربط هواتف آيفون التي تعمل بهذا النظام مع أجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.
وقالت مايكروسوفت إن كل مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 11 سيتمكنون من استخدام الخاصية الجديدة بحلول منتصف أيار/ مايو المقبل. يذكر أنه لا يمكن حاليا ربط أجهزة شركة آبل مثل أيفون أو الكمبيوتر اللوحي أيباد بأجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز.
وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن مايكروسوفت كشفت عن الخاصية الجديدة لأول مرة في شباط/ فبراير الماضي، وتتيح استخدام تقنية الاتصال اللاسلكي بلوتوث وهي متاحة فقط بالنسبة للهواتف الذكية من فئة آيفون 14 وما بعدها. وبحسب مايكروسوفت فإن نسخة آي.أو.إس من خاصية فون لينك توفر "الدعم الأساسي للاتصالات والرسائل والوصول إلى قوائم الاتصال على" هاتف آيفون عبر الكمبيوتر الشخصي.
وبمجرد ربط هاتف آيفون بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 11 يبدأ المستخدم في تلقي إخطارات بوصول مكالمة أو رسالة الى الهاتف حيث يمكنه الرد عليها أو رفضها عبر الكمبيوتر. كما يتيح هذا الربط الوصول إلى خدمة الحوسبة السحابية لشركة آبل آي كلاود مع تطبيق فوتوز بحيث يمكن للمستخدم الوصول إلى الصور الموجودة على هاتف آيفون عبر الكمبيوتر الشخصي.
وقالت مايكروسوفت إنه لا يمكن في المرحلة الحالية الوصول عبر الكمبيوتر الشخصي إلى خدمات الرسائل الجماعية أو مبادلة الصور والفيديوهات على آيفون.
ويمكن لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 11 معرفة ما إذا كانت الخاصية الجديدة متاحة أم لا من خلال البحث عن رمز "فون لينك" في قائمة المهام. وإذا كانت مفعلة، ستتيح مايكروسوفت للمستخدم تشغيلها عبر عدة خطوات.
يذكر أن مايكروسوفت وفرت خاصية فون لينك لأول مرة عام 2022 كتحديث لتطبيق يور فون من مايكروسوفت، والذي كان متاحا في البداية للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في أواخر 2018.
ع.غ/ ح.ز (د ب أ)
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نوكيا 9000 كوميونيكيتر: أول هاتف ذكي
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أول هاتف ببروتوكول التطبيقات اللاسلكية
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آيفون: بدء ثورة الهواتف الذكية!
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جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية
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الهاتف المحمول الأول: ثقيل الوزن وغالي الثمن
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تلفون النخبـة
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نسخة للجيب
تم طرح أول هاتف محمول بحجم الجيب في الأسواق سنة 1989، وهو هاتف "MicroTAC" من إنتاج شركة موتورولا، وكان أول جهاز هاتف بغطاء يمكن فتحه وإغلاقه. وبهذا الهاتف بدأت الشركات تتوجه لإنتاج هواتف محمولة أصغر وأدق.
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"العظمة"
في صيف 1992 بدأ عصر الاتصالات المتنقلة الرقمية، إذ أصبح بالإمكان إجراء مكالمات هاتفية دولية بالهواتف المحمولة، في نفس الوقت الذي استمرت فيه عملية تطوير هذه الهواتف. ويعتبر جهاز"Motorola International 3200"، المعروف في ألمانيا تحبباً باسم "العظمة"، بالنسبة لذلك الوقت صغيراً جداً. كما يعتبر هذا الهاتف أول هاتف محمول بقدرة نقل بيانات تصل إلى 220 كيلوبت في الثانية.
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الرسائل القصيرة: نجاح منقطع النظير
تم إدخال خدمة الرسائل القصيرة (SMS) سنة 1994. وفي البداية، كانت هذه الخدمة مخصصة لإرسال رسائل حول قوة الإشارة اللاسلكية أو أي خلل في الشبكة للزبائن. لكن هذه الرسائل، التي لا تتعدى الواحدة منها 160 رمزاً، تحولت إلى أكثر الخدمات استعمالاً بعد الاتصال الهاتفي نفسه. وقام الكثير من الشباب بتطوير اختصارات خاصة بهذه الرسائل للتوفير.
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هواتف محمولة بالجملة
مع بداية سنة 1997، بدأ الطلب على الهواتف المحمولة يزداد بسرعة، لاسيما الهواتف ذات الغطاء الذي يمكن فتحه وإغلاقه وتلك ذات الغطاء الذي يمكن سحبه. وساهمت الأسعار الرخيصة نسبياً لهذه الأجهزة، بالإضافة إلى إدخال خدمة البطاقات مسبقة الدفع، في تحويل الهواتف المحمولة إلى منتج شعبي.
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الهاتف الذكي يحتفل بعيد ميلاده الخامس والعشرين!
كمبيوتر مصغر
مضت خطوات تطوير الهواتف المحمولة بسرعة كبيرة، وبات من الطبيعي أن يضم الهاتف المحمول شاشة ملونة ويحوي مشغلاً لملفات الموسيقى (MP3) وراديو ومسجلاً لمقاطع الفيديو. وبفضل تقنيتي WAP وGPRS، أصبح بإمكان المستخدمين تصفح الإنترنت بشكل مضغوط على أجهزتهم. .
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الهاتف الذكي يحتفل بعيد ميلاده الخامس والعشرين!
الهاتف "الموضة"
أحد أكثر الهواتف المحبوبة كان موديل RAZR من إنتاج موتورولا، والذي يحوي كاميرا وتم طرحه في السوق سنة 2004. في البداية، كان يُسوّق الجهاز على أنه هاتف "موضة"، وبيع منه 50 مليون هاتف حتى منتصف سنة 2006. لكن التقنية التي يحتويها هذا الهاتف لم تكن ثورية، إلا أن منظره كان مثيراً للإعجاب. ومن خلال هاتف RAZR، حصلت الهواتف المحمولة على وجه جديد.
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الهاتف الذكي يحتفل بعيد ميلاده الخامس والعشرين!
تقنية الجيل الرابع
تقنية الجيل الرابع للاتصال اللاسلكي، والمسماة LTE، جعلت الهواتف المحمولة والذكية أكثر فعالية، إذ وفرت لها اتصالاً جيداً بالإنترنت، ما زاد من الخيارات المتاحة في الهواتف.
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الهاتف الذكي يحتفل بعيد ميلاده الخامس والعشرين!
شبكة "الجيل الخامس"
أما "شبكة الجيل الخامس" للاتصال، التي بدأت تنتشر في 2019، فتمنح الهواتف الذكية سرعة تنزيل أعلى بكثير من السابق، ما يمكن الهواتف الذكية بالفعل من أن تصبح "مكتباً في جيب"، كما روجت شركة نوكيا لأول هاتف ذكي في العالم! م.ع.ح