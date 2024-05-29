لمزيد من الضغط العالي والشراسة.. برشلونة يعلن فليك مدربا له

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم تولي الألماني هانزي فليك مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق تدريب الفريق في تعاقد لعامين خلفا لتشافي هيرنانديز الذي أُقيل بعد موسم بدون ألقاب.

عُيّن الألماني هانزي فليك الأربعاء (29 مايو/ أيار 2024) مدرباً لفريق برشلونة الإسباني حتى عام 2026 بدلاً من المقال تشافي هرنانديز، بعد موسم بدون ألقاب لوصيف الدوري الإسباني لكرة القدم. وبقي فليك الذي قاد بايرن ميونيخ الألماني لسداسية تاريخية في 2020، من دون وظيفة منذ إقالته الموجعة على رأس المنتخب الألماني في أيلول/ سبتمبر 2023.

وقال برشلونة إنه من خلال التوقيع مع فليك سيحظى بمدرّب يُعرف عن فرقه "الضغط العالي، أسلوب اللعب القوي والجريء ما حقق له نجاحاً كبيراً على مستويي الأندية والمنتخبات وفاز تقريباً بكل الألقاب الممكنة".

وأصبح فليك أول مدرب ألماني يتولى تدريب الفريق، حيث يتواجد مواطناه الحارس مارك أندريه تير شتيغن، وإلكاي غويندوغان.

وُلد فليك في هايدلبرغ عام 1965 واستهل مشواره التدريبي كلاعب ومدرب في آن عام 1996 مع فيكتوريا بامنتال. استلم فريق هوفنهايم في 2000 حيث بقي خمسة مواسم قبل الانتقال إلى سالزبورغ النمسوي ضمن الجهاز الفني للإيطالي جوفاني تراباتوني ولوتار ماتيوس.

أصبح عام 2006 مدرّباً مساعداً ليواكيم لوف في منتخب ألمانيا بعد استقالة يورغن كلينسمان، فقادا مرحلة إعادة البناء للمنتخب الألماني تضمّنت بلوغ نهائي كأس أوروبا 2008. في 2010، بلغ نصف نهائي كأس العالم ثم الدور عينه في كأس أوروبا 2012 قبل إحراز مونديال 2014.

انتقل فليك ليشغل منصب المدير الرياضي في الاتحاد الألماني، قبل العودة إلى هوفنهايم عام 2017 كمدير رياضي. وفي 2019، وصل إلى بايرن ميونيخ الذي حمل ألوانه لاعباً بين 1985 و1990، في منصب المدرب المساعد للكرواتي نيكو كوفاتش الذي أقيل بعد أشهر وعُيّن فليك بدلاً منه بعد إثبات نفسه كمدرب موقت.

فاز فليك في 22 مباراة من أوّل 25 مع "دي روتن"، وأنهى موسمه الرائع بإحراز دوري أبطال أوروبا متجاوزاً برشلونة بالذات 8-2. في ذلك، حصل على جائزة أفضل مدرّب أوروبي.

ولم يدرب فليك أي ناد منذ إقالته من تدريب ألمانيا في سبتمبر/ أيلول 2023 وسيكلف بمهمة إنعاش حظوظ برشلونة بعدما أخفق العملاق الكاتالوني في الفوز بأي لقب هذا الموسم تحت قيادة تشافي هرنانديز.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ، آ ف ب، رويترز)