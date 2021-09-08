لمدة قصيرة فقط.. صحراء في إفريقيا بسجاد من الزهور!

الطريقة الوحيدة للوصول إلى زهور ناماكوالاند (Namaqualand) والتي تزهر فقط لثلاثة أسابيع في السنة هي استخدام سيارة الدفع الرباعي وحنكة في القيادة للاستمتاع بهذه الظاهرة الجميلة وسجاد من الزهور لم تره عين من قبل، كما جاء في موقع القناة الأولى الألمانية (ARD).
أمر لا يصدق، كما تقول سائحة من بريتوريا: "إنها تجربة رائعة أن أكون وسط هذه الزهور، إنها جميلة جدا، زهور وجبال جميلة!" ويضيف آخر: "قطعنا مسافات طويلة فوق تلال قاحلة وفجأة ظهر لنا سجاد من الزهور في كل مكان، وردي وبرتقالي، إنه أمر رائع".
هذا المشهد متاح فقط الآن، فعادة ما تكون هذه المنطقة صحراء قاحلة ولكن في الربيع يظهر هذا المشهد الطبيعي ويستمر فقط من ثلاثة إلى أربعة أسابيع في السنة. أقحوانات ناماكوالاند، كما تسمى الزهور، مذهلة وقليل من قطرات المطر تكفي لإحياء الحياة فيها.
شيلدون ماتيس حارس في منتزه ناماكوالاند الوطني يقول أنه يوجد حوالي ثلاثة آلاف وخمسمئة نوع مختلف من الزهور في هذه الصحراء ويوجد ألف نوع منها فقط هنا في ناماكوا. وبسبب جائحة كورونا فإن أغلب السائحين الذين يزورون ناماكوالاند هم من جنوب إفريقيا.
ع.اع/ أ.ح
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