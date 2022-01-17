 لمحاربة الفقر أوكسفام تدعو لفرض ضريبة على أغنى أغنياء العالم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.01.2023

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أخبار

لمحاربة الفقر أوكسفام تدعو لفرض ضريبة على أغنى أغنياء العالم

اعتبرت منظمة أوكسفام غير الحكومية في تقرير نُشر تزامنا مع افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي أن كل ملياردير يمثل فشلا للسياسات العامة. داعية إلى خفض عددهم إلى النصف بحلول عام 2030 بفضل فرض الضرائب كسبيل لمحاربة الفقر.

غابرييلا بوشر، المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية

غابرييلا بوشر، المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية

ذكر تقرير صادر عن منظمة أوكسفام اليوم (الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2023) إن أغنى أغنياء العالم البالغ نسبتهم 1% من سكان الأرض حصلوا على ما يقرب من ضعف ما يمتلكه باقي سكان العالم خلال العامين الماضيين. ودعت المؤسسة الخيرية، التي أصدرت تقريرها السنوي عن عدم المساواة في اليوم الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، إلى فرض ضريبة تصل إلى 5% على أصحاب الملايين والمليارات، قائلة إنها قد تدر 1.7 تريليون دولار سنويا، أو ما يكفي لانتشال ملياري شخص من براثن الفقر.

ومن المقرر أن يشارك أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة في منتدى هذا العام، وهو رقم قياسي، إلى جانب العشرات من رؤساء البنوك المركزية ووزراء المالية، بالإضافة إلى عمالقة عالم الأعمال. وتعتبر أوكسفامواحدة من أكثر منتقدي المنتدى صمودا، وتقول إن تجمع النخبة العالمية في كثير من الأحيان يقتصر على الأقوال دون الأفعال  فيما يتعلق بمشاكل الفقراء.

منتدى دافوس 2022: دعوات إلى كلام أقل وفعل أكبر لمكافحة الفقر

وقالت غابرييلا بوشر، المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية، في بيان "في حين يقدم الناس العاديون تضحيات يومية تتعلق بالضروريات مثل الطعام، فإن فاحشي الثراء تفوقوا حتى على أكثر أحلامهم وحشية". وتابعت "بعد عامين فقط، فإن هذا العقد يتجه ليكون حتى الآن الأفضل بالنسبة لأصحاب المليارات- طفرة هائلة في العشرينات من هذا القرن لأغنى الأغنياء في العالم".

ويقول التقرير، الذي يحمل عنوان "البقاء للأغنى"، إن أغنى أغنياء العالم البالغ نسبتهم 1% من سكان الكوكب حصلوا على ما يقرب من ثلثي إجمالي الثروة الجديدة، تقدر بنحو 42 تريليون دولار، التي تم تكوينها منذ عام 2020، أي ما يقرب من ضعف ما حصل عليه بقية سكان الأرض. وقالت أوكسفام:"ثروات المليارديرات تزداد بمقدار 2.7 مليار دولار في اليوم، حتى مع زيادة التضخم على أجور 7ر1 مليار عامل على الأقل".

و.ب / ح.ز (د.ب.أ / أ.ف.ب)

  • tüten voller geld (fotolia)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    أظهرت دراسة لمؤسسة الإغاثة (أوكسفام) أن الهوة بين الأغنياء والفقراء تباعدت منذ عام 2015 بشكل غير مسيوق. وحسب الدراسة فإن أغنى ثمانية أشخاص من أغنياء العالم يمتلكون ثروة تقترب مما يمتلكه نصف فقراء البشرية إجمالا. واستندت الدراسة إلى بيانات متعددة المصادر، منها على سبيل المثال تقديرات مجلة فوربس بشأن ثروة أغنى ثمانية رجال في العالم بالإضافة إلى بيانات بنك كريدي سويس بشأن ثروة العالم.

  • Symbolbild Gegensatz von Armut und Reichtum (picture alliance/blickwinkel/McPHOTO)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    وقالت (أوكسفام) التي وصفت الفجوة بأنها "فاحشة" إنه في 2016 كان مجموع ما يمتلكه ثمانية أشخاص يعادل ما يمتلكه 3.6 مليار شخص يشكلون النصف الأفقر من البشرية. وطبقا لأحدث الحسابات فإنه في 2010 على سبيل المقارنة كانت الأصول المجمعة لأغنى 43 شخصا تساوي ثروة أفقر 50 بالمائة من سكان الأرض.

  • Michael Bloomberg 2014 (Reuters)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    يعتقد أن ثروة مايكل بلومبيرغ محافظ نيويورك السابق قد وصلت في عام 2016 إلى 40 مليار دولار، وأحتل بذلك المركز الثامن في قائمة الأغنى في العالم حسب ارقام مجلة "فوربس". ويعمل بلومبيرغ في عدة مجالات، منها الإعلام ويمتلك عدة قنوات تلفزيونية، وكذلك في مجال الاستثمار وفي مجال البرمجيات.

  • Flash-Galerie Larry Ellison (AP)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    أما لاري إليسون المدير التنفيذي السابق لشركة أوراكل للبرمجيات فانخفضت ثروته من نحو 55 مليار دولار في عام 2015 إلى 43.6 مليار دولار في عام 2016، حسب مجلة فوربس. لكنه ما زال ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم وحل في المركز السابع.

  • Barcelona Mobile World Kongress Zuckerberg (Reuters/A. Gea)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ كان في المركز السادس وبثروة وصلت إلى 44.6 مليار دولار في عام 2016. وكانت مجلة فوربس قد وضعته في المركز العاشر في العام الماضي ضمن قائمة الرجال الأقوى والأكثر تأثيرا في العالم.

  • Amazon-Gründer Jeff Bezos (picture-alliance/dpa)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    قُدرت ثروة جيف بيزوس المدير التنفيذي لموقع أمازون بـ 45.2 مليار دولار في عام 2016. بيزوس من مواليد 1964 وأسس موقع أمازون في سنة 1994.

  • Carlos Slim Helu (Getty Images)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    كان المكسيكي كارلوس سليم من أغنى أغنياء العالم، لكنه تراجع إلى المركز الرابع في عام 2016. ووصلت ثروته إلى 50 مليار دولار، ويملك سليم شركات عملاقة للاتصالات.

  • Warren Buffet (picture-alliance/dpa)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    المستثمر الأمريكي الشهير وارن بافت كان في المركز الثالث ووصلت ثروته إلى 60.8 مليار دولار.

  • Amancio Ortega (picture-alliance/abaca)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    أمانسيو أورتيغا قفز إلى المركز الثاني عالميا بعد أن كان في المركز الرابع في عام 2015. وأورتيغا هو مالك سلسلة محال "زارا" للملابس. وكانت ثروته قد وصلت إلى 67 مليار دولار في عام 2016.

  • Bildergalerie Linkshänder Bill Gates (Paul J. Richards/Getty Images)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    بيل غيتس هو أغنى شخص في العالم لعام 2016 حسب مجلة فوربس ووصلت ثروته إلى 75 مليار دولار. بينما كان في المركز السابع في قائمة الرجال الأكثر تأثيرا في العالم، حسب نفس المجلة.

    الكاتب: زمن البدري


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