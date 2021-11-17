لمانيا فرض مزيدا من الإجراءات وتؤمن مزيدا من اللقاحات ضد كورونا

الرئيس الألماني يناشد غير المطعمين في خطاب "كريسماس"

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في خطاب عيد الميلاد المشككين في اللقاح بضرورة إعادة التفكير في موقفهم. فيما لا زالت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني لعدد الإصابات الجديدة مدعاة لقلق شديد، رغم انخفاضها نسبيا.