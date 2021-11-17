لمانيا فرض مزيدا من الإجراءات وتؤمن مزيدا من اللقاحات ضد كورونا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
ألمانيا فرض مزيدا من الإجراءات وتؤمن مزيدا من اللقاحات ضد كورونا ومراكز التطعيم تواظب على تلقيح المواطنين حتى أثناء الأعياد
استمرت المظاهرات في عدة مدن وولايات ألمانية احتجاجاً على التدابير التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وأيضاً للاعتراض على الخطط الرامية إلى فرض التطعيم بشكل إلزامي.
دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في خطاب عيد الميلاد المشككين في اللقاح بضرورة إعادة التفكير في موقفهم. فيما لا زالت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني لعدد الإصابات الجديدة مدعاة لقلق شديد، رغم انخفاضها نسبيا.
أكدت الحكومة الاتحادية تأجيل هدفها بالوصول بنسبة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد إلى 80 بالمائة حتى نهاية الشهر القادم، فيما أعلن معهد "روبرت كوخ" عن حدوث انخفاض مجدداً في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد.
يتساءل الكثيرون اليوم عن طبيعة الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد 19. هناك من تلقى جرعة واحدة من جونسون آند جونسون وآخرون تلقوا لقاحات مختلفة من جرعتين. فكيف يمكن اختيار الجرعة الثالثة المعززة؟
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول