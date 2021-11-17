 لمانيا فرض مزيدا من الإجراءات وتؤمن مزيدا من اللقاحات ضد كورونا | DW الأخبار | DW | 28.12.2021

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لمانيا فرض مزيدا من الإجراءات وتؤمن مزيدا من اللقاحات ضد كورونا

ألمانيا فرض مزيدا من الإجراءات وتؤمن مزيدا من اللقاحات ضد كورونا ومراكز التطعيم تواظب على تلقيح المواطنين حتى أثناء الأعياد

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