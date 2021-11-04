لماذا يُعتبر الذكاء الاصطناعي غير محايد؟

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يتولى الذكاء الاصطناعي العديد من القرارات في الحياة اليومية: في الطب أو في العمل أو على الإنترنت.
لكن الذكاء الاصطناعي ليس دائما محايدا. لذلك كلما كانت البيانات أكثر تمثيلاً كلما كان الذكاء الاصطناعي أفضل.
ساعد الذكاء الاصطناعي الإنسان في محاربة جائحة كورونا بدءا من التعرف على الفيروس وحتى تطوير اللقاحات. انطلاقا من ذلك قررت منظمة الصحة العالمية إنشاء مركز عالمي للإنذار المبكر في ألمانيا للتحذير من الأوبئة في المستقبل.
التنمر الإلكتروني والتحكم بالسياسة، والتأثير على طبيعة التفكير البشري - مخاطر قد تصبح أعظم في ظل مشروع ”فيسبوك“ الجديد. علماء ونقاد للمشروع يطالبون بجهة ”ضابطة“ للشركة العملاقة.
شهد السودان أكثر أيامه دموية منذ الانقلاب، مع مقتل 15 متظاهرا فيما عزل السودانيون عن العالم بقطع خدمات الهواتف والإنترنت بالكامل. وطالب المحتجون الذين ساروا في أحياء بأنحاء العاصمة، بتسليم الحكم بالكامل لسلطات مدنية.
تعرّضت منصة فيسبوك لهزات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، واليوم تشير تقارير إلى نية الشركة تغيير اسمها، فما هي الأسباب؟ وحول ماذا يتمحور الاسم الجديد؟
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