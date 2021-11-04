 لماذا يُعتبر الذكاء الاصطناعي غير محايد؟ | كليك | DW | 22.11.2021

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كليك

لماذا يُعتبر الذكاء الاصطناعي غير محايد؟

يتولى الذكاء الاصطناعي العديد من القرارات في الحياة اليومية: في الطب أو في العمل أو على الإنترنت. لكن الذكاء الاصطناعي ليس دائما محايدا. لذلك كلما كانت البيانات أكثر تمثيلاً كلما كان الذكاء الاصطناعي أفضل.

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