كليك

لماذا يُعتبر الذكاء الاصطناعي غير محايد؟

يتولى الذكاء الاصطناعي العديد من القرارات في الحياة اليومية: في الطب أو في العمل أو على الإنترنت. لكن الذكاء الاصطناعي ليس دائما محايدا. لذلك كلما كانت البيانات أكثر تمثيلاً كلما كان الذكاء الاصطناعي أفضل.