 لماذا يكثف حفتر هجماته على طرابلس في هذا التوقيت؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.03.2020

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سياسة واقتصاد

لماذا يكثف حفتر هجماته على طرابلس في هذا التوقيت؟

حاول المشير خليفة حفتر أكثر من مرة اقتحام العاصمة الليبية طرابلس وإسقاط حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، آخر هذه المحاولات تشهد تصعيدا في هجمات حفتر على المدينة، تُرى ما السر وراء هذا التصعيد في هذا الوقت؟

هجوم لقوات حفتر على ميناء بالقرب من ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس

هاجمت قوات المشير المتقاعد خليفة حفتر عدة نقاط استراتيجية داخل العاصمة الليبية طرابلس

تصعيد كبير وقع خلال الايام القليلة الماضية في المشهد الليبي حيث شهد محيط العاصمة طرابلس تكثيفا للقصف أدى لإغلاق مطار معيتيقة، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة وتسيطر عليه حكومة الوفاق الوطني.

هذا التصعيد الذي قامت به قوات المشير المتقاعد خليفة حفتر هو الأخطر منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار يوم 12 يناير/ كانون الثاني من العام الحالي 2020. حكومة الوفاق بدورها هددت بالتحول من الدفاع الى الهجوم وانها ستعمل على طرد قوات حفتر من محيط العاصمة طرابلس.

مختارات

أكد خلفية حفتر أنه سيواجه "الغزاة" الأتراك في حال دعا الأمر، هذا في وقت أعلنت الأمم المتحدة استئناف محادثات وقف إطلاق النار بعد عودة حكومة الوفاق إلى المفاوضات. أردوغان أعترف للمرة الأولى بوجود سوريين موالين له في ليبيا. (21.02.2020)

ما الذي يدفع بأردوغان للتمدد في المنطقة العربية والبحر المتوسط سياسياً واقتصادياً وثقافياً وعسكرياً؟ هل هي الضغوط الاقتصادية أم محاولة لاستغلال "فراغ سياسي" إن لم تستغله تركيا سيسعى آخرون لملئه بما يهدد مصالح بلاده؟ (25.02.2020)

لماذا قرر حفتر التصعيد الآن؟

كان حفتر قد أطلق عملية عسكرية على طرابلس العام الماضي بعد الزحف من معقله في شرق ليبيا بمساعدة من الإمارات ومصر وروسيا في محاولة لبسط سيطرته على العاصمة الليبية، لكنها فشلت حتى اليوم في تحقيق أي نتائج ملموسة على الأرض.

ويعتقد الدكتور محمود إسماعيل الرملي المحلل السياسي والقانوني الليبي إن حفتر اتخذ القرار بتصعيد الهجوم في محاولة منه لاقتحام طرابلس بالتزامن مع انشغال تركيا في سوريا وعلى أساس أنه من الصعب على أنقرة أن تحارب على جبهتين في وقت واحد.

ويضيف الرملي في حوار له مع DW عربية إن "حفتر وداعميه استغلوا الانشغال التركي والتصعيد مع روسيا فأرسل موفديه إلى دمشق لفتح السفارة الليبية في وقت يحاول فيه إعادة تموضع قواته وخلق واقع جديد على الأرض رغم فشله المتتالي والمستمر على مدى 330 يوم تقريباً".

لكن عبد الباسط بن هامل المحلل السياسي الليبي المقيم في القاهرة ورئيس تحرير صحيفة المتوسط الليبية أكد أن "حفتر لم يكن البادئ بالهجوم، لكن ما حدث هو أن هناك خروقات قامت بها الميليشيات المسلحة وكانت تستهدف مواقع عسكرية جنوب طرابلس تابعة للمشير حفتر، فقام "الجيش الوطني الليبي" باستهداف أماكن تخزين السلاح لدى تلك الميليشيات في قاعدة معيتيقة ومصراته، وكذا استهداف عدد من المقاتلين المرتزقة السوريين، أي أن الأمر كان مجرد رد فعل". بحسب ما قال لـ DW عربية.

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مسائية DW: المبعوث الأممي السادس لليبيا يستقيل..فهل يظل السلام ممكنا؟

ويرى عبد الباسط بن هامل المحلل السياسي الليبي أن مطالب الجيش الوطني الليبي تتركز في عدة أمور. ومن أهمها حل كافة الميليشيات المسلحة وتسليم الأسلحة "للجيش الوطني" وثالثاً أن "يتدخل المجتمع الدولي للضغط على أردوغان لوقف دعمه العسكري وسحب كافة المرتزقة المتواجدين في الأراضي الليبية والذين تم نشرهم في الشهرين الماضيين وجاءوا تباعاً من اسطنبول". ويؤكد بن هامل على "أمر يشدد المشير حفتر عليه وهو أنه لن يتوقف عن العمل حتى تطهير العاصمة طرابلس وباقي المدن من سيطرة المجموعات المسلحة والمرتزقة والخارجة عن القانون".

ويضيف بن هامل أن ليبيا لم تذهب إلى تركيا بل العكس "تركيا هي التي أرسلت أسلحتها ومرتزقتها إلى بلادنا ورفع أردوغان صوته كثيراً وبدأ يتحدث عن تاريخ أجداده الذي حكموا شمال افريقيا بالحديد والنار"، وتابع: "نحن لا نريد إلا تحرير أرضنا من الإرهابيين الذين تدعمهم تركيا التي دخلت بلادنا، وبالتالي لابد أن نواجهها ومن معها من مرتزقة ومجموعات مؤدلجة، فنحن في حالة غزو، ولايمكن القبول على الإطلاق بأن يكون القرار السياسي للمجلس الرئاسي الليبي مرتهن بأوامر الباب العالي التركي وأردوغان ".

اين المجتمع الدولي؟

وكان غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا قد أعلن استقالته مؤخراً بدعوى " الظروف الصحية":

 

لكن الأمر فسره محللون ومتابعون للشأن الليبي بأن الرجل فقد الأمل في إمكانية التوصل إلى حل سلمي بين طرفي النزاع وأن خيار الحسم العسكري بات هو الغالب على خيارات الطرفين.

وبحسب الدكتور محمود الرملي المحلل السياسي الليبي فإن "غسان سلامة خاص غمار العملية السياسية في ليبيا منذ أكثر من عامين وكُللت مهمته بالفشل الذريع. هذا ولم يتحقق أي تقدم في الملف الليبي عدا مؤتمر برلين الذي وضع كافة الأطراف على مائدة الحوار. غير أن  الإجراءات على الأرض كانت تقتضي التزاماً أكبر من المجتمع الدولي لتنفيذها وهذا ما لم يحدث".

ولعل ما يشير إليه الرملي يتفق تماماً مع الحال على أرض الواقع، فعلي الرغم من حضور الفاعلين الإقليميين والدوليين للمؤتمر وتعهد الجميع بالالتزام بالقرارات الأممية لوقف تدفق السلاح إلى ليبيا، إلا أن أحداً لم يلتزم بتلك القرارات. فتدفقات السلاح من مصر والإمارات تصل باستمرار ودون انقطاع إلى خليفة حفتر وقواته، وكذا الحال مع تركيا التي تواصل إمداد حكومة السراج بالطائرات المسيرة والذخائر بل وبالمرتزقة.

من جلسة لمجلس الأمن الدولي الذي فشل حتى الآن في إجبار الأطراف المتنازعة وداعميها في ليبيا على وقف القتال.

مجلس الأمن يفشل في إجبار الأطراف الليبية وداعميها على الالتزام بالقرارات المتعلقة بالحرب ووقف تدفق الأسلحة

لكن وعلى الجانب الآخر هناك من يرى أن التحرك باتجاه فتح السفارة في دمشق شأن سيادي لليبيا وللحكومة الليبية المؤقتة ورئيسها عبد الله الثني، وأنه لم يكن الهدف من ورائه اكتساب المشير حفتر لاعتراف رسمي دولي، خاصة وأن المجتمع الدولي يتعامل مع حفتر بالفعل.

يقول عبد الباسط بن هامل المحلل السياسي الليبي إن "حفتر لديه شرعية اكتسبها على أرض الواقع من القاعدة الشعبية. كما أنه معتمد من مجلس النواب الشرعي الذي انتخبه الشعب الليبي. وهو على عكس فايز السراج لم يأت من حكومة وليدة من الخارج ولا عن طريق مجلس نواب تمت تسمية اعضاءه نتيجة اجتماعات او اتفاقات دولية. والسراج وحكومته غير الشرعية لم تمر من تحت قبلة البرلمان مرتين وتم رفضها".

ويشير بن هامل إلى أن المجتمع الدولي يبدو منشغلاً بالفعل بسبب الحرب التي يخوضها اردوغان في سوريا وما نتج عنها من الآف اللاجئين "خاصة وأن اردوغان صعد من الموقف كثيراً وأجاد اللعب على وتر المخاوف الأوروبية من تدفق اللاجئين"، مؤكدا على أن "أوروبا لا يوجد لها موقف موحد من أزمة اللاجئين أو أزمة سوريا أو حتى أزمة ليبيا، ما جعل أردوغان يستغل هذا الموقف المشتت متحولاً بذلك من رئيس دولة إلى متاجر بالبشر من المفترض أن يُطلب للجنائية الدولية بعد تعريضه حياة الآلاف من الأبرياء للخطر".

محمود حسين

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


مختارات

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية ترصد في هذه الجولة المصورة أبرز القوى المسلحة في المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (05.04.2019)  

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