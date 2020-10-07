لماذا يقرع الطلاب الألمان طاولاتهم عند نهاية المحاضرة الجامعية؟

لا شك أن طلاب هذا الجيل مروا جميعا بتجربة النوم خلال محاضرة جامعية! نوم يغالبهم خلال محاضرة صباحية غالبا ما يكون سببها سهرة لوقت متأخر من الليلة السابقة. لكن غفوة سريعة أثناء المحاضرة تبقى مجازفة، فإذا لم تستيقظ في الوقت المناسب، يمكنك أن تجد نفسك وسط قاعة محاضرات فارغة أو تستيقظ على صوت أستاذ غاضب.
لكن الأمر في الجامعات الألمانية ليس بهذا السوء، فقيلولة داخل الفصل الجامعي الألماني، غالبا ما تنتهي بانطلاق صوت قرع قوي على طاولات الزملاء. فالأمر يعد تقليدا ألمانيا قديما، يحير الطلاب الأجانب الوافدين حديثا على البلد.
الطرق الأكاديمي
حسب موقع "iamexpat" الألماني، تُعرف ممارسة قرع الطاولات في نهاية محاضرة جامعية في ألمانيا باسم "الطرق الأكاديمي" (Akademisches Klopfen). ويعبر الطلاب الألمان بهذه الطريقة عن تقديرهم للأستاذ أو زميل الدراسة على عرضه، إنها بديلهم عن التصفيق داخل الحرم الجامعي الألماني.
وشرح فريدلم غولوك، الرئيس المؤسس لجمعية تاريخ الطلاب الألمان (GDS)، لموقع "iamexpat"، أن "عادة قرع الطاولات بدأت خلال القرن الثامن عشر في صيغة أخرى. إذ كان الطلاب يضربون مكاتبهم بعصي خشبية إذا لم تعجبهم محاضرة الأستاذ، لتتحول هذه العادة وتتطور مع مرور الوقت لتصبح بديلا عن التصفيق، للتعبير عن العكس".
أما نوتكر هاميرشتاين، أستاذ التاريخ المتقاعد من جامعة غوته في فرانكفورت، فأشار في تصريحه لموقع "iamexpat" إلى أن "طلاب الجامعات عادة ما يشغلون إحدى أيديهم بالتدوين طيلة المحاضرة، ويستعملون اليد الأخرى للتعبير عن رأيهم في المحاضرة، لتصبح العادة عندهم القرع على الطاولات بيد واحدة بدلاً من التصفيق".
معنى الضربة
وتحول معنى الضربة على الطاولة من التعبير عن الرفض وعدم الإعجاب بمحتوى المحاضرة الجامعية، لتصبح عادة "الطرق الأكاديمي" في العرف الجامعي الألماني تعبيرا عن الاحترام. لدرجة أن بعض الأكاديميين الألمان يعتبرون التصفيق أمرًا غير محترم من قبل الطلاب. كما يمكن تفسيره بإعلان وصول وافد جديد إلى مكان المحاضرة، حسب ما نشره موقع "the local " الألماني.
ومنذ القرن الثامن عشر كان القرع في جامعات ألمانيا يستخدم كأداة للترحيب بالطلاب الجدد، إذ كان زملاؤهم القدامى يستعملون العصي للضرب على الأرض. لكن تبقى كل هذه عادات متوارثة بين الأجيال لم يتم دراستها أو تأريخ مراحل التحول فيها كتابيا. لأنها ببساطة تقليد وعرف طلابي نشأ في مرحلة ما من التاريخ واستمر حتى اليوم.
م.ب
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هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020
جامعة فرايبورغ
جاءت جامعة فرايبورغ Freiburg Universität بالمركز العاشر في تصنيف أفضل الجامعات الألمانية لعام 2020. يعود تأسيسها لعام 1457 بمدينة فرايبورغ الواقعة بولاية بادن فورتمبرغ في جنوب غرب ألمانيا. أخرجت الجامعة نخبة من كبار العلماء والمفكرين، حاز 32 منهم على جائزة نوبل المرموقة في مختلف المجالات. ويدرس بجامعة فرايبورغ حالياً طلاب من 120 دولة بأكثر من 150 برنامج دراسي.
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هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020
جامعة توبنغن
احتلت جامعة توبنغن Eberhard Karls Universität Tübingen المركز التاسع في تصنيف عام 2020.ويدرس بالجامعة الواقعة بولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية قرابة 28 ألف طالب وبها أكثر من 500 أستاذ. تتألف الجامعة من سبع كليات مختلفة، إضافة إلى أكثر من 300 تخصص دراسي. وتعد واحدة من أقدم جامعات ألمانيا، وظلت محافظة على مكانتها المتميزة بين جامعات ألمانيا في مجالات الطب والعلوم الطبيعية والإنسانيات منذ سنوات.
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هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020
جامعة برلين التقنية
حصلت جامعة برلين التقنية Technische Universität Berlin على المركز الثامن في التصنيف، وجاء تقييمها متقدماً في فئة "الأفضل سمعة لدى أصحاب العمل"، ما يعني أن فرص خريجيها في سوق العمل مرتفعة. يدرس فيها حوالي 35.000 طالب. كما تشترك الجامعة مع جامعتي هومبولدت والجامعة الحرة في مبادرة التفوق لجامعات برلين منذ 2019. ويذكر أن الجامعة كانت قد افتتحت فرعاً لها بمنتجع الجونة في مدينة الغردقة المصرية في 2012.
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جامعة آخن التقنية
جاءت جامعة RWTH Aachen في المركز السابع لأفضل عشر جامعات. يدرس في الجامعة أكثر من 37 ألف طالب، معظمهم يدرسون المجالات الهندسية. كما تحتوي على أكثر من 260 معهداً للبحوث والدراسات. ومنذ سنوات تتربع الجامعة على عرش الجامعات الألمانية في مجالات التقنية الإلكترونية والعلوم والهندسة الاقتصادية. حصلت جامعة آخن على لقب "النخبة" في عامي 2007 و2019، ما يجعلها واحدة من أفضل جامعات البلاد.
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هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020
جامعة برلين الحرة
حصلت جامعة برلين الحرة Freie Universität Berlin على المركز السادس. جاء تقييمها متقدماً في فئة "السمعة الأكاديمية"، ما يعني تمتعها بسمعة ممتازة في مجال البحوث العلمية. وتتميز الجامعة على وجه الخصوص ببرامجها الدراسية في مجال العلوم الطبيعية، كما يرتبط إسمها بأكبر مستشفى جامعي بأوروبا (شاريتيه). يذكر أنها تهتم أيضاً بالدراسات المتعلقة بالشرق الاوسط مثل العلوم الإسلامية وعلوم الآثار.
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هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020
معهد كارلسروه التقني
جاء معهد كارلسروه التقني Karlsruher Institut für Technologie في المركز الخامس في تصنيف عام 2020. أنشئ هذا المعهد في ستينات القرن الماضي، ولهذا فإنه يعتبر صرحاً تعليمياَ حديثاً بالمقارنة مع الجامعات والمعاهد الألمانية الأخرى. فاز عام 2019 ضمن تصنيف جامعات النخبة ويضم المعهد أحسن أساليب تقنية المعلومات وأفضل سبل البحث والتدريب في هذا المجال.
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هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020
جامعة هومبولدت في برلين
صعدت جامعة هومبولدت في برلين Humboldt Universität zu Berlin هذا العام إلى المركز الرابع من المركز الخامس الذي حصلت عليه العام الماضي، وظلت في المركز الأول ضمن جامعات العاصمة الألمانية. حصلت الجامعة على ترتيب مرتفع في مجالي العلوم الإجتماعية والفنون. وتشترك جامعة هومبولدت مع جامعة برلين الحرة في جامعة شاريتيه الطبية، كما أخرجت مجموعة متميزة من مشاهير الفكر والعلوم مثل كارل ماركس وألبرت أينشتاين.
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جامعة هايدلبرغ
حصلت جامعة هايدلبرغ Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg على المركز الثالث في تصنيف هذا العام، وهي تعد من أقدم الجامعات في ألمانيا. في عام 2007 فازت بلقب "جامعة النخبة"، وفي عام 2019 حافظت على لقبها في الامتياز. و أكثر ما يميز هذه الجامعة هو سمعتها الجيدة، التي تجذب عدداً كبيراً من الطلاب الأجانب. وفي عام 2008 فازت الجامعة الألمانية بجائزة أفضل رعاية للطلاب الأجانب على مستوى الجامعات الألمانية.
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هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020
جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ
وفي المركز الثاني على مستوى ألمانيا والمركز 63 على مستوى العالم جاءت جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ Ludwig Maximillians Universität München. تأسست هذه الجامعة سنة 1472 ويدرس فيها حالياً أكثر من 50 ألف طالب، ما يجعلها ثاني أكبر جامعة في ألمانيا. تضم الجامعة أكثر من 700 مدرساً و18 كلية و200 تخصص. واختيرت عام 2012 كأفضل جامعة في ألمانيا، واحتلت المرتبة 48 عالمياً. تتميز بتخصصي الحقوق والاقتصاد.
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هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020
الجامعة التقنية بميونيخ
حافظت الجامعة التقنية بميونيخ TU München على الصدارة، كما حصلت على المركز 55 على مستوى العالم. تعتبر الجامعة التقنية في ميونيخ أكبر جامعة تقنية في ألمانيا، إذ تضم 15 كلية و173 تخصصاً وأكثر من 500 مدرس. وبالإضافة إلى تدريس التخصصات التقنية والعلمية، تشرف الجامعة التقنية في ميونيخ على عدد من المشاريع التي تدرّ عليها وعلى الطلاب المشاركين في تلك المشاريع دخلاً جيداً. إعداد: إيمان ملوك/س.ح/ ع.خ