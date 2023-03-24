 لماذا يفر الروس إلى تايلاند | العولمة 3000 | DW | 25.03.2023

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العولمة 3000

لماذا يفر الروس إلى تايلاند

تايلاند وجهة سياحية جديدة وملجأ لكثير من الروس. فهم يحصلون بسهولة على تأشيرة لدخولها، بينما يحتاج السكان المحليون إلى السياح الروس بعد تداعيات جائحة كورونا. لذا لا أحد يسأل أسئلة غير مريحة.

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