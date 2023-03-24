لماذا يفر الروس إلى تايلاند

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تايلاند وجهة سياحية جديدة وملجأ لكثير من الروس. فهم يحصلون بسهولة على تأشيرة لدخولها، بينما يحتاج السكان المحليون إلى السياح الروس بعد تداعيات جائحة كورونا. لذا لا أحد يسأل أسئلة غير مريحة.
اتهمت الأمم المتحدة القوات الأوكرانية والروسية بتنفيذ عشرات الإعدامات خارج نطاق القضاء لأسرى حرب خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، وقالت في تقرير لها إن 25 أسير حرب روسي و15 أسير حرب أوكراني قد تم إعدامهم بالفعل.
طرح رئيس البرلمان الروسي مقترحا يقضي بحظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في البلاد، بعد مذكرة الاعتقال في حق بوتين. وأضاف أن أمريكا سنت قوانين تمنع محاكمة مواطنيها أمام المحكمة وأنه يتعين على روسيا أن تحذو حذوها.
تراجعت نسبة الألمان الذين يدعمون حق اللجوء في بلادهم وفق نتائج لاستطلاع رأي نشرت نتائجه اليوم، وتزايدت نسبة داعمي تقييد الحق في اللجوء. يأتي ذلك فيما أكدت وكالة أوروبية تزايد أعداد طلبات اللجوء للاتحاد الأوروبي.
يتصرف فلاديمير بوتين في الصراع السوري كما يشاء منذ عام 2015. كيف أثر ذلك على السياسة الخارجية الروسية؟ ولماذا يعتقد بوتين أنه يستطيع ممارسة سلطته خارج حدود بلاده دون محاسبة؟
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